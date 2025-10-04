明報新聞網
副刊
趁「熱」食

飲食

葵芳消夜熱點 重慶火鍋放題即撈海鮮加持

【明報專訊】今年3月，「大西洋火鍋」進駐北角，以自撈活海鮮與重慶火鍋作招徠，迅速吸引嗜辣的海鮮控。5月再下一城拓展至葵芳，火速受街坊及附近打工一族歡迎，晚市經常座無虛席，加上營業至凌晨3時，迅即成為該區新興消夜熱點。餐廳目前提供午市、晚市及消夜放題套餐，其中以定價最高的120分鐘至尊套餐D最有賣點，包括可自撈活海鮮、6選1火鍋湯底，還有逾100款自助或任點食品。午市及消夜時段（晚上11:00後）每位由$268起，晚市則為$298起。

嗜辣內臟迷天堂 即開椰王鮮甜

享用至尊套餐D的客人可從6款火鍋湯底中選1款，招牌重慶麻辣牛油鍋大受歡迎，湯底帶麻辣香，愈煮愈香，呈現重慶火鍋的地道風味。店內亦供應多款內臟，包括豬腦、雞子、黃喉、毛肚、肥腸、鵝腸、豬大肚、大刀腰片、冒節子（打結的豬小腸）及雞腎等。除此以外，萵筍、寬粉、黃鱔、牛胸油、澳洲安格斯牛板腱等食材亦與麻辣湯底相當搭配。配上麻油、醋、豉油、辣椒及炸豌豆等調味料及佐料，還原重慶火鍋的原味道。至於餐廳供應的自助熟食也偏辣，從雞軟骨串燒到期間限定小龍蝦，再到辣椒蒜蓉焗蠔及辣鮑魚，十分冶味。

餐廳亦提供任食海鮮，部分活海鮮可於自撈活海鮮區撈取。這個自撈區規模雖然不大，但仍有螃蟹、蝦、鮑魚、沙白及時令海鮮等約7種選擇，記者當日試吃，時令沙插（帶子）也鮮甜可口。客人撈起海鮮後，可交由店員清洗乾淨再煮。然而據現場觀察，部分顧客未留意有此服務，直接將海鮮投入湯鍋之中。店家表示未來會提供號碼牌給撈海鮮的客人，令自撈海鮮流程更完善。飲品方面，椰王尤為吸引，即取即開，特別鮮甜！不過各位切忌眼闊肚窄，餐廳規定每浪費100克食物，將收取$100罰款。

大西洋火鍋（葵芳店）：至尊套餐D

價錢：成人$268起（包任食海鮮、自助配菜區及掃碼下單任食肉類）

地址：葵芳興芳路208號葵芳匯2樓202號舖

查詢：5126 0345

註：另加一，即日至11月30日於指定時段享88折優惠

相關字詞﹕趁「熱」食

