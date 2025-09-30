家家有禮：可愛月亮樂園慶中秋

【明報專訊】中秋節將至，大埔超級城以「萌兔伴月慶中秋」為主題，邀請了本地新銳創作人Kiddo設計出可愛的月亮樂園。商場C區舞台上，萌兔一家圍繞着巨大的充氣月餅，象徵團圓分享的溫馨場景。旁邊還有小兔子坐着月亮熱氣球，像要帶大家進入奇妙的中秋童話世界。如打卡後加上hashtag #TPMMmoon或#大埔超級城滿月，並分享至社交平台，還可換領一份精美小禮物。