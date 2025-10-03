北京拍賣行南下 香港作跳板攻海外

適逢總公司30周年慶典，香港分部亦即將在明天的預展拉開2025年秋季拍賣的帷幕。聖佳香港總經理薛世清與我們暢談聖佳南下的宏圖大志，以及對未來發展的展望，看看拍賣行如何在市場中求索與立新。

創立於1995年的中貿聖佳，在內地已舉辦過近千場大型拍賣會，涵蓋中國書畫、古董家具、瓷玉雜項等領域。去年聖佳跨出北京，在香港設立分支。

「其實內地市場已經進入了非常『捲』的狀態。」聖佳香港總經理薛世清的開場白直截了當，點出拓展香港市場的核心原因。30年來，聖佳見證中國藝術品市場從萌芽到繁盛，他口中的「捲」，精準地描繪如今內地藝術品拍賣行業的白熱化競爭。他坦言，往外走是聖佳多年計劃，加上近年行業「內捲」嚴重，「所以聖佳想走出來，走出一條新的路，看看能否在海外市場分一杯羹，有一個新發展方向」。

「香港拍品可到世界任何地方」

香港作為亞洲藝術品交易中心，無疑是聖佳實現目標的跳板。薛世清指出，香港市場的核心優勢在於其自由港地位，「香港市場更國際化，面對的客戶群也更寬廣，能夠給我們帶來新的活力」。最關鍵一點在於，香港沒有文物政策的限制。在內地，諸如青銅器、高古玉器、高古瓷器等特定類別的文物，受到國家文物局嚴格的監管和拍賣限制，也限制出口。在香港則可以自由流通，不僅能吸引來自大中華區如港澳台、新加坡、馬來西亞的藏家，更能觸及對中國藝術品抱有濃厚興趣的歐美和日本買家。這意味着在拍品選擇上，聖佳香港擁有更大的自由度與更廣闊的空間，「在香港的拍品可以去到世界任何一個地方」。

去年11月的首場拍賣，是聖佳香港的初試啼聲。薛世清坦承，「當時心裏不一定有底，還好中貿聖佳在北京經營30年，積累的強大客戶基礎，給予堅實的支撐，我們還是完成了一次不錯的首拍」。更令他鼓舞的是，拍賣會也吸引不少新客戶，其中以香港和台灣的藏家參與度最高，印證了香港市場潛力，也讓團隊看到了新可能。

拍品少而精 融入本土文化

儘管對未來充滿信心，薛世清對當前市場仍保持清醒審慎態度，「有機遇就有挑戰，這是肯定的」。無論在內地還是香港，藝術品市場都同樣「捲」，最大的挑戰來自於拍品的徵集，其次是拍品的質量有沒有保證。在他看來，穩紮穩打，數量少而精的策略，為藏家精選珍稀佳品，才是當下最務實的經營之道。

而更深層次的挑戰，來自整個宏觀市場的趨勢。他認為內地藝術品市場的萎縮並非近年才出現，早在2012年就已開始，並在疫情後變得尤為明顯。「主要原因是經濟活力不夠」，股市低迷、實體經濟的困境，都直接影響藏家的購買力，令市場交易活躍度持續走低。相比之下，他認為香港市場更為穩定，資深藏家經濟基礎相對牢固，在市場上依然活躍。

除了經濟因素，藏家群體的變化也是一大挑戰。他提到，像「敏求精舍」這樣的香港頂級收藏家社團，也正面臨會員老化、缺少年輕藏家加入的窘境，「最小的（會員）可能都60多歲，幾乎沒有年輕人」。香港年輕一代較國際化，對中國傳統文化的關心和了解相對較少，收藏的起點多是從西方或日本的當代藝術開始。但他相信許多從潮流藝術入門的年輕人，隨着年齡和閱歷增長，或會慢慢轉向傳統藝術品。同時，年輕一代對審美的要求更高，視野更廣，知識儲備更豐富。這也促使拍賣行必須不斷思考，如何尋找到跟現在的審美眼光契合的產品。

