明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

DesignerCon香港站後日亞博館登場 潮玩界盛事齊集人氣IP

【明報專訊】2025年想必是潮玩收藏家最興奮的一年，大大小小以潮玩為主題的博覽會、展覽、市集等在城中先後舉辦，先是上半年有來自美國、有「文化超級碗」（The Cultural Super Bowl）之稱的ComplexCon；歷史更悠久的美國潮玩藝術盛事DesignerCon，則將於後日（10月5日）起首次登陸香港，匯集逾百個本地及海外的設計師、藝術家與人氣IP，包括美國普普藝術教父Ron English、「Molly之父」Kenny Wong等，滿足一班收藏家的愛好。潮玩以外，為紀念DesignerCon落戶香港，場內特設「香港館」，以玩具奇蹟為主題，娓娓道來香港玩具發展歷程。

DesignerCon在2005年首度舉行，最初以Vinyl Toy Network之名，聚集手辦與搪膠玩具的藝術家、生產商、零售商等，為他們提供面對面交流的機會；2009年改名為DesignerCon，內容亦變得更多元化，擴展成融合設計、藝術、時尚與城市文化的平台。去年活動移至拉斯維加斯舉行，吸引逾700攤檔、數萬遊客參與，成為玩具收藏家、潮人每年一度的盛事。今年適逢DesignerCon成立20周年，品牌決定進軍亞洲，以香港為亞洲總部和活動首站，將在10月5、6日在亞博館舉行首屆2025 DesignerCon Asia Artist World Expo - Hong Kong Station（下稱DCON HK）。

Molly「生父」攜SamSam參展

DCON HK集合逾百個本地和海外藝術家與IP，從美國暗黑幽默藝術家Luke Chueh、美國普普藝術家Matt Gondek、墨西哥藝術家Rodrigo Roji、日本「扭扭棒大神」藤崎琢磨，到本地IP與潮玩生產商，包括獲《小王子》官方授權的「陋室五月」插畫師Steven Choi、潮玩設計生產品牌「派膠所」等。POP MART人氣IP Molly的設計師Kenny Wong亦會參展，帶同另一IP SamSam與大家見面；屆時將會舉行超過30場藝術家簽名會，讓收藏家與藝術家面對面交流。

「猿創作」新作手執十三么

投身art toy設計多年的本地設計師Winson Ma（馬志雄），個人品牌「猿創作」以猿人起家，他分享，「童年時喜歡《西遊記》的孫悟空，長大後迷上電影《猿人襲地球》，尤其喜歡當中的特技化妝」，因而圍繞猿人創作出不同IP。他筆下的猿人風格多變，既有重金屬、工業風的「猿人極地探險隊」，亦有一身賽車手服的「一級機械駕駛猿」，後者與本地玩具品牌Yolopark合作以盲盒形式發售，深受粉絲歡迎。今次DCON HK，他將帶來最新作品「十三公公Jungle」，一身官服打扮的猿人Jungle雙手展出「十三么」牌面，一看就知是麻將高手；他還會帶來旗下IP「妙思博物館」的新作，到時會在現場與大家分享創作、簽名與繪畫。

ABAO×PLAYBOY 兔女郎變單眼六腿

內地藝術家ABAO近年炙手可熱，她從大自然中的動物，尤其是昆蟲中擷取靈感，再發揮想像力，創作出多個怪異又可愛的角色，如三眼四臂的娃娃、單眼貓咪等。她分享獨愛這些小怪物，因為「它們的不尋常與古怪，可讓我抽離日常生活」，或許亦是同一原因，讓粉絲投入她打造的怪異世界。今次她將帶來最新與PLAYBOY聯乘的角色Bunny Girl，以品牌的招牌兔女郎為主角，融入單眼、三雙長腿的特點，為兔女郎賦予不尋常的形象。

陳幼堅領軍打造香港館 重塑灣仔「玩具街」

DCON HK的另一重點，是由「設計教父」陳幼堅聯同著名電影美術指導文念中、港大建築設計助理教授蘇暢打造的「香港館」，展館恍如一部立體的香港玩具編年史，敘述這座城市從製造玩具到創作玩具的歷程。說起玩具，不少人童年都曾在有「玩具街」之稱的灣仔太原街買玩具，陳幼堅亦不例外，「1960年代時我爸爸在灣仔開水果店，每年兒童節他都會買一件玩具給我；他帶我到太原街買玩具的場景（在腦海中）是抹不走的」。

他將這份對玩具的回憶在香港館入口重現，20多米長的正門立面覆上玩具街街景：堆疊而起的汽車模型盒、高掛的彩色水泡、足球、人偶、三輪車……勾起大家對玩具着迷的初心。穿過充滿懷舊氣息的「玩具大門」後，步入以香港城市剪影為靈感的現代場景，有如時光隧道一樣，從老式鐵皮發條玩具、塑膠公仔到當代潮流玩具，一步步走過香港玩具這數十年的足印，並認識各時代為行業貢獻的重要人物。為向玩具行業的傳奇人物致敬，屆時亦會舉行首屆「名人堂」頒獎典禮，有如「潮玩界的奧斯卡」，表彰殿堂級大師、在行業中默默耕耘的幕後功臣及潛力新星。

DesignerCon Asia Artist World Expo - Hong Kong Station

日期：10月5至6日（周日至一）

時間：上午9:30至下午5:30

地點：亞洲國際博覽館2號展廳

票價：$128/標準單日票 （Klook及Trip.com發售）

詳情：IG @designerconasia

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

日報新聞-相關報道：

玩創本地art toy (2025-10-03)

相關字詞﹕開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