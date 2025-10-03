明報新聞網
開眼 文化力場

電子舞鞋藏感應器 踢躂踏出樂器樂章新想像

【明報專訊】縱然小眾，但仍有人默默耕耘，香港本地踢躂舞團STEP OUT Studios將在11月帶來全港首個電子踢躂舞蹈劇場演出The Next Movement。STEP OUT Studios創辦人之一陳素妍（Zoe）解釋，Movement有三重意思，最表層自然是指踢躂舞蹈動作，更深一層是音樂樂章，指向踢躂舞是舞蹈和音樂的結合；宏觀來看，這次演出是踢躂舞的一次革新。

回顧歷史，踢躂舞源自20世紀初的美國，當時的黑人奴隸被禁止敲打樂器，他們以拍手、踏步等表達心中所想，逐漸演變出踢躂舞這種藝術形式。傳統踢躂舞鞋的鞋底帶有金屬片，舞者舞動時金屬片隨之敲打地板，發出清脆嘹亮的聲音。但由技術總監及樂器設計師吳澤霖設計的電子舞鞋卻大膽打破傳統，把金屬片換成藏在鞋底裏的7個感應器，舞者每一下踏動，觸碰感應器，便會連接到音樂總監hirsk的音樂軟件，繼而發出不同聲音，如敲擊樂聲、琴聲等。

感應器取代金屬片 如「穿上外星科技」

製作電子舞鞋的想法，STEP OUT Studios另一創辦人鄧偉豐（CAL）說要追溯到疫情時期，「我們要在家隔離，不想刮花地板，吵到別人，所以我就想會不會有一種踢躂舞鞋，只有自己聽到聲音，又不會刮花地板」，他便問吳澤霖這個想法在技術上是否可行。吳澤霖喜歡挑戰樂器與界面的關係，他在CAL的想法之上繼續想像，「我覺得踢躂舞是一個很有歷史的藝術形式，但怎樣走出純粹是自然聲（acoustic）的界限呢」？因而萌生兩個想像：一，踢躂舞鞋可否產生更多不同的音（note）？所以吳澤霖放入感應器，以偵測舞者舞動時，鞋不同部分受到的壓力；二，踢躂舞通常都是先有音樂，舞者再跟隨音樂跳舞，可否反過來，舞者用這個電子舞鞋跳舞，錄製聲音後再用來創作？

「樂器本身不應該日曬雨淋，大家在袋裏把結他取出，都要小心不要刮到它、怕它跌，但在這個項目最大的挑戰是，這雙鞋要很粗暴地對待，所以在整個研發過程，有很多地方看似較易處理，但因為這是一對舞鞋，所以挑戰未必在音樂上，而是工學上需要更robust（結實）。」吳澤霖製作出第一版電子舞鞋後，Zoe和CAL馬上試穿，Zoe笑言像是穿上「外星科技」，「但我覺得很不安，因為有些踢躂舞的語言和腳步動作是做不到的——譬如金屬片能做到slide（滑動），電子舞鞋的膠底就未能做到」。

穿上電子舞鞋，Zoe說踢躂舞者的想法也要有所改變。在傳統踢躂舞鞋的設計，鞋尖的金屬片屬高音，鞋跟的金屬片屬低音，即使會因力度、角度而出現不同質感的高低音，但都會有大致音域。相反，電子舞鞋能發出不同聲音，舞者便要用更多時間習慣怎樣的力度才能做到某個聲音；舞者甚至有時要「違反平時跳舞的概念」，若把高低音混放在不同感應器，就和他們平時跳的樂理——踏鞋尖是高音，踩鞋跟是低音——有所不同。CAL也形容初嘗電子舞鞋的感覺是瘋狂，「我很習慣（踢躂舞鞋）產出的聲音，很直接，就是金屬片、磚地、石屎地、木地板那種質感，但當出現另一種聲音，嘩，很瘋狂，甚至我記得那時候有爵士鼓（的聲音），那是我的夢想」。

帶電子舞鞋訪踢躂舞發源地 反應正面

薄薄一層鞋底，放滿感應器，又要承受舞者的重量和激烈動作，排練時電子舞鞋的線位曾裂開，亦出現各種小問題，所以吳澤霖也會參與排練，和舞者一起討論、改良，他說這雙電子舞鞋不再只是由一個小想法而誕生，而是由Zoe、CAL、hirsk、其他3個舞者等所有人的經驗累積而成。Zoe、CAL和hirsk更把電子舞鞋帶到洛杉磯和紐約，這樣破格的踢躂舞鞋，在美國這個踢躂舞發源地，會獲得怎樣的評價？Zoe說，外國藝術家的評價九成都是正面，有一個樂手甚至說：「未來一片光明，你們把踢躂舞帶回來！」一個女踢躂舞者Lisa La Touche也笑說那雙電子舞鞋是她的尺寸，可否送她一雙。當然，也有人試穿後認為電子舞鞋雖有趣，但更讓其想念傳統踢躂舞鞋的即時反應、力度。

