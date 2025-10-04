村民說：年輕一代接棒 以藝術復興村落

Kito則自小經常隨家人回來鹽田梓，「即使那時整條村沒有人，他們經常帶我和弟弟回來到處走走，說說以前面貌」，對小島充滿感情。Kito弟弟甚至於2012年辭去正職，獨自回來與村長胼手胝足重修村落舊貌，清除雜草、復修舊屋、學做茶粿，曾窮得連坐街渡到市區的錢也沒有。Kito亦受弟弟感染，「我覺得我都可做一些事保育客家文化，擔心這些文化有一日會失傳」。她不時隨弟弟到市區擺檔宣傳鹽田梓客家文化，碰上農曆新年姊弟倆亦會留宿島上，製作巨型圓籠茶粿，與村民共享這寓意團圓的賀年食品。

現時投入復村的新一代不止她倆，今次藝術節還有從英國回流的村民帶來AR藝術作品，也有村民後代借出已修復的陶藝空間作表演場地，他們雖未曾在島上生活過，但絲毫不減對鹽田梓的歸屬感。面對年輕一代的新嘗試，二人說老一輩村民都樂意支持，村長更默默在自己屋外設置休息站給公眾歇腳，其他村民亦十分願意在藝術節期間與遊客交流，教大家講客家話，也聊聊鹽田梓的故事。最近第9代村民正在整理族譜，發掘家族歷史之餘，亦為保存鹽田梓歷史留下重要文獻。

[村遊記]