拍賣行落戶香港後也致力融入本土文化，例如今年3月在香港聖佳藝術空間舉辦的展覽「香港敘事」，集結30多名藝術家的作品，聚焦1950、1960年代香港街頭風光。此外還贊助博雅學社主辦「王世襄《明式家具珍賞》問世四十周年香江座談會」，邀請藏家與學者近距離交流，推廣中華文化傳承與藝術交流。

知名「攻玉山房」明式家具上拍

將於本月舉行的聖佳香港本季拍賣分為兩大部分，第一部分「中國古董珍玩專場」將於本月7、8日舉槌，焦點拍品是一批頂級明式家具。薛世清表示，「這次的重中之重，就是我們得到了葉承耀的支持」，他是享譽國際的明式家具藏家，其「攻玉山房」珍藏舉世聞名。

此次上拍的葉承耀舊藏中，一件明末清初的「黃花梨獨板面翹頭案」尤為矚目。案面由一整塊厚實黃花梨獨板製成，不施雕琢，盡顯木質紋理天然之美。薛世清特別指出，此品設計獨特，將翹頭案與馬蹄腿結合，並局部飾以如意雲紋，簡約中見巧思，充滿文人氣息，是一件非常罕見的書房陳設。另一件明末清初的「黃花梨四出頭官帽椅」則是明式家具巔峰之作的代表。此椅造型簡練含蓄，扶手與鵝脖均為彎材，靠背板略微向後彎曲。「典型的蘇州東山地區的椅子，扶手下沒有安連幫棍，其搭腦弧度非常大，設計簡約，包裹度高，是一件非常美的明式家具。」

同樣的頂級收藏，還有著名收藏家洪光明「亞細亞佳古美術」的6件舊藏。這批家具自1990年代被其收藏後，從未在市場上露面，此次是首次現身，意義非凡。其中，清早期的「黄花梨窪材四層書架」框架通透，層板更使用了珍貴的金絲楠木，防蟲耐腐，最宜置書。一件清早期「黃花梨圓帽盒」則以整段粗大樹幹掏挖而成，用料考究，盡顯官宦之家的氣派。

除了家具，瓷器部分的領銜之作是一件清乾隆「貢御青花折枝花果巴洛克式六方大尊」，曾置於清宮內外的重要皇族場所。此瓶高達66.5厘米，器形端正大氣，通體以青花描繪石榴、佛手、壽桃等「三多」紋飾，寓意多子、多福、多壽。根據清宮檔案紀錄，此類六方瓶製作難度高，即使在乾隆早期的御瓷中，同類型的器物也數量稀少，後期更是不再生產。

金代鈞窰典範 天藍釉色如晚霞變幻

此外，源自徐氏藝術基金舊藏的金代「鈞窰紫釉三足爐」，尺寸碩大，釉色濃麗，艷紫與天藍交融，如晚霞變幻，是金代鈞窰的典範之作。此爐僅在足頂點綴獸面，器身素淨無紋，更突顯鈞釉本身的華美。其藍釉紫斑尤其特別，天藍釉色並非由顏料直接繪製，而是釉層中富含玻璃微粒，經燒製後散射藍光，並於藍釉上施以銅燒製，使其乍現亮麗紫斑，技術難度高，每件鈞瓷的發色均無法預知。

至於月底舉行的中國書畫拍賣會，將有不同時代書畫珍品逾100幅珍藏，亮點包括元代書法家楚石梵琦的書軸與元四家之一王蒙的手卷，值得期待。

聖佳香港2025秋季拍賣會

預展日期︰10月4至6日

拍賣日期︰10月7、8日（中國古董珍玩）、10月30日（中國書畫拍賣）

拍賣時間︰上午10:30

地點︰中環都爹利街西洋會所大廈6樓及20樓聖佳（香港）藝術空間

網址︰www.sungari.art