而美國之旅讓CAL留下最深刻的印象，是他很享受看到踢躂舞大師穿上電子舞鞋時，都好像回到他們第一次穿上傳統舞鞋的時候，「因為那個聲音跟他們想像的可能有點不同，這個位置出的是鼓聲，那個位置出的是一段旋律，他們試得很清楚。試完後才因應試出來的答案再去玩，整個過程很好看」。CAL也說這趟旅程他們要去尋踢躂舞的根，除向大師了解他們的歷史和踢躂舞的律動如何影響現在外，他還特意帶着電子舞鞋到著名美國黑人踢躂舞大師比爾．羅賓遜（Bill Robinson）的墓前拜祭。

由疫情時的想法萌芽，到2023年獲政府資助開始研發電子舞鞋，再到美國汲取意見，尋找靈感，團隊最後慢慢建構出The Next Movement，匯聚舞蹈、聲音藝術、劇場等元素。他們曾想過是否要以一個踢躂舞大師的生平作為主線，但一路創作發現，這個項目如何由零到有的探索故事才是最珍貴，最能讓觀眾產生共鳴——第一次試穿的感覺，研發過程遇到什麼問題，甚至當電子舞鞋在演出時出現故障，他們如何應對。

hirsk負責整個演出的音樂創作，他認為這跟他之前做的演出很不同，「雖然會把電子舞鞋視作樂器，但始終它跟傳統舞鞋在控制的準繩度上有點距離……所以在設計音樂時，我發現不可以完全當它是樂器，至少要當它有一半是裝置藝術，因為很多時你走進裝置藝術，會觸發很多聲音」。所以，他找來幾個擅長即興的樂手，如琴手朱肇階、小號手葉展澄、鼓手杜嘉朗，他們不僅會做緊湊、有節奏的音樂編排，也會參考博物館裏的當代聲音藝術裝置，「聲音藝術就是，很多時人們拿膠袋、氣球去玩，表演者要靠聽去調整自己，原來這樣搓氣球會有這個聲音，我就多搓幾下，令它慢慢變成我的樂器；這雙電子舞鞋情况類近，譬如他們就算沒有踏步都有聲音，或踏了反而沒有聲音，起跳那刻本不應有聲音，但突然又有聲音，所以對舞者來說這也是一個聲音藝術的練習，我的角色就是設計場景，讓整件事最後呈現出來是音樂」。

聲音動作互相影響 創作者是編舞也是編曲

現代音樂以外，hirsk也想致敬和參考踢躂舞傳統的音樂風格，如swing jazz（搖擺爵士樂）。把踢躂舞慣用的音樂重新取樣（sample），用另一種效果呈現；又把觀眾帶進隧道裏踢躂，第二下踢躂又去了另一個空間……hirsk拋出各種奇思妙想，他歸納無論是傳統，還是像外太空的音樂風格都會涵蓋其中。hirsk亦正和Zoe發展一個表演段落，「將一些音分配給5個舞者，我們的思維有點像是一個合唱團，分配給不同的聲部，當中再牽涉他們的腳步動作和編舞」。Zoe續說：「所以我們要很緊密合作，我們的動作會影響他的聲音，他的聲音會影響我們的動作和敘事方式。」他們笑言，大家的頭銜都要改一改，編舞也是編曲，編曲也要編舞。

盼反思藝術科技 踢躂舞不止是娛樂

耗時約兩年籌備，每個人都對演出有些寄望。吳澤霖希望這雙電子舞鞋能啟發觀眾在生命中尋找節奏，變成音樂；hirsk則希望啟發觀眾反思藝術科技，他說很難得有演出能經歷這麼長的研究過程，他在過程中看到科技之外更珍貴的人性和藝術。CAL說：「前幾年常聽別人說，踢躂舞很具娛樂，但不夠藝術，我經常都懷疑這句話。的確這是STEP OUT studios第一次入劇場做這樣規模的演出，我想用這個演出再次證明踢躂舞和這雙新的電子舞鞋，怎樣用劇場的語言，呈現我們探索的故事。」Zoe亦說：「我想跟觀眾一起分享這個探索的旅程，中間有很多高與低，有成功，有失敗，會有自我懷疑，這個旅程如果可以跟觀眾一起分享，不知道他們能否獲得一點力量。」他們不敢說這個演出是否踢躂舞界的大突破，但他們很期待演出會帶來怎樣的化學反應，CAL說就像結他，由木結他，然後發明電結他，慢慢塑成搖滾音樂，「會不會我們丟了這些想法出去，不知道怎樣生出一些新的舞蹈風格，還是一對新的踢躂舞鞋，我很期待」。

The Next Movement

日期及時間：11月21至22日晚上8:00、11月23日下午3:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心劇場

票價：$280

查詢：bit.ly/4nTKzYw

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

