副刊
Happy PaMa 教得樂 第573期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：家有貴賓……犬

【明報專訊】朋友歐遊，把狗兒暫託到我們家，足1個月。最高興的是家中少女。少女還是小學生時，已經計劃好日後要養的寵物—— 一隻鳥、一隻貓和一條狗，而且早就把名字想好了。

答應暫託之前，我們先開一趟家庭會議。哥哥剛上大學，功課有點忙；妹妹課外活動多，不容易抽出時間。不過大家還是決定答應下來，一起努力照顧。

狗狗不偷食、追着人團團轉

我們對照顧狗兒是零經驗，還好狗狗的主人用心，提前帶來相見。開門迎狗，先給嚇了一跳。相片裏看不出比例，以為是小小貴婦狗，沒想到實物原來老大，都及我的腰了，是標準型貴賓犬。這正合少女心意，可以滿滿抱入懷。真正住進來的那天晚上，她率先把狗兒的牀鋪帶進自己的房間裏，夜裏對着睡。

這頭狗狗秉性善良，很好哄，也很好教——顯然主人曾經努力訓練。除狗糧外，牠不偷吃人類的食物，即使是從餐桌上不小心掉下來的「香噴噴」。牠只咬自己的玩具，不亂動少女心愛的毛公仔。偶爾犯規，譬如踏上大人的牀，牠一般都能被喝停，然後乖乖坐着，用水汪汪的大眼睛對望，滿臉歉疚似的，這時你只能努力忍笑。

牠也非常喜歡和相信人類，最重要的活動是追着人們團團轉，無論你走到哪兒，牠都跟到哪兒，廚房廁所也要跟上去。你若是從外面回家，只要把大門推開一條縫隙，牠的頭已經起勁地擠進去歡迎，一臉期待。有種錯覺，彷彿重新又回到兩個少年還是幼兒的時候，那時爸爸媽媽是他們的整個世界。

養過高竇的貓和喜歡啄人的鳥的我，終於明白為什麼那麼多狗狗主人，對狗兒的用情都特別深。人類幾千年的豢養，已把狗狗調教成為最忠誠的友伴。但願我們都有認真照顧好這些可愛的毛孩，對得住牠們的愛慕。

一家四口輪流值班 陪狗狗散步

體型大的狗狗，需要的運動量也更大。暫住在我們家的這一隻，每天至少要出門散步兩次。為了分工照料，我們特地做了一張「值班表」，沒想到即使是一家四口，要把格子填滿也並不容易。少女從中得到新的體會——狗狗雖然可愛，但若要真正自己養一隻，責任重大，必須三思而後行。養寵物與否，關鍵在於自己能否長期對另一條生命負責。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

