親子筆陣．愛望全人：關注學童精神健康 從家庭做起

建立接納與包容環境

學童精神健康的困擾之源，絕非只來自學業壓力，與家長的情緒狀態、學校的支援系統及朋輩關係也息息相關。父母的精神健康會直接牽動子女情緒，無形中增加孩子的成長壓力，引發焦慮、抑鬱及睡眠問題等。因此，我們必須從童年開始，建立一個接納、包容的環境，讓孩子能夠健康成長。

基於這一信念，4年前，愛望基金由鄭志剛博士創立，以策略性慈善為導向，推動預防與治療並重的介入措施。聚焦兒童、家長及教師三大群體，聯同教育、醫療及學術界等專業力量，提供針對精神健康的援助。我們不僅着眼孩子的問題，更是從整個家庭角度出發，考慮到每個成員的情緒和心理狀態。

「三部曲」支援有需要家庭

過去4年，我們已提供超過14萬次服務，惠及眾多本地基層學生與家長。愛望基金採取「三部曲」策略，及早識別並支援有需要的家庭。首先走訪學校，透過親子微電影放映、心理學家分享等，提高公眾對正向家庭教育的認識；第二部曲舉辦針對式小組活動，例如教導家長紓解壓力的工作坊、在中學巡迴演出青春音樂劇等，能更精準地照顧不同持份者的精神健康；最後一環則處理校園及社區內發現的高危個案，為有自殺風險的兒童或父母即時提供免費心理治療和生活津貼，幫助他們渡過難關。

精神健康問題的根源往往深植於家庭。因此，我們的工作不僅局限於學校和孩子，更延伸至整個家庭系統。希望透過教育，讓父母意識到自身情緒對子女的深遠影響，並提供相關培訓和資源，幫助他們學會如何更有效地支援子女的心理健康。我們常說：「今天的孩子就是未來的領袖。」我深信，不需要完美的家長，也不需要完美的孩子，只需要一個願意接納與支持的成長環境，一同認識精神健康的重要。

文：毛迪生（愛望基金WEMP首席執行官）

作者簡介：結合各界專業力量，守護兒童、青少年及家庭的精神健康。

[Happy PaMa 教得樂 第573期]