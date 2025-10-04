明報新聞網
副刊
村遊記

鹽田梓漫步阡陌看表演 客家村落變大舞台

【明報專訊】距離西貢碼頭15分鐘船程的小島鹽田梓，近年以「藝術之島」重生，自2019年起舉辦多屆藝術節，讓一度由雜草、藤蔓抹去生活痕迹的荒廢島嶼，重拾人氣，不止吸引遊客，亦陸續聚合四散的村民。

過往藝術節均由政府牽頭，今年兩名第9代村民主動接棒，邀來29組藝術單位，以舞蹈、戲劇、音樂等方式演繹鹽田梓故事。百年樟樹下講古、街渡上「做大戲」、鹽田旁起舞……下星期整個小島變成廣闊的表演舞台，遊客同時可體驗客家文化，嘗茶粿、織花帶，吃頓客家飯宴，循村民視角繼續發掘小島魅力。

近年記者都因工作關係，在藝術節期間登上鹽田梓，圍繞記者身邊的大都是來自市區的藝術家；今年同樣因藝術節登島，但領路的、遇上的九成都是村民。9月中，記者隨島上第9代村民陳頌恩（Emma）和陳嘉儀（Kito）訪鹽田梓，途中可謂「舉步維艱」，因她們每走數步就遇上村民，停一停，與他們打招呼、聊聊近况，再說起即將舉行的藝術節。

過去鹽田梓的藝術節，透過島上不同地方擺放的藝術裝置，讓大家看見島嶼與藝術結合的可能，本身是劇場工作者的Emma受到啟發，認為舞蹈、戲劇、音樂等藝術可與場地建立更深的連繫。懷着這個想法，今年農曆年團拜，Emma在鹽田梓遇上Kito，對方剛好想辦個客家市集，推廣島上的文化與工藝，如客家茶粿、花帶等，兩人一拍即合，促成是次活動。

29組單位以島上題材創作

鹽田梓表演藝術節及客家慶典將於中秋節翌日（10月7日），以及10月11、12日舉行，並與藝術團體Ima Collab意象作業合辦，聚集了29組藝術單位，圍繞當地客家文化、天主教歷史、鹽田工藝等，帶來戲劇、舞蹈、音樂、戲曲等多元化表演。與過去官方牽頭的藝術節不同，表演藝術節全由主辦單位自資，Emma說，「參考愛丁堡藝穗節，只要表演者有興趣，我們會免費提供表演場地，為他們協調演出」。雖然沒有演出費用，仍獲不少表演團體支持，Emma認為：「我覺得這可能與鹽田梓本身的魅力有關。」的確，鹽田梓擁有近300年歷史，是一條具天主教色彩的客家村，自19世紀初已發展鹽業（詳見「鹽田梓歷史」），這些故事對城市人來說非常吸引，加上優美的自然風光，亦為表演者帶來不少創作靈感。

魔術結合海鹽 演繹小島保育故事

3天節目精彩豐富，每日不同時段有不同表演在島上各處上演，各表演團體均以島上題材作為創作靈感。其中「鹽」是最受各表演團體歡迎的創作主題，魔術師羅樂驄的《一鹽樽》，就以「鹽」作為表演主角，演繹島上的鹽田故事。在西方魔術中，鹽有如魔法粉末，一灑開去就有神奇事情發生，在魔術師巧手下，還可把消失的東西再現；這個表演正好跟島上鹽田曾一度荒廢、經復育後現已重新生產海鹽的歷史呼應。舞蹈員盧心瑜的《28度的再見》則着眼於海鹽結晶一刻——當海水日復日在陽光下暴曬，海水含鹽濃度升至28「波美度」就會結成晶體，但當把海鹽放回海水，它又會消解為原形。從大海變成鹽，啟發盧心瑜創作出這段舞蹈，她更選在鹽田旁聆聽着風聲、鳥鳴聲，與自然共舞。

鹽田以外，澄波學校、聖若瑟小堂、客家祖屋等都會變成表演舞台，邀請大家隨意漫步觀看表演。藝術家馮嘉輝、黃家峻與團隊一同策劃的劇目《鹽田梓時光面譜》，故事講述離開故鄉多年的主角，以地產經紀身分重遊舊地，帶領飾演投資者的觀眾，從碼頭起步，走過鹽田、神父祖屋、聖若瑟小堂等，重溫此地歷史與主角回憶。演員全都戴上手工製面具，全程沒有對白，只以肢體動作與聲音說故事。團隊認為鹽田梓的軌迹與香港相似，希望藉此體驗，讓觀眾思考若有機會決定這片土地的命運，大家將會如何抉擇。另外，乘搭大會的指定街渡登島，亦可在船上觀賞粵劇表演、皮影戲或聽說書人說故事。Emma和Kito均想透過藝術節來一場實驗，「透過船上表演，可否讓街渡賺錢，吸引新人入行，讓這行業繼續下去呢」？Kito說街渡船家年事已高，若有天他們不再駕駛街渡，這條航線就會消失。

客家慶典嘗茶粿、織花帶、串念珠

除了藝術，島上同時舉辦客家慶典，設有多個攤位展現客家村文化。例如花帶編織技藝，客家婦女會將色彩繽紛的花帶繫於涼帽、圍裙上，點綴樸素的服裝。Kito說，鹽田梓村民還有一項獨特手藝，就是採摘島上種植的薏苡果實來串成念珠，繫上十字架或當作手鏈，有興趣的遊客到時可即場報名參與花帶、念珠製作工作坊；同場還有茶粿、清酒、陶瓷相關攤位。客家菜味美可口，在中秋節翌日（10月7日），島上將舉辦客家飯宴，在月夜下與大家邊吃客家土窯雞，邊聽小兵樂隊演出。藝術節期間設官方街渡，特備日間與夜間來回班次，大家可在島上觀日落兼賞月，實在難得。

鹽田梓表演藝術節及客家慶典

日期及時間：

10月7日 上午9:30至晚上8:30

10月11、12日 上午9:30至晚上8:00

地點：西貢鹽田梓

費用：藝術節官方街渡，來回船票$100起，附送入場手帶登島觀賞表演及參觀；乘其他街渡，登島後需另付$50入場

購買方法：tinyurl.com/5fkukadz

官方街渡航班時間：

西貢碼頭至鹽田梓碼頭：上午9:30至下午1:30（每小時1班）；下午4:30

鹽田梓碼頭至西貢碼頭：下午3:30、5:00、5:30；晚上6:00、8:00、9:00

查詢：IG@ytt_paf

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

