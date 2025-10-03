明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

「李駿碩節奏」裏有種信念

【明報專訊】關於電影風格，你有哪些聯想？韋斯安德遜（Wes Anderson）的對稱美學、王家衛的光影搖曳、黑澤明的陰陽對比、保羅湯馬士安德遜（Paul Thomas Anderson, PTA）的凌厲打鬥？憑自編自導電影《眾生相》（Queerpanorama）入圍第62屆金馬獎最佳導演的李駿碩說，人們常將導演的「風格」與視覺掛鈎，「但我覺得除了視覺風格之外，所謂風格仍然可以涵蓋作者的精神面貌、鍾意的節奏——節奏，也是一種強烈的電影風格」。

《眾生相》的故事，赤裸、黑白，鏡頭跟隨無名同性戀男青年游走在香港的殘廁、天台、後巷、工廈，或暴烈或溫柔的性愛，串起來自香港、台灣、泰國、東德等不同地方的人；或真心或假意的淺談，關於性與愛、自我與社會、身分與政治、戰爭與和平。自年初在柏林影展首映後，電影又在美國、台灣、澳門等多地影展放映，發行權賣到法國、德國、瑞士等多地。環遊地球幾個圈，《眾生相》終於通過香港電檢，日前在第36屆香港同志影展上映，兩場放映，場場都滿座。

李駿碩上一齣自編自導電影，是2021年的《濁水漂流》。鏡頭對準深水埗露宿者，在政府突擊清場後失去家當和證件，希望通過法律訴訟獲得政府賠償與道歉。電影獲得超過600萬元本地票房，李駿碩亦憑電影獲得第58屆金馬獎「最佳改編劇本」。有人評價《眾生相》與《濁水漂流》有着完全不同的節奏，李駿碩深感認同。他笑說，《眾生相》是半自傳式、自資拍攝的獨立電影，「對於投資者、對於社會沒有責任」，因此更少包袱、更多自我發揮，「如果要我形容，我會說（《眾生相》）是一套不是劇情主導的劇情片」，「不是一齣有起承轉合、令觀眾追住劇情的戲」。至於製作成本更大、一眾明星參演的《濁水漂流》則「有一個劇情的骨架」，故事圍繞露宿者控告政府展開，儘管仍有許多展示露宿者生活的鏡頭，「但始終有一個劇情在那裏，觀眾知道怎樣去跟着劇情走」。

「電影，是時間的藝術。」李駿碩說，自己的視覺風格可以「每套戲都不同」，但節奏卻總有相似。例如《濁水漂流》和《眾生相》，一個更商業，一個更獨立；一個見到更多故事，一個見到更多氣氛，但兩齣電影都有着共同的節奏與精神面貌——或是說，一種共同的、屬於李駿碩的信念，「追求公義、或是追求不到（公義）的時候需要的信念」。「捍衛自己的、大家的權利的同時，你不需要是一個非常乾淨的人」，像是《眾生相》的主角，輾轉在一次又一次「約炮」中，又像是《濁水漂流》中的露宿者，也曾吸毒坐監，「或許你有社會上界定的道德缺陷，但我不覺得這些道德缺陷會令你不可以追求人最本質的、最應該追求的價值」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼 文化特別版

上 / 下一篇新聞