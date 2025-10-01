HOME：收藏級鋁製家品 不規則形態 讓超現實走入未來

英國設計師Joseph Ellwood是少數專注地以鋁作為單一素材的設計師，先後畢業於University of Bath建築系學士和Royal College of Art建築碩士課程，並於2020年創立個人設計Six Dots Design，主攻收藏級別的家品設計。

Joseph Ellwood筆下之作有別於其他以鋁作素材的家品。不少鋁製家品採用幾何形狀如圓和方等，能以工業量產的方式製作，他的作品卻大都以不規則形態為本。在倫敦設計節，他在兩個不同地點分別展出以經典作品為主的An Attic of The Future，和最新系列A Folly Through the Trees。Joseph Ellwood說︰「An Attic of The Future在佈置及場景上，就是為了讓人感覺在被廢棄的閣樓內發掘探索，暗示作品就像是未來的寶藏，巧合地被偶然發現一樣。所以整個場景，用上防塵布覆蓋空間，又或用板條木箱作展示台，讓作品像經歷年月後被揭示一樣，讓作品顯得珍貴之餘，亦突顯其歷久不衰及前瞻的特性。」

型格中富趣味 減冰冷感

當製作金屬製品，以旋轉方式車出圓柱形，又或是方角設計，均是較容易處理的生產方式。Joseph Ellwood製作的不規則形狀設計，則令人聯想到Ferruccio Laviani的Glitch系列木製家品。當然，Six Dots Design的不規則形態因素材限制，沒有Glitch系列般複雜，但其相對粗糙的線條，卻在型格和有趣間取得平衡，大大減少金屬素材帶來的冰冷感覺。如其最新系列A Folly Through the Trees，便以多個大型作品的不規則形狀，呈現存在於生活中的各種灰色地帶，亦引伸至善與惡，現實與虛擬等概念，外形不規則的作品成為逃離束縛空間的佈置，將幻想世界化為觸得到的現實。展覽內亦有工作室較易入屋的經典作如Paper Lamp和Trinket Box等，帶點Salvador Dalí的味道，但因為用上鋁材，注入獨特的未來感覺，呼應An Attic of The Future的概念主軸。●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com