家家有禮：可愛月亮樂園慶中秋

【明報專訊】中秋節將至，大埔超級城以「萌兔伴月慶中秋」為主題，邀請了本地新銳創作人Kiddo設計出可愛的月亮樂園。商場C區舞台上，萌兔一家圍繞着巨大的充氣月餅，象徵團圓分享的溫馨場景。旁邊還有小兔子坐着月亮熱氣球，像要帶大家進入奇妙的中秋童話世界。如打卡後加上hashtag #TPMMmoon或#大埔超級城滿月，並分享至社交平台，還可換領一份精美小禮物。
商場在國慶當天還準備了中式雜技及中樂表演，現場氣氛將會熱鬧又喜慶。而10月6、7日將會舉辦「中秋Full Moon Party」，現場設有多個懷舊攤位遊戲、精彩舞台表演及手作坊。除了吃喝玩樂，商場亦特別與「香港救兔之家」合作舉辦「萌兔領養日」，讓小朋友有機會親親可愛的小兔子，學習如何照顧牠們，從中培養愛心與責任感，為這個中秋節增添一份溫暖。
■INFO
大埔超級城「萌兔伴月慶中秋」
日期︰即日起
地點︰大埔超級城C區
查詢︰2665 6090
■送皇玥金玥流心三色月餅及TWININGS香橙仕女伯爵茶
大埔超級城送出皇玥金玥流心三色月餅及TWININGS香橙仕女伯爵茶予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於10月6日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。
問：「萌兔伴月慶中秋」由哪名本地創作人設計？
[Happy PaMa 教得樂 第573期]
日報新聞-相關報道：
相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第573期