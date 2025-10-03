明報新聞網
【大阪】《棋魂》原畫展：千年的感動

【明報專訊】看動漫，有時會分「動畫黨」或「漫畫黨」，意即看作品的哪個版本。《棋魂》（或譯《棋靈王》）由堀田由美創作，小畑健作畫。這部以圍棋為主題的作品，連載時成功在一眾強調友情正義勝利等元素的「王道漫畫」中突圍而出。那時，仍是人人捧着實體漫畫追看的年代。

會場Space Gratus位於日本橋，該區戰後以販售電子用品起家，1990年代後逐漸多了動漫和遊戲相關的店鋪，如今西側一帶儼然次文化天堂，更有「オタロード」（御宅路）之稱。前往展覽時，沿途見到無數動漫模型、同人誌，和女僕咖啡廳等，氣氛熱鬧。有別於美術館的偌大空間，這次展場採單向動線，通道略為狹窄。但是，展覽仍善用空間展出相當大量的原稿作品，絕無欺場，加上佈置用心，尤其在首尾兩次出現主角光仔（進藤光）的房間，棋盤的細節足見心思。

展覽按照故事情節發展，編排不同章節。生於平安時代的棋王藤原佐為不甘受辱而自盡，苦候千年未能投胎，只能附身他人下棋，追求神之一手，直至他遇上學生進藤光。展覽序章便是二人相遇。接着是進藤光與塔矢亮交會，圍棋部篇、院生篇、職業棋士篇等等，順序走訪，如像重溫一次這部經典之作。

原畫展的賣點在於能夠細看繪圖的筆觸、墨迹、修改處等，是一般難以觀察的細節。下棋的每一手，無論手指的姿勢動作、下子速度、棋士的神情、對戰的節奏張弛，全是逐筆細緻雕刻。能夠把下棋這種接近靜態活動的比賽描繪得緊湊刺激，足見畫功高超。此外，由於佐為生於平安時代這個設定，髮絲與服飾的描繪相當秀麗。這次展覽還有彩色原稿，可以欣賞更多配色美學。

來到佐為與當代最強棋士塔矢行洋的最後對戰，可以說迎來故事的高潮，從漫畫分鏡到筆觸，充分表現出對局時的氣焰與壓迫感；終局後，佐為終於領悟到，神是為了讓光仔看到這一局反敗為勝的一手，才讓自己在世間徘徊千年。我特別喜歡這一幕以輕淺的筆觸，精妙地畫出神光灑落的耀眼，感慨萬分。場內放大了一些畫面作為展板佈景，同一句「千年」的對白，由輕鬆玩笑到透徹領悟，此一對照亦十分動人。佐為消散，從一直依附別人背後的影子，看見光，化為光；而進藤光和塔矢亮這一組年輕棋士，也是一直在棋局中追逐亮光之所在。這樣，遙遠的過去與未來才能連起來。

當年人工智能AlphaGo展現驚人棋力時，網上曾有討論指《棋魂》中曾預言電腦對戰的厲害。然而，如今藉原畫展重訪這套作品，那份傳承的感動始終最讓人印象深刻：人與人相遇，是命運安排，有緣同行一段，即使他日分離，也要繼續追求更高的境界，更好的一手。

文：黃靜美智子（藝文記者，現旅居東京）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

