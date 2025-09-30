教大GPS：拆解字形部件要有所憑據

有幼兒班教師認為漢字是「表意文字」，因而繪製圖畫來解釋字形，旨在用圖像化的方式，便於幼兒記憶。例如「媽」字，把左邊的「女」畫成一個女子，右邊的「馬」畫作馬匹；「貓」字的「豸」繪成一隻貓，「苗」則是四片嫩葉，加上一塊田。

「媽」跟一隻馬有什麼關係?

以圖像表示字形，也許能吸引幼兒目光，卻不符合字源。的確，有約佔十個百分比的漢字是象形文字，描摹實物形狀。但是，大部分漢字是合體字，由不同的字組合而成，字在合體字中變成部件，可標示意義，也可標示讀音。「媽」字中的「馬」部件只表示字音，並不表示字義。如果繪成馬匹，是否代表「媽」字的意思與馬匹有關？「媽」字畫成女子加上馬匹，難道是指雌馬，而非母親？因此，不是所有字都適合把全部部件畫成圖畫用作教學，這樣解釋字形並不恰當。

幼園教師要學習說文解字嗎?

另一例子，有低班活動教案，舉出包含「人」部件的字例：「令」、「合」、「來」、「命」、「金」、「盒」、「趁」、「會」……以上部分字中，包含看似「人」部件的筆畫，卻並非「人」部件。例如：「合」字，字形像蓋子與器皿相合，應拆分為「亼」與「口」。開首兩畫其實只是「亼」的部分。漢字中，現今字形外表相似，甚至相同的部分，可能不是同一部件。反過來說，字形不一樣的，卻又可能是同一部件。例如：「亻」與「人」部件，皆來自「人」字，同樣是「人」部件。參照字源，「人」部件的字例應是「他」、「你」、「眾」等。再者，「金」字最上方的「人」，倘若視為「人」部件，則「金」字取去「人」後，餘下的會是什麼？剩下的部分能否在其他字中找到？是以只憑外表剖析字形，就只會產生很多瑣碎而難以解釋的部分。

雖然教師拆解字形應切合字源，但筆者認為教師應權衡輕重，有助教學時才拆解字形，毋須字字都提供詳盡的字源考究。漢字歷史悠久，部分字的部件變得錯綜複雜，不易明瞭，也不利於學習。幼兒學習語文的重點應是認讀、書寫漢字，拆分部件只是協助他們理解字形的其中一種方法。

另一方面，有意見認為教師不是文字學家，毋須鑽研艱澀深奧的字源。然而，教師需要在課堂上拆解字形，就反映他們需要學習這方面的知識。而且，字源知識並不如想像中艱難。教師、課本編撰者只要學會一些基本概念，就能查閱網上字源字典，找到各字的字形剖析。這樣，教學設計就有所憑據。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第573期]