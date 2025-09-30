永明的天空：超前部署的育兒心法

回顧香港歷年面對超強颱風的策略，過去幾十年來有着顯著的演變——由早期的被動應對，逐步轉向主動部署與整合式管理。

各位Happy PaMa，面對自然災害，照顧與保護家人，始終是父母的本能與責任。回想我父母那輩，人人為口奔馳，孩子多是天生天養；社會簡樸，野孩子般的散養模式司空見慣。如今，孩子的成長環境早已截然不同——父母也不再只是「養」，而是「望」：望子成龍、望女成鳳，童年自起步便充滿競爭。

朋友們，那麼你自己呢？有否靜心思索，自己是如何一路走來，又如何抵達「今日」？佛家有謂：「萬法唯心造」，意指世間萬象，皆由心而生、因心而轉。無論如何，心態決定高度，心念塑造現實——你不用懷疑，你的心始終都在其中有着參與、推動和創造。換言之，育兒的起點從來不止是家庭背景的投射，更深植於父母的心境與信念。真正的養育，不在於外圍條件的優劣，更多是內在心法的成熟與清明。

孩子如鏡 映照父母

首先，育兒可說是一場深層的心靈之旅。孩子的叛逆與守規、沉默與多言、主動與被動，無一不是對父母內在世界的回應。他們如同一面鏡子，映照出我們的焦慮、執著與恐懼，也投射出我們的仁慈、耐性與愛。朋友們，育兒的每一刻，都是一次自我覺察的契機——孩子的行為，往往是我們心念的回音。

第二，現代父母常被「成功育兒」的標準所綁架：孩子要成績優異、入讀名校、才藝出眾、「瓣瓣掂」，但若這些目標並非植根於愛與接納，育兒便淪為一場場焦慮的競賽。真正的育兒，是放下塑造，轉向陪伴；放下控制，轉向引導；放下期待，轉向信任。而這一切的轉化，正需要父母在心態上「超前部署」——在孩子尚未面對現實挑戰之前，父母率先校正自己的三觀與心境，為孩子創造一個穩定而有彈性的成長空間。

第三，孩子不是我們的延伸，而是獨立的生命存有。他們來到我們身邊，不是為了完成我們未竟的夢想，而是為了提醒我們：關係是相互成就的，成長是雙向的；而愛，是無條件的。每一次與孩子的互動，都是一場心靈對話，也是一次靈性磨練。

因此，育兒不單是教養孩子，也是自我修煉。它讓我們學會忍耐，懂得放下，習得覺察，也讓我們重拾初心。育兒，是一場最真實的修行；在孩子每一次的成長與蛻變中，我們一步步走向更完整、更寬容、更覺醒的自己。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第573期]