明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
村遊記

村民說：年輕一代接棒 以藝術復興村落

【明報專訊】今年28歲的Emma在港島長大，從前很少回來鹽田梓。雖然她叔叔熱中於復村，經常呼召她回來幫忙，「但我當時覺得（復村）責任仍在上一代，未輪到我。我正是外出打拼的時候，你叫我返鄉下」？然而有一晚，叔叔在島上工作至深夜，留宿時因觸電離世，「這件事對我很震撼，原來有些事情不能拖，讓我想繼承他復村的心願」。後來她成為村民導賞員，帶領遊客認識村落文化，亦逐漸萌生舉辦藝術節的念頭。

Kito則自小經常隨家人回來鹽田梓，「即使那時整條村沒有人，他們經常帶我和弟弟回來到處走走，說說以前面貌」，對小島充滿感情。Kito弟弟甚至於2012年辭去正職，獨自回來與村長胼手胝足重修村落舊貌，清除雜草、復修舊屋、學做茶粿，曾窮得連坐街渡到市區的錢也沒有。Kito亦受弟弟感染，「我覺得我都可做一些事保育客家文化，擔心這些文化有一日會失傳」。她不時隨弟弟到市區擺檔宣傳鹽田梓客家文化，碰上農曆新年姊弟倆亦會留宿島上，製作巨型圓籠茶粿，與村民共享這寓意團圓的賀年食品。

現時投入復村的新一代不止她倆，今次藝術節還有從英國回流的村民帶來AR藝術作品，也有村民後代借出已修復的陶藝空間作表演場地，他們雖未曾在島上生活過，但絲毫不減對鹽田梓的歸屬感。面對年輕一代的新嘗試，二人說老一輩村民都樂意支持，村長更默默在自己屋外設置休息站給公眾歇腳，其他村民亦十分願意在藝術節期間與遊客交流，教大家講客家話，也聊聊鹽田梓的故事。最近第9代村民正在整理族譜，發掘家族歷史之餘，亦為保存鹽田梓歷史留下重要文獻。

[村遊記]

相關字詞﹕村遊記

上 / 下一篇新聞