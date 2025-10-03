DesignerCon香港站後日亞博館登場 潮玩界盛事齊集人氣IP

DesignerCon在2005年首度舉行，最初以Vinyl Toy Network之名，聚集手辦與搪膠玩具的藝術家、生產商、零售商等，為他們提供面對面交流的機會；2009年改名為DesignerCon，內容亦變得更多元化，擴展成融合設計、藝術、時尚與城市文化的平台。去年活動移至拉斯維加斯舉行，吸引逾700攤檔、數萬遊客參與，成為玩具收藏家、潮人每年一度的盛事。今年適逢DesignerCon成立20周年，品牌決定進軍亞洲，以香港為亞洲總部和活動首站，將在10月5、6日在亞博館舉行首屆2025 DesignerCon Asia Artist World Expo - Hong Kong Station（下稱DCON HK）。

Molly「生父」攜SamSam參展

DCON HK集合逾百個本地和海外藝術家與IP，從美國暗黑幽默藝術家Luke Chueh、美國普普藝術家Matt Gondek、墨西哥藝術家Rodrigo Roji、日本「扭扭棒大神」藤崎琢磨，到本地IP與潮玩生產商，包括獲《小王子》官方授權的「陋室五月」插畫師Steven Choi、潮玩設計生產品牌「派膠所」等。POP MART人氣IP Molly的設計師Kenny Wong亦會參展，帶同另一IP SamSam與大家見面；屆時將會舉行超過30場藝術家簽名會，讓收藏家與藝術家面對面交流。

「猿創作」新作手執十三么

投身art toy設計多年的本地設計師Winson Ma（馬志雄），個人品牌「猿創作」以猿人起家，他分享，「童年時喜歡《西遊記》的孫悟空，長大後迷上電影《猿人襲地球》，尤其喜歡當中的特技化妝」，因而圍繞猿人創作出不同IP。他筆下的猿人風格多變，既有重金屬、工業風的「猿人極地探險隊」，亦有一身賽車手服的「一級機械駕駛猿」，後者與本地玩具品牌Yolopark合作以盲盒形式發售，深受粉絲歡迎。今次DCON HK，他將帶來最新作品「十三公公Jungle」，一身官服打扮的猿人Jungle雙手展出「十三么」牌面，一看就知是麻將高手；他還會帶來旗下IP「妙思博物館」的新作，到時會在現場與大家分享創作、簽名與繪畫。

ABAO×PLAYBOY 兔女郎變單眼六腿

內地藝術家ABAO近年炙手可熱，她從大自然中的動物，尤其是昆蟲中擷取靈感，再發揮想像力，創作出多個怪異又可愛的角色，如三眼四臂的娃娃、單眼貓咪等。她分享獨愛這些小怪物，因為「它們的不尋常與古怪，可讓我抽離日常生活」，或許亦是同一原因，讓粉絲投入她打造的怪異世界。今次她將帶來最新與PLAYBOY聯乘的角色Bunny Girl，以品牌的招牌兔女郎為主角，融入單眼、三雙長腿的特點，為兔女郎賦予不尋常的形象。

陳幼堅領軍打造香港館 重塑灣仔「玩具街」

DCON HK的另一重點，是由「設計教父」陳幼堅聯同著名電影美術指導文念中、港大建築設計助理教授蘇暢打造的「香港館」，展館恍如一部立體的香港玩具編年史，敘述這座城市從製造玩具到創作玩具的歷程。說起玩具，不少人童年都曾在有「玩具街」之稱的灣仔太原街買玩具，陳幼堅亦不例外，「1960年代時我爸爸在灣仔開水果店，每年兒童節他都會買一件玩具給我；他帶我到太原街買玩具的場景（在腦海中）是抹不走的」。

他將這份對玩具的回憶在香港館入口重現，20多米長的正門立面覆上玩具街街景：堆疊而起的汽車模型盒、高掛的彩色水泡、足球、人偶、三輪車……勾起大家對玩具着迷的初心。穿過充滿懷舊氣息的「玩具大門」後，步入以香港城市剪影為靈感的現代場景，有如時光隧道一樣，從老式鐵皮發條玩具、塑膠公仔到當代潮流玩具，一步步走過香港玩具這數十年的足印，並認識各時代為行業貢獻的重要人物。為向玩具行業的傳奇人物致敬，屆時亦會舉行首屆「名人堂」頒獎典禮，有如「潮玩界的奧斯卡」，表彰殿堂級大師、在行業中默默耕耘的幕後功臣及潛力新星。

DesignerCon Asia Artist World Expo - Hong Kong Station

日期：10月5至6日（周日至一）

時間：上午9:30至下午5:30

地點：亞洲國際博覽館2號展廳

票價：$128/標準單日票 （Klook及Trip.com發售）

詳情：IG @designerconasia

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]