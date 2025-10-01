明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

WINE：檢查再封 為葡萄酒保值 換塞診所 確保佳釀「健康」

葡萄酒換塞流程

【明報專訊】真正有陳年潛力的紅酒，裝瓶後可能要經歷10年以上的歲月洗禮，方能達至最理想的品飲狀態。但若儲存不善，卻會令漫長的等待在開瓶一刻化為烏有。澳洲葡萄酒品牌Penfolds早於1991年推出「換塞診所」（Re-corking Clinic），定期巡迴世界各地，免費為15年以上的Penfolds紅酒提供檢查酒塞和更換服務，確保佳釀能保持「健康」體質，在最佳品飲時機，綻放光彩。

Penfolds的換塞診所於全球多個城市舉行超過30年，曾經檢查和更換酒塞的紅酒多達20萬瓶。簡單來說，所有酒齡達15年或以上、以軟木塞封瓶且從未換塞的Penfolds紅酒，都是診所的服務對象。品牌第4代首席釀酒師Peter Gago說：「我們會到世界各地檢查合資格的Penfolds紅酒，只要符合換塞條件，就會取出舊塞，用相同款式的葡萄酒補充回原來的水位高度，用新木塞封瓶，貼上換塞證書，用紙包裹妥當後就會將酒瓶交回收藏家手上。」

Penfolds的換塞診所在今年8月第3度登陸香港，距離上次來港「睇症」，差不多相隔8年，故這次在奕居（The Upper House）舉行的換塞診所的預約一早爆滿。之前兩次來港，Peter和團隊已為逾400瓶Penfolds佳釀換塞，從Block 42、Bin 90A、Bin 333以至品牌酒王Grange等，都能在診所內獲得「續命」。他說並非所有葡萄酒都適合長時間陳年，唯有那些具備豐富結構、平衡酸度與單寧，以及高品質果實的酒款，才有潛力歷經10年甚至數十載後，展現出更深層次的風味，「例如1952年和1953年的Grange，現在已有72、73歲了，卻還在被收藏家優美地飲用中，更獲得酒評家100分的評分」。Peter指出在陳年過程中，葡萄酒會發生一連串化學變化，包括單寧隨年月漸趨柔順，酒液色澤由深紫轉為磚紅，果香逐步演變為乾果、皮革、香料等複雜香氣。這一切微妙的轉化都必須在良好的儲存環境下才能發生，否則軟木酒塞有可能提前老化，導致酒液外泄或蒸發，瓶內的葡萄酒液亦會受到細菌污染，最壞的結局是出現霉味（corked），白白浪費美酒。

過熱加速酒液蒸發 過度潮濕招黴菌

很多人以為換塞診所只是更換酒塞，但Peter強調更重要是教育收藏家，「對於經歷了半世紀的葡萄酒而言，影響酒質的最重要因素是儲存環境，而不是酒液本身」。他形容酒塞就像氣壓計，是量度儲存環境的指標。「我一看酒塞，就能告訴你這瓶酒的儲存有多好或多壞，例如酒塞過於乾燥、龜裂或有黴斑，這可能表示儲存環境過熱、過乾或過度潮濕。」儲存環境過熱會加速酒液蒸發，導致酒位下降；過度潮濕則引發黴菌，污染酒液。這些觀察不僅有助他們評估眼前這瓶酒，還能提醒藏家改善酒窖環境，有助拯救酒窖內其他佳釀，故Peter說競爭對手也很喜愛他們的換塞服務。不過，他強調團隊只會為同一支紅酒提供一次換塞服務。「我們做過感官測試，沒人能分辨出換瓶後添加了2%的新酒，在一年或十年後與未經換塞的原酒之間的差異。但這也是我們只會為藏酒提供一次換塞服務的原因，如果再開瓶試飲，總添加的新酒量便會達到4%，這將開始影響原本的風味。」

換塞期間，記者留意到Peter拿着The Rewards of Patience工具書，向收藏家介紹藏酒的最佳品飲期限，「有些人誤會了換塞服務可以延長紅酒的壽命，但其實每支紅酒都會在一定年月後達到品質高峰，當中有些偉大的酒可以在高峰期維持多年，但最終無可避免進入衰退期」。這本由Penfolds出版的紅酒「聖經」，至今已更新至第8版，內裏收錄國際知名葡萄酒評論家和傳媒對各款Penfolds紅酒的陳年潛力評估與品飲建議，「所以在開瓶試飲後，如酒液沒有問題，我們便會告訴收藏家最遲要在何時享用，不要等到進入衰退期才喝」。

葡萄酒寄託家族回憶與情感價值

在換塞診所裏，除了技術與專業，還有令人動容的故事。有些藏家帶來的葡萄酒，寄託着家族的回憶與情感價值，例如有人帶來父母留下的珍藏，那瓶酒除了是年份標誌，更是一段濃縮回憶。在澳洲甚至有一傳統，父母會為孩子購買他們出生年份的Grange，等待孩子21歲時開瓶慶祝。為了確保這份珍貴禮物不會在開瓶一刻才發現壞掉，父母會將酒帶來診所檢測。

不少藏家會關心，換塞是否會影響葡萄酒的市場價值。Penfolds自1991年正式推出換塞服務開始，已經與Langton's、Christie's和Sotheby's等國際拍賣行合作，在現場為藏酒提供估價諮詢服務，其專業換塞和認證系統在國際拍賣市場獲得高度肯定，不僅不會降低酒款價值，反而能為酒款保值。記者翻查過往的拍賣會紀錄，一支由前首席釀酒師Max Schubert於1988年（編按：當時未正式推出換塞診所服務）親自換塞並簽名的Penfolds Grange 1951，在2021年舉行的Langton's拍賣會上以142,131澳元成交，刷新澳洲葡萄酒的最高成交紀錄；另一組1951年至2015年Grange全套藏品，當中多瓶經換塞與簽名認證，亦曾以43萬澳元高價成交。Peter說：「如果你看到拍賣會上有標註了『2025年8月香港換塞』的酒瓶，買家會更有信心，因為這代表了專業的認證與品質保證。」●

量水位開塞品飲 評估酒液狀態

Penfolds每年都會在多個地區舉辦「換塞診所」，收藏家必須事先預約，填上藏酒資料，經確認後才能享用這免費服務。釀酒師首先會用檢查卡量度酒瓶頸部的水位，「綠色」區域代表儲存環境理想，毋須換塞；如水位下降至橙色區域，釀酒師會建議打開酒塞檢查酒液狀况；如已跌至紅區則不會打開檢查及換塞。

釀酒師在收藏家面前小心拔出酒塞後，會立即注入氮氣減少酒液與空氣接觸。其後釀酒師會倒出約15毫升酒液，與收藏家一同試飲，評估酒液狀况並建議紅酒在重新封瓶後的最長品飲年期。若酒液狀况良好，釀酒師會注入相同系列的紅酒至正常水位，以全新軟木塞封瓶和重裝鋁封蓋，最後以白紙包捲妥當後交回給收藏家，如日後有滲漏情况，便可第一時間發現。●

網址：Penfolds https://www.penfolds.com/en/recorking-terms-conditions.html

●有片睇，葡萄酒換塞流程：link.mingpao.com/85191.htm

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕酒塞 紅酒 換塞診所 Food & Beverage

上 / 下一篇新聞