自撈活海鮮 + M5和牛 午市$268起 一人一鍋放題

這家堅尼地城首間的自撈海鮮和牛火鍋放題店，名為「西城水產海鮮火鍋放題」，位於卑路乍街，跟海旁打卡位置只有約6分鐘步程。餐廳佔地約7000呎，設計以日系簡約風格為主，燈光明亮，座位寬敞舒適，環境清潔企理，餐桌設有隱藏式爐頭。

任飲清酒生啤 食肉獸可選$168餐

餐廳主要提供2款放題套餐，其中自撈海鮮及澳洲M5和牛放題套餐最受歡迎，午市任食180分鐘，每位$268起；晚市則根據不同時段提供120至165分鐘任食時間，每位由$288至$348起不等，周五、六晚市及周日午市經常爆滿。顧客多為街坊、遊客及港大學生，自取食物時均守秩序，環境不算嘈雜。套餐包含自選一人火鍋湯底、自撈海鮮、自助任取逾80款食品，包括火鍋配料、Häagen-Dazs雪糕等，以及任飲清酒、可倫堡1664生啤等；而另一款套餐則不包自撈海鮮，午市每位$168起，晚市由$188至$258，適合不愛海鮮的「食肉獸」。

香港仔魚市場入貨 鮑魚蝦蟹生猛

餐廳的最大賣點莫過於自撈活海鮮。記者甫入店內，便被約4.5米長的自撈活海鮮區吸引。這個由多個魚缸組成的區域，內有藍花蟹、肉蟹、大連10頭鮑魚、海蝦、基圍蝦、大沙白及其他時令活海鮮。目測以鮑魚和螃蟹最受歡迎，看着鮑魚不停蠕動、藍花蟹手舞足蹈、海蝦跳彈，生猛又新鮮。

在火鍋界打滾了約20年的負責人Sunny表示：「我們重視海鮮的鮮度和質素，這裏距離香港仔魚市場約15分鐘車程，並有熟悉的魚販，更易獲得靚海鮮。」餐廳每日提供12至16款時令新鮮海鮮，每日款式略有不同，其中藍花蟹等活海鮮放入魚缸供客人自撈，部分如八爪魚仔則預先清理乾淨，放在冰鎮盆內供客人自取。魚缸每日清洗一次，並根據不同海鮮的需求調節水溫，例如鮑魚和基圍蝦適合較冷水溫，草蝦則需保持在20℃左右。

客人撈取海鮮後放入不鏽鋼水桶中，店員會即時協助清洗，隨後給予客人號碼牌，稍後可領回已洗淨的活海鮮。魚缸附近還列明最佳煠煮時間，如藍花蟹需煠8至9分鐘。記者試食，整體海鮮十分高質。藍花蟹柔嫩鮮甜，蟹腳啖啖肉；大沙白爆汁鮮甜；帶子口感爽滑；基圍蝦爽甜，但海蝦更勝一籌，肉質彈牙且蝦味濃郁。大連鮑魚味道清雅，肉質柔韌且肉厚，令人滿足。給大家一點貼士，最初先煠蟹或蝦，可令湯底更添鮮味。

湯底8選1 金湯花膠雞鍋香濃

餐廳另一賣點是採用一人一鍋，吸引不少「獨食」的顧客。Sunny解釋，「每個人打邊爐的習慣、口味和次序各有不同，也可能要戒口，一人一鍋可以更無顧慮」。大家可以在8款湯底中選1款，當中以香濃的金湯花膠雞鍋最受歡迎；其次是使用梭羅魚及雜魚熬煮的鮮魚海鮮湯鍋，味道清甜鮮味。

至於自助區提供約80款食物，大多為常見款式，較具特色有鹹蛋黃魚丸、松露珍珠丸及澳洲M5和牛肉。熟食款式不多，集中於台式及港式小食，如糯米腸、港式碗仔翅、豬皮蘿蔔魚蛋等。相對自助區，任飲款式更吸引，提供30多款飲品，當中自家製海底椰茅根水、山楂水及冰糖雪梨水等有助解膩。酒類約8款，有清酒、可倫堡1664生啤、SAPPORO銀罐啤酒、SOMERSBY蘋果酒等，款式多多，展現店家與別不同的心思。

西城水產海鮮火鍋放題

自撈海鮮及澳洲M5和牛火鍋放題套餐

價錢：午市180分鐘成人$268起；晚市120分鐘起成人$288起

地址：堅尼地城卑路乍街116至122號聯康新樓1樓A舖

查詢：9619 2988（WhatsApp）

註：周五、六、公眾假期及前夕，每位額外加$20；另加一；不收取切餅費及開瓶費

●有片睇

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

