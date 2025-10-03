明報新聞網
《他年她日》「時差」說故事 「縱然無果，愛情影響一生」

【明報專訊】愛情裏最遠的距離，或許是她懂什麼是愛時，他已經老了。由張艾嘉監製、龔兆平執導、兩人與李栢翹共同編劇的《他年她日》，寫的是一個不一樣的愛情故事，像剛開始便結束，又像開始了就不會結束。

張艾嘉邀龔兆平拍戲 「是時候出來做導演」

張艾嘉受邀參與香港電影發展局的「薪火相傳計劃」，找來龔兆平開拍電影。為何是龔兆平？張艾嘉說：「我很清楚他真的對電影有熱情，我永遠都覺得任何一個不管新導演也好，新演員也好，新什麼也好，他們需要的就是機會……所以當我一知有這個計劃，我立刻找他，因為他做了10年副導演、場記，什麼都做，我覺得是時候出來做導演！」

龔兆平花數星期完成劇本，張艾嘉初看劇本時已經「感覺導演有話想說」，「新導演知道沒有那麼多錢，不知可否這麼瘋狂去構思，所以他寫的時候很小心，這個、那個不敢觸碰，我就覺得不好」。張艾嘉希望龔兆平放膽發掘、放膽想像，資金她會想辦法，最終劇本裏用一道重力牆分隔出兩個時間、重力迥異的「長年區」和「優日區」。

時間流動較快的「長年區」被發展成工業重地，時間流動較慢的「優日區」則是個科技城市，「長年區」的一年等於「優日區」的一日。在「優日區」生活的安晴（袁澧林(Angela)飾）隨醫療團隊「小鴿子」，穿越重力牆到「長年區」義診，巧遇在「長年區」生活的薯仔（許光漢飾）。張艾嘉說電影的整個構想都是來自導演，「他經常都問『究竟愛情是怎樣衡量？跟時間有什麼關係？』」導演大膽提出一年和一天的時間之別，張艾嘉還笑問可否一星期和一日，導演說不行，一定要有很大的差別。

28歲的安晴在「長年區」初遇13歲的薯仔，經過十數日的相處，安晴看着薯仔長大成人，要處理箇中的情緒轉變，以至愛意萌芽，不是易事。張艾嘉如此解讀：「我覺得對『優日區』的人來說，他們未必很明白愛情是什麼，就好像我看着現在大城市的人，為什麼很多男女不談戀愛，因為大家不明白什麼是愛情，大家害怕愛情……所以她（安晴）心中突然有個不同的感受時，她是又喜歡又不明白。我覺得安晴一直都不是很清楚自己究竟對薯仔的愛是什麼……後面是遺憾的，不過那份遺憾令她長大了。」

韓佩瑤：與劇中巧兒相似 對安晴感情複雜

在香港長大的韓佩瑤在電影裏飾演巧兒，在「長年區」生活，是薯仔和蕃茄（陳澤耀飾）兩兄弟的青梅竹馬。韓佩瑤接到這角色後，在劇本「看她（巧兒）的一些行為時，覺得就是我會做的行為」。韓佩瑤說：「巧兒是一個很浪漫的人，對愛情有一個很嚮往的畫面、想像，我覺得她和我都是一個不會想太多的女生。」如果要形容，韓佩瑤覺得巧兒和自己都是一個大咧咧的女生。

張艾嘉在1988年成立果實文教基金會，培養藝術創作新血，韓佩瑤18歲那年參加基金會在台灣的夏令營，夏令營某晚看到一片星空，讓她萌生到台灣升學、讀戲劇的想法。事隔數年張艾嘉仍然對韓佩瑤印象深刻，「我對她的印象很鮮明，她那種單純、她那種沒有什麼心理負擔，所有反應都很直接……當我們做casting時，我第一個感覺就是要找一個人跟Angela很不像，她一走出來就知道，Angela是屬於那邊（「優日區」），她是這邊（「長年區」）」。張艾嘉向導演推薦韓佩瑤，起初導演都有些擔憂，但「看到韓佩瑤試完妝走出來，就成了巧兒」。

電影一幕是安晴到「長年區」修理手表，先到薯仔和蕃茄的家換衣服，薯仔着巧兒帶些自己的衣服來。韓佩瑤一開始看劇本時沒太大感覺，「但真的演時，我記得很清楚，那時候Angela很輕易走進我們的家時，第一下感覺是『憑咩啊？』」她續說：「我覺得我是一個很願意默默地支援薯仔的女生，是他的家人、朋友，但覺得我花了那麼多年才可以得到我渴望的機會，誰知道Angela直接就走進來了。」

敵意、嫉妒以外，韓佩瑤認為巧兒對安晴的感情更為複雜。「我覺得安晴對巧兒來說有一個很強烈的吸引力、魅力，『長年區』有點髒、穿衣服的形象很不一樣，所以當我看到一個來自完全不同世界的女生時，其實是渴望了解她。」安晴請巧兒助她換衣服，「當只有我們兩個人，我整個人專注在她身上時，會發現她跟我想像中的形象不一樣，如果單獨認識她的話，可能我們會是好姊妹」。

在電影結尾，任憑安晴和薯仔如何相愛，始終敵不過他年她日這個時間鴻溝。「什麼是時間？如果沒有事發生，我問你10分鐘前或1小時前，時間對你來說有什麼意義，你或者不會記得……只有當有事發生，時間就會有意義。所以劇本寫到最後，對我來說最好看的反而是，愛情雖然沒有結果，不過它影響了一個人的一生。」張艾嘉如此說。

《他年她日》

現正上映

預告片：bit.ly/4npQGE3

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜、孫志超

電郵：friday@mingpao.com

