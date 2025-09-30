明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第573期

Happy Pa Ma

AI教育：為卡通換臉 替古人建IG AI融入教學 英文、中史課活起來

【明報專訊】AI已成為我們日常生活中不可或缺的部分。在新一年政府《施政報告》中提到2026年將會優化資訊科技課程銜接，訂定AI素養學習架構，將AI教育納入核心課程等。然而目前本地中小學運用AI教學仍處起步階段，只有小部分學校真正將AI加入教學之中，為了探討學界如何使用AI，今期我們走進香港中文大學校友會聯會張煊昌學校，深入了解各科教師如何利用AI設計課程。下期將邀請西貢崇真天主教學校（小學部）教師分享運用AI教學之餘，如何培養學生的資訊素養。

改造漫畫人物 認識英文形容詞

在AI新時代，家長或許已經從不同渠道對AI有初步認識，但究竟它是如何幫助校內教師設計課程、協助學生學習？這天我們走進香港中文大學校友會聯會張煊昌學校（下稱張中）中四班的英文課，了解教師如何運用AI教學。採訪當天的英文科學習主題是有關人類外表五官的英語形容詞。英文科教師周頌庭先請學生在工作紙寫上有關形容臉部不同器官的形容詞，如形容大鼻子為big nose、尖鼻為pointed nose；眉毛可以用thick、curved等來形容。隨後，教師請學生在AI找出以上形容詞的同義詞，如學生之前想到以thick來形容眉毛，經AI搜尋，原來bushy eyebrows也可形容眉毛豐厚，學生的形容詞便慢慢變得廣闊。

接着教師給學生一個漫畫人物，請學生在AI輸入剛才所學的形容詞來替原本的人物改頭換臉，學生都踴躍嘗試，將剛才學到的英語字詞如big round eyes、prominent nose輸入AI之中，甚至發揮天馬行空的創意，把人物改成超大圓眼、小木偶長鼻子等，在歡笑聲中認識到更多相關詞彙。之後，他要求學生輸入結構完整的英文句子給AI，如「Transform him by giving him curved eyebrow」，他發現如欠缺完整句子，學生往往只輸入bushy或curved等單一詞彙，生成效果不佳，造成學習過程中斷。透過使用完整句子結構，學生不僅學到了詞彙，更鞏固了正確英文句式。

校長梁國豪說：「在這個年代我們幾乎不可與AI分割，當連學生對它亦十分熟悉時，我們也不應只停留在跟AI談天說笑的階段。」從本學年開始，校方為全校教師註冊付費Google Gemini帳戶，讓他們無論在整理學校行政資料以至教學上也多一個好幫手，他稱現時校內使用的AI教學方案，全由各教師自行準備設計，有些教師會以AI協助處理學校行政事務，有些會用來備課，甚至設計教案。「這是一個好方向，雖然未算成熟，但最重要是老師願意去試。」他更指以往大家說起AI，總以為只與理科有關，但現時他們除了在數學、電腦科以外，連英文及中史科的教師亦嘗試採用AI教學，令課堂更添趣味，大大提高學生的學習興趣。

找資料幫古人做IG 學歷史不沉悶

除了剛提到的英文科，張中的中史科教案更是創意無限。該科教師盧耀泉嘗試以學生最熟悉的社交平台來為中史科注入學習樂趣。他表示，大約在6、 7年前，坊間曾有網民為一些古人開設了facebook帳號，並以該古人的口脗、生平故事作背景來管理帳戶，如李白、杜甫等，以他們的口脗發文，就好像把他們復活過來帶到社交媒體一樣。他參照這個點子，請學生創作不同古人的IG帳戶，讓其幻想若這個古人使用IG的話，他會發布些什麼圖片、會結交哪些網友。「同學要做資料蒐集，包括了解那個古人的生活模式，如那個朝代穿什麼服飾、喜歡吃什麼、同時期可能結交到哪些中外人物等，連西方人物都涉及到。之後學生再用AI創作出IG版面，放在學習平台與大家分享，我亦會看看當中有沒有錯誤的地方，如屬於不同時間線的人物就不可能交到朋友。」例如，有學生創作了光緒的IG，但在他的好友名單加了洪秀全，盧耀泉會跟學生解釋說，二人根本不在同一年代。他補充，很多人認為中史好悶，但讓學生做IG，他們便會更有興趣去找資料，而且這也是一個跨學科的學習，包括中史、西史、電腦等知識。

AI出現後，一方面改變了學生的學習模式，另一方面亦為教師節省了大量時間。盧耀泉指出，他平日會利用AI整理筆記和尋找影片，「舉例，我要找秦始皇的影片，你上網搜尋，會得出無限個結果，那我會叫AI替我篩選合適的來做參考，的確節省很多時間」。而教英文科的周頌庭則認為，AI帶給他最大的方便是批改作文，只要把marking scheme（評分方案）告訴AI，它就會按內容、組織及文法各方面評分，而他只是要檢查AI有否批改錯誤。由於教師屬長工時工作，AI的出現無疑為他們帶來工作上的方便，助理校長鄭禮順笑言：「對要改（作）文的老師來說，以往工作量真的很大，AI的出現，使他們的工作壓力減輕，也能夠找回work-life balance。」不過，身兼電腦科教師的他亦提醒大家使用AI的同時，也要學習如何與它共存，「你問學生怕不怕將來自己的工作會被AI取代？我認為嚇唬他們是沒有用的，因為這是必然會發生，正如老師將來的工作性質也會因AI而改變。既然如此，我們更要學習如何與AI『拍住上』，要學懂如何使用它、操控它。因為AI是人機結合，只要我們裝備好迎接它，便不會被它淘汰」。●

AI限制與可能並存 須教導學生善用

張中助理校長鄭禮順表示，校方希望學生能將AI化為生活技能，增強解難、適應與競爭能力。數學及電腦科教師李健朗表示先要讓學生認識AI、理解背後運作原理及應用，中一學生要學習如何使用AI聊天機械人溫習，中二學習如何使用AI聊天機械人處理資訊及協助準備匯報，中三則學習如何使用AI製作溫習遊戲。教師會教導學生如何輸入有效指令，令AI生成結果。

李健朗續說，他理解AI的限制與可能，因此希望學生懂得使用的責任和規範，培養批判思維，成為負責任的數碼公民。他經常在課堂上提醒學生，AI只是工具，要適當地應用來協助學習而非抄襲功課，如被發現，會受處分或留堂重做， 他強調即使騙過教師，也逃不過考試測驗，這是學生要考量的後果。

【AI教育系列一】

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第573期]

