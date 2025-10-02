THE BUZZ：採用廢棄紡織品 創新循環概念 可持續設計 改寫時尚未來

每秒鐘一卡車紡織品被填埋或焚燒

「15屆以來，我們一直支持設計師群體，因為他們掌握着改寫時尚未來的關鍵。現今時尚界這種線性廢棄發展模式實在令人難以接受──從學術界到業界，設計師始終未能獲得足夠的專業培育；而從道德角度而言，消費者對廢棄物危機的認知仍在衣櫥裏沉睡。世界各地隨之而來的碳污染和水污染災難，以及不斷冲刷海岸線、淹沒堆填區的紡織廢棄物，都在向人類發出明確的警告。現在最重要的問題是：我們是否願意傾聽？」 Christina Dean憂心忡忡其實不無道理，據Redress表示，多項調查顯示全球紡織業的循環利用率僅得0.3%，每年消耗32.5億噸材料——其中超過99%來自原始原料。紡織廢棄物持續堆積，全球每秒鐘就有一卡車的紡織品被填埋或焚燒。據估計，2015年至2030年間，紡織廢棄物量將增加約60%。Redress設計大賽的目的除了是發掘先峰設計人才，更重要是藉着設計提出可持續時尚的方案。歷屆超過330名參賽者（其中多於185名來自亞洲），至今仍在全球推動可持續時尚。他們正試圖重新定義行業標準、發展可持續品牌，將循環理念深入植根於主流品牌與教育領域。

今屆Redress設計大賽有10名入圍設計師，他們是來自香港的Nathan Moy、中國內地的Carla Zhang和Heyun Pan、菲律賓的Mara San Pedro、韓國的Hawon Park、美國的Yixuan Nie、加拿大的Wen Hanzhang、南非的Casbeth Tshegofatso Marobane、法國的Hugo Dumas和德國的Lucie Albert。每名設計師創作的革新系列，均運用廢棄紡織品與創新循環概念，以可持續時尚設計，重新定義時裝界的標準，為時尚產業注入全新活力。

Carla Zhang、Hugo Dumas雙雙勝出

今屆破天荒選出兩名勝出者，分別是來自內地的Carla Zhang和法國的Hugo Dumas。Carla Zhang採用工廠剩餘繩纜與紗線手工織成其零廢棄系列作品，以多變線條探索二元對立與隨機美學，在混沌中構築秩序並坦然擁抱創作過程中的不確定，作品突破傳統版型限制，以自由形態讓創意自然流瀉。另一名得獎者Hugo Dumas的升級再造與零廢棄系列，以再生理念為核心，聚焦可循環材料而成的中性服裝，難得是一點也不像回收物料，設計造型感覺完整，可穿度極高。評判之一的Orsola de Castro（Fashion Revolution聯合創辦人、作家）談及評審過程時表示：「我們選出兩名聯合第一名獎項得主，是因為他們的系列截然不同卻同樣出色，都以創新方案實現廢棄物的再生與升級。在可持續關注度下降的當下，同時指導兩名設計師將讓我們擴大其影響力——從歐洲到中國。」●

查詢：Redress https://redress.com.hk

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[The Buzz]