Friday Planner：塑造轉換

【明報專訊】燥熱仍舊，秋意未濃，風暴路徑亦存有變數。在港島，兩場各自以材料為語言的展覽，則悄然編織關於「轉換」的路徑：PODIUM畫廊的「生生世界」，與大館Touch Ceramics的加藤一郎「織金」。

烏魯木齊出生、現居柏林的藝術家皿家正在黃竹坑PODIUM畫廊舉辦香港首個個展「生生世界」。皿家於西安師承汪天穩大師，鑽研陝西華縣皮影戲的技藝，將牛皮紙、傳統雕刻與現代裝飾語彙融合，呈現一個僑民內心的神秘宇宙。皮影戲從宮廷流落民間，如同僑民在不同文化間的適應與蛻變。展覽靈感源自澳籍華裔作家Aurelia Guo的World of Interiors，探問遷徙、身分與歸屬的流動邊界。從《媽 I-IV》的四季更迭到《爸》裏的循環象徵，從《種子》系列的佛教輪迴到《河岸上的野草》裏的遷徙童年，皿家用雕塑、繪畫和紙本作品，展覽空間在幽暗之中流轉，也邀請觀眾化身皮影人偶，游走於這個由「轉換」與「生長」組成的異境。

另邊廂，在大館Touch Ceramics，日本陶藝家加藤一郎帶來他的香港首度個展「織金」，精選其生涯代表性作品，並在下周末兩日（11、12日）特別開設4場幾何紋釉下彩工作坊。加藤一郎出身陶藝世家，承襲並創新「金彩」與「布目」技法，將金色光澤與織物質感交織，幾何與色調在器壁上形成韻律，描金的光沿織理流動，如時間於掌心沉降，作品展現優雅的平衡與深邃的情感。不妨到場一探，再考慮報名親手繪製幾何紋理圓盤，為家居增添獨特擺設物件。

一年一度香港亞洲電影節即將開鑼，早前完整片單釋出，不少讀者已開始預備觀影「馬拉松」。提提你，bcinephile/MOViE MOViE會員可於今日中午12時起，優先購買所有放映場次，而明日中午12時起所有戲票將公開發售。

