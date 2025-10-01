WATCHOUT：結合24時區滾輪顯示 腕表對應歐美夏令時間

雖然坊間有不少世界時區腕表，但甚少有品牌全面考慮到夏令時間的時區顯示，Bovet可能是目前為止，第一個全面考慮到歐洲和美洲夏令時間轉變而推出專屬表款的品牌！

大部分亞洲國家也沒有採用夏令時間，而歐洲和北美洲卻都有實施夏令時間，在夏天時會將時間撥快一小時，以好好利用日照時間。雖然兩者均有夏令時間的制度，但他們的切換日並不一致：歐洲夏令時間於每年3月的最後一個星期日開始，並在10月的最後一個星期日結束；而美洲夏令時間（包括美國和加拿大）則在3月的第二個星期日開始，並於11月的第一個星期日結束。

由於兩種夏令時間並非同步，令世界時間在一年之中衍生4個不同時段：每年11月第一個星期日到翌年3月的第二個星期日之間，全球各國均沒有實施夏令時間，跟隨世界協調時間（UTC）；在3月第二個星期日至最後一個星期日之間，美洲實施夏令時間而歐洲卻仍然按照世界協調時間；在3月最後一個星期日到10月最後一個星期日之間，歐美兩地同時實施夏令時間；在10月最後一個星期日至11月的第一個星期日之間，歐洲回復世界協調時間，而美洲仍然實施夏令時間。

設UTC、AST、EAS和EWT滾軸

大家看到這裏， 可能都有「頭都痛埋」的感覺，事實上，一般世界時間腕表無法同時兼顧所有時區的準確度，若調整為夏令時間，則全球其他地區時間均會錯誤一小時；若設定為標準時間，則採用夏令時間的國家將出現誤差。Bovet推出的Récital 30腕表，便嘗試解決夏令時間的世界時間顯示難題。

Récital 30腕表將原本的24時區顯示設置於設有4面的滾軸之上，每一面按世界協調時間（UTC）、美洲步入夏令時間（AST）、 歐洲與美洲同時顯示夏令時間（EAS）、歐洲回復世界協調時間（EWT），刻上相對應的城市名字。表殼右上方的按鈕，對應寫上UTC、AST、EAS和EWT的滾軸，每按一下，每個時區滾軸便會旋轉90度，確保時區對應相關的夏令時間模式，當按下下方按鈕，中央24小時世界時間轉盤便會轉動一小時，時間設定非常簡便。腕表中央亦設有日/夜顯示，與當地時間同步運作。

除了24小時時區，世界上也有時差為30分鐘或15分鐘的地方，其中印度的新德里便是一例。為了方便印度或前往印度的用家，Bovet特別在表盤上加入新德里時區。New Delhi以黑字標示於表盤上，並配有箭頭指示，延長的分鐘指針末端（含30分鐘時差），正好顯示出新德里的分鐘時間。腕表亦提供不少個性化可能，買家可自訂城市名稱、選擇24小時表盤與分鐘刻度的配色，甚至在移居外地時，將印度版本轉換為標準時間版本等。

藍寶石水晶後蓋 品牌19世紀首創

新表也用上品牌首次在瑞士Tramelan製表廠中自行製作的表殼。所有鈦金屬材質的Récital 30表殼均由品牌自家製作，而18K紅金材質的Récital 30表殼則會在2026年起在製表廠生產。兩款表殼均搭配藍寶石水晶後蓋——這其實也是品牌在19世紀首創的設計，展示其精緻雕刻與華麗裝飾的機芯。但話說回來，除了歐美，埃及、以色列、黎巴嫩，澳洲部分地區、新西蘭、智利等地也有各自實施夏令時間的日期，未知道Bovet之後又會不會推出更多夏令時區的版本？

Récital 30腕表今年入圍了GPHG 2025男士複雜功能腕表獎，有機會為品牌拿下大獎。品牌早前在香港展出Récital 30腕表時，也同場展出多枚曾入圍GPHG或得獎的腕表。GPHG 2024傑出機械腕表獎得主Récital 28 Prowess 1，可算是Récital 30的前身，是全球首款能應對夏令時間調整的時計，結合24城市滾輪顯示、萬年曆、飛行陀飛輪與10日動力儲存於一身。Récital 20 Astérium腕表則是GPHG 2023日曆與天文腕表獎得主，穹頂式夜空盤顯示24小時，兩側配置時間等式、月相與逆跳分鐘功能顯示，並搭載雙面飛行陀飛輪與10日動力儲存。Virtuoso V Jumping Hour Titanium腕表則曾入圍GPHG 2022男士複雜功能腕表獎，搭載專利 Amadéo可轉換表殼系統，Virtuoso V可在毋須任何工具下自由轉換為腕表、懷表或坐鐘。每枚腕表都展示Bovet的機械製表實力。●

查詢：Bovet 2332 6809

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]