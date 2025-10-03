明報新聞網
副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】熒幕—展覽

【明報專訊】巴黎和倫敦；蒙羅麗莎畫比想像中大，大衛像比想像中細。在香港的夢裏去德國，一個人逛勝利女神的景點然後搭火車，非常焦躁地訂住宿和回程機票。這樣看來，心是盼望歐洲的，不捨那些靈與光。在回家的時差之中，找找尋尋，見到戲院9月上映米開朗基羅的紀錄片——我曾在現場曾經，認得鏡頭裏我站在策展人後方展廳的石膏大衛像旁。兩種經驗有一超現實形式，彷彿兩個我在對望彼此，過去的，現在的。熒幕跨越時空，那之後，之後呢？我很想知道；它們如何交叉我感知的藝術世界。

熒幕。紀錄片來自英國製系列「Exhibition on Screen」，香港付費電視台購了17套。「我見過，它廣告在剪髮舖40吋的電視裏，播着，沒人看它一眼，五六十歲的阿姨翻雜誌，和髮型師吹水。它像白噪音。」太多藝術品這輩子無法見到真迹，人的欲望愈來愈大，於是熒幕裏的藝術展覽應運而生。銀幕、電視、電腦、平板、手機，哲學家說熒幕是義肢；我想，這不好比三女巫把一顆眼球捧在掌裏共用，我們同樣把上億對眼睛塞在角落塞往所有發生之中嗎。問題是：若藝術本身為不動的美學經驗，使其動起來後，會改變什麼？凝視；觀看之中的思考被定了秒數。機械；細節放大再放大，極高清鏡頭取締人眼。在現場，在肉身中理解，我們怎麼可能——俯仰大衛的每指關節，俯瞰聖母懷抱的死去聖子臉容，聚焦上帝與亞當幾乎觸碰的手。義肢，義眼；熒幕承諾了進入的惑人可能，又新造了離遠真實的假象。假象結合實存的可感，成為新現實。所以，你在剪髮舖見着一框克林姆金燦燦的擁吻情人畫像，不會驚訝，因那就是你感知到的世界，一個不是風景固定的窗口，不在這裏也不在那裏，一個流動的寫實魔幻。

所以我不否認「熒幕裏的藝術展覽」。我只說「Exhibition on Screen」無疑俗套。說明性質的影像論文，有大量學者、作者、評論家、藝術家、博物館工作者的訪談，有配音員念藝術家信件的獨白，有藝術品的精細畫面，有典型配樂，很流暢，甚至不依附現實展覽而自行策展，如達文西那集跑遍各國蒐了私人收藏的耶穌救世主圖。但那一形式並不理解靜與動，不理解電影在時間之中的詩意本質。或者是強人所難的，對於定位迎合全球的商業紀錄片。有些美麗注定在千里之外，我在倫敦國家美術館看德加的粉彩畫，便意識到熒幕完完全全無法表達其之溫柔其之美（第一次如此絕望回到香港怎麼辦）。我喜歡更單純的熒幕，或者；呆坐着播YouTube的名畫合輯，幻燈片般一格一格，拉大細節看，仔細看，每次都有新發現。

文：吳騫桐（寫字的人當藝術行政，IG@odeng____）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕藝術 展覽 熒幕 香港 吳騫桐 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

