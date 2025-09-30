明報新聞網
仁濟隨筆：兒童伸展運動樂

【明報專訊】要保持身體健康，大人小朋友都應該做適量運動。運動有許多種類，例如：強化心肺功能和增強耐力的帶氧運動，強化肌肉力量的肌力鍛煉運動，使關節更靈活的伸展運動等。伸展動作雖然不像其他運動般有消耗能量的作用，但可以激活骨骼系統和肌肉系統，拉鬆筋骨，提升身體平衡力和協調，有助改善兒童寒背等不良姿勢。運動前做伸展動作，亦可減少受傷風險，所以兒童宜自小培養做伸展的習慣。以下推介一些簡單有趣的伸展動作，建議家長與子女在家中一起做，不但帶來正向和愉快經歷，又可提升親子關係！

◆頭部伸展

1. 雙手叉腰，然後頭向左傾側，數10下，返回原位；頭向右傾側，數10下，返回原位（圖1）

2. 頭轉向左，數10下，返回原位；頭轉向右，數10下，返回原位（圖2）

◆上肢伸展

1. 三頭肌：右手伸直，左手托右手踭位，將右手拉向自己，數10下，還原後換手再做（圖 3）

2. 前胸肌：挺胸直腰，雙手放後，手臂伸直，緩緩向上提，數10下，還原（圖4）

◆背部伸展

1. 雙手叉腰，身體向左轉身，數10下，返回原位；身體向右轉身，數10下，返回原位（圖 5）

2. 左手叉腰，右手向上伸，上身向左側彎，數10下，返回原位；右手叉腰，左手向上伸，上身向右側彎，數10下，返回原位（圖 6）

◆下肢伸展1. 小腿肌：左腳踏前彎曲膝部，右腳向後伸直，數10下。左右換轉重複一次（圖 7）

2. 大腿內側肌：坐於地上，腳掌對腳掌，雙手握腳掌，數10下（圖 8）

3. 坐於地上，伸直左腳，屈曲右腳，上身向前彎曲，數10下。左右換轉重複一次（圖 9）

◆注意事項：

˙選擇合適的開始位置

˙緩緩地將伸展動作的幅度加至最大

˙當感到所伸展的肌肉有些繃緊時，維持動作10至15秒，然後慢慢放鬆

˙伸展動作要穩定，切勿做動彈動作

˙伸展時保持呼吸自然

˙每個動作做2至3下，每星期做3至7次

˙如有任何疑問，最好直接向物理治療師查詢

參考資料：衛生署學生健康服務（2020）

文：馮惠嫦（羅氏基金護幼中心暨宿舍一級物理治療師）

