半職爸爸：我們能給孩子的只是陪伴罷了

如果我告訴孩子，這是對的，這是有效的，這是有益的，我所講的，即使是我百分之一千相信也好，都不能改變一個現實：這可能不正確，或者，這可能只在某些情况下正確。所以，什麼育兒心得，什麼管理技巧，什麼健康忠告，只是一種啟發，或者一種工具，而不是一錘定音的真理。

家長「考了牌」 也不能完美

坊間常有所謂「做家長要考牌」說法，其實那只是把一切想得太簡單的局外人視角，因為第一，「考了牌」也未必能把一切做對，第二，世界上並沒有那麼絕對正確的教仔方法。

負責任、肯反思、盡量做好，做家長做到這樣就好了。責怪自己做什麼都不好，未免太強求；認為自己做什麼都無懈可擊，未免太自大。

以上所講的，不是為那些放任孩子，讓孩子做許多討人厭或傷害人家行為的家長而說的，而是為那些擔心自己不會管教孩子以及那些神經繃緊經常處於受挫狀態的家長而說的。

勿為應對「正義人魔」 變怪獸父母

孩子需要情緒的安全網；家長同樣需要情緒的安全網。最近看日本插畫家しばたま的《看着看着就哭了》，裏面收集許多日本網友的真實故事。其中一個部分叫做「大快人心的故事」。什麼是「大快人心」呢？譬如有一名年輕媽媽抱着剛出生3個月的孩子到超市買東西，卻遇到一個大叔，指摘她把那麼小的孩子帶出家門四處亂跑，「孩子未免太可憐」，結果一名女店員為她解圍，說孩子看起來一副很安心的樣子，而且從年輕媽媽購物籃子裏挑選的食材來看，一看就知道是一個會用心照顧孩子的好媽媽。那名大叔結果落荒而逃。另一故事，一名單親媽媽帶着3個孩子到超市，其中一個孩子哭鬧時把一堆貨品撞倒了，大嬸當場指摘那媽媽：「誰教你把愛哭鬧的孩子帶到超市來！」那媽媽一邊道歉一邊收拾，另一顧客經過，受不了那大嬸，幫孩子媽媽說話，指母親在這情况下沒有對孩子大吼大叫，還冷靜地教孩子認錯和一起收拾，整件事看來，反而是大嬸做得不對。大嬸無言以對，只好悻悻然離去。

「正義人魔」當道，家長動輒得咎，為了應對「正義人魔」的意見，家長壓力如山，漸漸化為「怪獸家長」，最終忘記了，孩子出生不久，會認得媽媽和爸爸，會認得最可以信任的人，不是因為家長完美，而是因為孩子根本就不需要完美的家長。

很多家長沒有察覺到，與其閱讀許多育兒指南，蒐集許多其他相關或不相關人士的育兒心得，期望自己可以當一個更好的家長，不如當下就花更多時間好好陪伴孩子。開心時陪伴，悲傷時陪伴；孩子做得好陪伴，孩子做錯了也陪伴。

孩子需要的，不是聰明的父母，而是願意陪伴的爸爸和媽媽。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第573期]