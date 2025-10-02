明報新聞網
BEAUTY：花香 茶香 木香 一店一故事 藝術香水 散發歲月韻味

【明報專訊】香氣不僅是氣味，更是一種承載記憶與情感的文化語言，能喚起一段歷史、一種情懷，甚至一座城市的靈魂。內地原創香氛品牌觀夏（To Summer）以東方文化藝術為核心，將在地記憶轉化為可觸可嗅的感官體驗。品牌不止是販售香水，更創造融合空間美學與文化敘事的「一店一故事」香氣氛圍，讓客人在水墨畫般的留白中，感受東方美學的靜謐與深遠。

專注研製東方式香氛的觀夏，近日正式進駐香港銅鑼灣恩平道，開設首間本地門市。秉承「東方美學和在地文化的現代轉譯場」為核心理念，品牌擅長將歷史建築化為文化敘事空間，每間店舖均嵌入歷史建築，演繹「舊土新生」的現代敘事手法，例如上海湖南路111號的百年西班牙老洋房、北京國子監街的四合院，這些空間不止是零售點，更是一場融合文化與感官的美學探索，引領訪客在香氣中體會歲月的韻味。

選址銅鑼灣舊建築

銅鑼灣店選址於1958年建成的舊建築，以香港製造為空間主題，設計聚焦1960年代香港製造業黃金時期的無名女性，致敬她們以雙手築起城市光華。店內分為「東方原料．工作室」、「長物亭」、「書房」與「浴室」四區，地面鋪設素淨瓷磚與馬賽克磚，重現香港昔日的靜謐；沿街櫥窗陳列品牌創作的《她城遊記》，以第一人稱視角串聯女性工藝路線，探訪如手雕麻將師傅何秀湄、雕刻坊匠人陳秋鳳、改衣婆婆等匠人身影，讓香氣與故事交織，展現在地匠人精神。

從香氣探索東方美學

品牌推出的藝術香水，靈感源自東方山河、詩書畫卷與文人精神，希望帶給使用者如同欣賞中國水墨畫般的感官體驗。香氣在層次遞進間流露細膩與悠遠的韻味，引領用家探索東方美學的深層魅力。於銅鑼灣店內可找到4款經典作品「空」、「昆」、「裸」及「我」（圖a左起），各自展現鮮明的風格與層次，以具體的香材組合，帶來清晰的嗅覺體驗。「空」（花香茶香調）靈感來自茶的清新與寧靜，前調是香檸檬與鼠尾草，散發出綠意盎然的氣息；中調融合瑪黛茶、茉莉與玫瑰，香氣柔和而細膩；尾調則以琥珀與麝香收尾，帶來溫潤沉靜的感覺。「昆」（東方木質調）捕捉雪山的冷冽與深沉，前調由杜松子與絲柏構成，清爽乾淨；中調的玫瑰與茉莉低調綻放，如雪中花園般靜謐；尾調則以中國雪松與癒創木為主，木香濃郁，猶如置身林間。「裸」（花香麝香調） 呈現自然純淨的香氣，前調是棉花、香檸檬與梨，氣味輕盈柔和；中調由白玉蘭與睡蓮構成，散發淡雅花香；尾調的龍涎與琥珀則增添一絲溫潤與深度，聞起來舒適自然。「我」（麝香木質調）則展現女性的多樣與力量，前調是中國佛手柑、廣西沙柑與迷迭香，香氣鮮明有個性；中調水仙與菖蒲帶來柔和的花香與草本氣息；尾調以白麝香與香根草收尾，氣味乾淨、自由，平衡剛柔並濟的特質。●

查詢：觀夏 6939 0937（銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

