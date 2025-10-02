明報新聞網
JEWELLERY：極光漸變極黑 呼應萬物消逝侘寂 花朵美態轉瞬即逝 化作永恆珠寶

【明報專訊】日本傳統花道運用簡約平衡和不對稱的設計營造和諧美感，珍視花朵從含苞待放、綻放到凋零的每個階段，跟日本侘寂美學相通，崇尚短暫、缺陷之美，接受生命的脆弱與變幻。Boucheron創意總監Claire Choisne以此為靈感，最新設計的Impermanence系列包括6套高級珠寶，光線由起初無處不在到後來逐漸消退，到最終留下一片漆黑，象徵時間的流逝。

花朵一直是高級珠寶中生生不息的主題，不同品牌各師各法將鮮花短暫的美麗轉化成珠寶的形態。早在2018年，Boucheron創意總監Claire Choisne首次以「永生花」為概念，以醫療科技掃描技術記錄花瓣厚度與花形，再以特殊的透明溶劑將真的花瓣鑲嵌封存，製成9枚花戒；事隔7年，她再從日本傳統插花藝術花道（ikebana）和侘寂（wabi-sabi）美學為靈感，將轉瞬即逝的花朵美態化作永恆。

薊花鑲嵌超過600顆鑽石

Impermanence系列包括6套合共28件以植物和昆蟲為主題的高級珠寶，由工匠埋首超過18,000小時製作而成。在Composition N°6中，鬱金香、桉樹的「花瓶」以硼矽玻璃手製，厚度僅2毫米，兩端經噴砂處理，呈現磨砂與剔透飾面交錯的獨特效果。靈巧的蜻蜓停駐在植物上，工匠在珍珠貝母加上一層藍寶石玻璃，模仿蜻蜓翅膀的虹彩，以雷射切割打造細緻紋理，效果逼真。薊花是Composition N°5的主題之一，創意工坊以植物樹脂製作佈滿尖刺的花朵，工匠大膽研發出嶄新的縫鑲（couture）技巧，將每顆包鑲鑽石縫合至薊花的蜂窩狀結構中。較大的薊花鑲嵌了超過600顆鑽石，而較小的薊花亦以200多顆鑽石點綴。以仙客來、燕麥、毛毛蟲為主角的Composition N°4，將玫瑰式切割鑽石巧妙隱藏於金屬結構中，塑造出花朵起伏有致的輪廓；以白金製作的毛毛蟲鑲嵌鑽石和黑色尖晶石，毛毛蟲能拱起或伸直身體，做出自然流暢的爬行動作。

塑造晶瑩露珠詩意畫面

Composition N°3的主角包括鳶尾花和紫藤花，以白金鑲嵌的鑽石在鳶尾花花瓣勾勒出優美白線，小巧花蕊以黑色DLC塗層鈦金屬製造，葉片上更鑲嵌兩行粒鑲鑽石和兩顆水滴形白水晶，塑造晶瑩露珠的詩意畫面。紫藤花花簇則由約100個人手組裝的獨立組件組成，重現紫藤花自然垂落的飄然美態。為了在Composition N°2中重現玉蘭花的形態，工匠先掃描真正的玉蘭樹，包括枝椏、花朵和花蕾，以雪花鑲嵌技巧將鑽石鑲嵌於鋁金屬上；白金花心內的鑽石則採用反向鑲嵌，鑽石尖底朝外，帶來意想不到的閃爍效果。來到最後的Composition N°1，Claire刻意令光線在以罌粟花、豌豆花、蝴蝶為主角的珠寶中徹底消失。罌粟花朵的啞黑色鈦金屬花瓣內側先添上人手蝕刻的脈絡，再塗上Vantablack塗層，能吸收99.965%的光線，令物質猶如消融於虛無之中。在近乎全黑無光的設計中，一隻蝴蝶如幽靈般飛舞，透明黑色玻璃蝶翅亦呈現拋光紋理，與啞光表面形成強烈對比。6套珠寶逐漸由極光漸變至極黑，呼應萬物終會消逝的侘寂主題。●

查詢：Boucheron 2612 2517（太古廣場店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

