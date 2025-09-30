仁濟隨筆：兒童伸展運動樂

◆頭部伸展

1. 雙手叉腰，然後頭向左傾側，數10下，返回原位；頭向右傾側，數10下，返回原位（圖1）

2. 頭轉向左，數10下，返回原位；頭轉向右，數10下，返回原位（圖2）

◆上肢伸展

1. 三頭肌：右手伸直，左手托右手踭位，將右手拉向自己，數10下，還原後換手再做（圖 3）

2. 前胸肌：挺胸直腰，雙手放後，手臂伸直，緩緩向上提，數10下，還原（圖4）

◆背部伸展

1. 雙手叉腰，身體向左轉身，數10下，返回原位；身體向右轉身，數10下，返回原位（圖 5）

2. 左手叉腰，右手向上伸，上身向左側彎，數10下，返回原位；右手叉腰，左手向上伸，上身向右側彎，數10下，返回原位（圖 6）

◆下肢伸展1. 小腿肌：左腳踏前彎曲膝部，右腳向後伸直，數10下。左右換轉重複一次（圖 7）

2. 大腿內側肌：坐於地上，腳掌對腳掌，雙手握腳掌，數10下（圖 8）

3. 坐於地上，伸直左腳，屈曲右腳，上身向前彎曲，數10下。左右換轉重複一次（圖 9）

◆注意事項：

˙選擇合適的開始位置

˙緩緩地將伸展動作的幅度加至最大

˙當感到所伸展的肌肉有些繃緊時，維持動作10至15秒，然後慢慢放鬆

˙伸展動作要穩定，切勿做動彈動作

˙伸展時保持呼吸自然

˙每個動作做2至3下，每星期做3至7次

˙如有任何疑問，最好直接向物理治療師查詢

參考資料：衛生署學生健康服務（2020）

文：馮惠嫦（羅氏基金護幼中心暨宿舍一級物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第573期]