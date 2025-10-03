明報新聞網
副刊
開眼 玩樂擴志

玩創本地art toy

【明報專訊】香港與玩具的淵源一直匪淺，從1960年代的玩具生產轉型至近年的藝術玩具（art toy）創作，Labubu的成功讓人看見香港設計師的創意，更多本地的潮玩IP也在等待大家發現。

猶如為周日DCON HK預熱，位於深水埗的DX設計館亦正舉行展覽「玩盒創誌」，匯聚20多個風格迥異的本地IP，從超現實風格，到充滿本地城市色彩的可愛角色，展現本地潮玩的多種面貌。插畫家葉偉青的「香港重機」，以本地基建和交通工具為靈感，為電車、的士、巴士、渡輪等交通工具，賦予機械人般的手手腳腳，恍如「變形金剛」般活過來。黃志騰的「搗蛋小隊」由好奇心爆棚的小王子YILILULU、塗鴉藝術家BOB BOB和神秘可愛的貓咪DOSHII組成，他們眼睛大大、外表淘氣，以塗鴉為城市注入活力。至於王澤豪的「漢堡郎」則以漢堡為主角，再添上不同職業的特徵，化身成一個個各具性格的「打工仔」；同場還有陳紀珊的LolliPopi、譚詩慧的KingyoNeko等本地作品。

漫畫作品向來是熱門IP的誕生地方，本地亦有漫畫IP。畫家余遠鍠和作者井下魚太郎創作的熱血籃球漫畫《UBL宇宙當入樽》以外星背景述說熱血籃球故事，場內也展出其漫畫和潮玩產品。除了欣賞手辦公仔、漫畫、繪本外，現場有多個互動裝置，可以走入巨型玩具盒，擺出宛如玩具的姿勢打卡，亦有以潮玩IP為主題的遊戲機、公仔互動閃卡機，邊玩邊看，感受潮玩的魅力。

「玩盒創誌」展覽

日期：即日至10月20日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：深水埗通州街280號DX設計館1樓展覽廳

查詢：www.hkdesigncentre.org/tc

