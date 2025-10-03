「李駿碩節奏」裏有種信念

《眾生相》的故事，赤裸、黑白，鏡頭跟隨無名同性戀男青年游走在香港的殘廁、天台、後巷、工廈，或暴烈或溫柔的性愛，串起來自香港、台灣、泰國、東德等不同地方的人；或真心或假意的淺談，關於性與愛、自我與社會、身分與政治、戰爭與和平。自年初在柏林影展首映後，電影又在美國、台灣、澳門等多地影展放映，發行權賣到法國、德國、瑞士等多地。環遊地球幾個圈，《眾生相》終於通過香港電檢，日前在第36屆香港同志影展上映，兩場放映，場場都滿座。

李駿碩上一齣自編自導電影，是2021年的《濁水漂流》。鏡頭對準深水埗露宿者，在政府突擊清場後失去家當和證件，希望通過法律訴訟獲得政府賠償與道歉。電影獲得超過600萬元本地票房，李駿碩亦憑電影獲得第58屆金馬獎「最佳改編劇本」。有人評價《眾生相》與《濁水漂流》有着完全不同的節奏，李駿碩深感認同。他笑說，《眾生相》是半自傳式、自資拍攝的獨立電影，「對於投資者、對於社會沒有責任」，因此更少包袱、更多自我發揮，「如果要我形容，我會說（《眾生相》）是一套不是劇情主導的劇情片」，「不是一齣有起承轉合、令觀眾追住劇情的戲」。至於製作成本更大、一眾明星參演的《濁水漂流》則「有一個劇情的骨架」，故事圍繞露宿者控告政府展開，儘管仍有許多展示露宿者生活的鏡頭，「但始終有一個劇情在那裏，觀眾知道怎樣去跟着劇情走」。

「電影，是時間的藝術。」李駿碩說，自己的視覺風格可以「每套戲都不同」，但節奏卻總有相似。例如《濁水漂流》和《眾生相》，一個更商業，一個更獨立；一個見到更多故事，一個見到更多氣氛，但兩齣電影都有着共同的節奏與精神面貌——或是說，一種共同的、屬於李駿碩的信念，「追求公義、或是追求不到（公義）的時候需要的信念」。「捍衛自己的、大家的權利的同時，你不需要是一個非常乾淨的人」，像是《眾生相》的主角，輾轉在一次又一次「約炮」中，又像是《濁水漂流》中的露宿者，也曾吸毒坐監，「或許你有社會上界定的道德缺陷，但我不覺得這些道德缺陷會令你不可以追求人最本質的、最應該追求的價值」。

