明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

飲食

自撈活海鮮 + M5和牛 午市$268起 一人一鍋放題

【明報專訊】近期本地飲食界的花生熱話，首推荃灣一間任飲任食的自撈海鮮火鍋店發生「打包」風波。這類標榜任撈活海鮮的火鍋放題店，近年在全港遍地開花，最近港島西亦有生力軍登場。一間一人一鍋海鮮火鍋放題店登陸堅尼地城，主打任食澳洲M5和牛與多款即撈活海鮮，平日午市收費$268（另加一），任食任飲3小時，抵！

這家堅尼地城首間的自撈海鮮和牛火鍋放題店，名為「西城水產海鮮火鍋放題」，位於卑路乍街，跟海旁打卡位置只有約6分鐘步程。餐廳佔地約7000呎，設計以日系簡約風格為主，燈光明亮，座位寬敞舒適，環境清潔企理，餐桌設有隱藏式爐頭。

任飲清酒生啤 食肉獸可選$168餐

餐廳主要提供2款放題套餐，其中自撈海鮮及澳洲M5和牛放題套餐最受歡迎，午市任食180分鐘，每位$268起；晚市則根據不同時段提供120至165分鐘任食時間，每位由$288至$348起不等，周五、六晚市及周日午市經常爆滿。顧客多為街坊、遊客及港大學生，自取食物時均守秩序，環境不算嘈雜。套餐包含自選一人火鍋湯底、自撈海鮮、自助任取逾80款食品，包括火鍋配料、Häagen-Dazs雪糕等，以及任飲清酒、可倫堡1664生啤等；而另一款套餐則不包自撈海鮮，午市每位$168起，晚市由$188至$258，適合不愛海鮮的「食肉獸」。

香港仔魚市場入貨 鮑魚蝦蟹生猛

餐廳的最大賣點莫過於自撈活海鮮。記者甫入店內，便被約4.5米長的自撈活海鮮區吸引。這個由多個魚缸組成的區域，內有藍花蟹、肉蟹、大連10頭鮑魚、海蝦、基圍蝦、大沙白及其他時令活海鮮。目測以鮑魚和螃蟹最受歡迎，看着鮑魚不停蠕動、藍花蟹手舞足蹈、海蝦跳彈，生猛又新鮮。

在火鍋界打滾了約20年的負責人Sunny表示：「我們重視海鮮的鮮度和質素，這裏距離香港仔魚市場約15分鐘車程，並有熟悉的魚販，更易獲得靚海鮮。」餐廳每日提供12至16款時令新鮮海鮮，每日款式略有不同，其中藍花蟹等活海鮮放入魚缸供客人自撈，部分如八爪魚仔則預先清理乾淨，放在冰鎮盆內供客人自取。魚缸每日清洗一次，並根據不同海鮮的需求調節水溫，例如鮑魚和基圍蝦適合較冷水溫，草蝦則需保持在20℃左右。

客人撈取海鮮後放入不鏽鋼水桶中，店員會即時協助清洗，隨後給予客人號碼牌，稍後可領回已洗淨的活海鮮。魚缸附近還列明最佳煠煮時間，如藍花蟹需煠8至9分鐘。記者試食，整體海鮮十分高質。藍花蟹柔嫩鮮甜，蟹腳啖啖肉；大沙白爆汁鮮甜；帶子口感爽滑；基圍蝦爽甜，但海蝦更勝一籌，肉質彈牙且蝦味濃郁。大連鮑魚味道清雅，肉質柔韌且肉厚，令人滿足。給大家一點貼士，最初先煠蟹或蝦，可令湯底更添鮮味。

湯底8選1 金湯花膠雞鍋香濃

餐廳另一賣點是採用一人一鍋，吸引不少「獨食」的顧客。Sunny解釋，「每個人打邊爐的習慣、口味和次序各有不同，也可能要戒口，一人一鍋可以更無顧慮」。大家可以在8款湯底中選1款，當中以香濃的金湯花膠雞鍋最受歡迎；其次是使用梭羅魚及雜魚熬煮的鮮魚海鮮湯鍋，味道清甜鮮味。

至於自助區提供約80款食物，大多為常見款式，較具特色有鹹蛋黃魚丸、松露珍珠丸及澳洲M5和牛肉。熟食款式不多，集中於台式及港式小食，如糯米腸、港式碗仔翅、豬皮蘿蔔魚蛋等。相對自助區，任飲款式更吸引，提供30多款飲品，當中自家製海底椰茅根水、山楂水及冰糖雪梨水等有助解膩。酒類約8款，有清酒、可倫堡1664生啤、SAPPORO銀罐啤酒、SOMERSBY蘋果酒等，款式多多，展現店家與別不同的心思。

西城水產海鮮火鍋放題

自撈海鮮及澳洲M5和牛火鍋放題套餐

價錢：午市180分鐘成人$268起；晚市120分鐘起成人$288起

地址：堅尼地城卑路乍街116至122號聯康新樓1樓A舖

查詢：9619 2988（WhatsApp）

註：周五、六、公眾假期及前夕，每位額外加$20；另加一；不收取切餅費及開瓶費

●有片睇

$268起自撈海鮮火鍋放題link.mingpao.com/85215.htm

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕重慶火鍋 堅尼地城美食 堅尼地城餐廳 和牛 海鮮 放題 火鍋店 飲食 趁熱食 趁「熱」食

上 / 下一篇新聞