好去處：奧海城6000呎新樂園 變身忍者籃球員 跳跳紮考反應

文︰顏燕雯

佔地逾6000平方呎的彈跳樂園，以運動競技為設計靈感，為喜愛跳躍的小朋友度身訂做一個運動小天地。

在遊戲設計方面，全場劃分了14個遊戲區，全方位挑戰小朋友身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和應變能力。當中必玩的，是以26個彈牀打造的「活力彈跳地帶」，包含特製斜面彈牀、射籃、拍燈挑戰等，有些更可多人參與，刺激感大增。

此外，這裏同時找到Kiztopia的經典遊戲，如小熊Bell主理的「運動彈跳歷險」城堡、職業體驗區、陶瓷粒池及積木遊戲牆等，讓孩子在輕鬆愉快的空間度過難忘的遊戲時光。

■INFO

Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店

營業時間：周一至五上午11:00至晚上8:00，周六日及公眾假期上午10:00至晚上8:00

收費：$88/30分鐘起（2至10歲小童，可由1名18歲或以上的成人免費陪同入場）

地址：奧海城3期G02、G05-G08、 G13、G15

查詢：6936 4663（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第573期]