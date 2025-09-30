明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第573期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：「萌兔冰室」懷舊港味

【明報專訊】今年國慶及中秋假期，觀塘apm將帶領各位穿越時空，回到1960、1970年代的香港，在「萌兔冰室」裏展開一場集打卡、美食與玩樂於一身的派對。商場大堂化身為香港經典茶餐廳場景，綠色紙皮石牆身、木製卡座、閃爍霓虹燈等，每個角落都散發懷舊港味。現場還有本地藝術家Janice筆下的「兔兔燒賣」、「虎虎菠蘿包」和「虎虎蛋撻」等可愛角色打卡位，以及超巨型的「虎虎西多士」座位，讓大小朋友可以坐上去溫馨合照。最有趣的莫過於冰室內的變裝角落，小朋友可以穿上「伙計」制服，拿起迷你奶茶道具，一嘗做「水吧大佬」的感覺。

玩樂過後，當然要滿足小吃貨的胃。商場正舉辦「港式滋味市集」，集合多個人氣品牌，帶來各式各樣的創意港式美食及手作好物，例如有魚肉燒賣口味的「森林麵包」港式千層酥系列，CASABAKE的中秋限定麻糬千層撻、DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」獨家新品等。商場更準備了一系列節日限定活動，包括在國慶日免費派發棉花糖，中秋夜的L2戶外花園更會化身「星空月夜影院」，一家人可以邊賞月邊欣賞電影，現場設有面部彩繪等攤位遊戲，齊齊慶祝節日！

■INFO

apm「萌兔冰室」

日期：即日至10月19日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：3148 1200

■送apm秋日禮品套裝

apm送出apm秋日禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額6個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於10月6日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「兔兔燒賣」、「虎虎菠蘿包」和「虎虎蛋撻」由哪名本地藝術家創作？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第573期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第573期

