林珍真邀觀眾「歷生死」 劇場裏齊「看」美好的事

劇本講述主角患有抑鬱症的媽媽3次自殺的經歷，在媽媽第一次自殺時，7歲的主角列出一些美好的事送給媽媽，希望支撐她活下去。10年後，媽媽再次自殺，主角再次拿出清單……第三次也如是。林珍真說：「劇本的力量在於觀眾看這段旅程時，心裏會泛起什麼漣漪，因為它絕對不是一套信息清晰的正能量劇，它不會說『總之大家最後要有希望、要寫美好的事』，因為最後媽媽都是自殺死了，主角她也說清單救不了媽媽，但我覺得最重要是，清單反而幫了她怎樣看這個世界。」

林珍真把劇本搬來香港，沒刻意把原著裏的文化載體香港化，也不想單靠集體回憶來連結觀眾，所以觀眾未必會找到Beyond、梅艷芳、天星碼頭；找到的，都是細微的生活碎片。更進一步，林珍真想把劇本「林珍真化」，「我把故事角色看到的東西，變成由我的口說出來一樣，因為這個劇本最大的難處，是讓觀眾不覺得你在演戲，而是好像來聽一個朋友分享」。其中一首配樂，林珍真特意改用她兒時很喜歡的歌——鄧麗君的《世事多變化》——「未來怎能料得及／人生本是一個謎」，唱的正是小女孩對世界的疑問。

劇本難在「要像聽朋友分享」

劇本另一特色在於邀請觀眾上台扮演戲裏角色，「是一個我要和觀眾一起才能完成的演出」。9月，林珍真率先舉辦兩場試演，其中一幕是邀請觀眾扮演爸爸，在主角婚禮對女兒說一段話，具體說什麼由觀眾自由發揮。兩個「爸爸」說的話都讓林珍真感動落淚，其中一個說：「女，我不是很會說話，但是我希望你快樂。」

林珍真亦憶起一句「每次聽到都心有戚戚然」的台詞，在劇本初段主角解釋自己人生經歷的第一次死亡，就是小狗離世：「我對死亡的體驗，就是一樣很深愛的東西，變成物件，然後被人帶走，永遠都不回來。」在試演裏，林珍真邀請觀眾扮演獸醫，亦問觀眾借來外套，代表躺在主角臂彎的小狗，林珍真說着上面這句台詞時，扮演獸醫的觀眾便會帶走外套、回到台下。「很多觀眾其實在這刻已經開始哭到不得了，我想大家對死亡的體驗都很熟悉……每次我演到這句對白，都似有千言萬語在背後，因為它不止是講死亡，而是講失去，甚至你沒有想過是這麼突然，裏面很多複雜感情，單單這一句已經說出來了。」

試演後，有些觀眾想起與父親的關係、有些觀眾想起自己的小狗、有些觀眾想馬上列出美好的事……林珍真希望觀眾能從演出觀照自己，「美好的事是什麼不重要，重要的是你看到什麼是美好的事」。

《每一件美好的事》

日期及時間：

11月14至16日晚上8:00

11月15至16日下午3:00

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心壽臣劇院

票價：280元、360元

詳情：bit.ly/473egRk

文：譚雅詩

