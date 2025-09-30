知多啲：體檢3部曲：問病史、全身觸診、驗血

7歲以上貓狗每年至少檢查1次

那麼，應多久要為毛孩做身體檢查？甘雅靜強調，如果毛孩出現任何不適，無論年齡大小，都應立即就醫，不應受限於定期檢查的時間表；「其次對於7歲以上的貓狗，建議每年至少檢查一次；12歲以上的則建議每半年做一次檢查，即使不一定驗血，但起碼也應讓獸醫觸診，評估健康狀况」。一次全面身體檢查，不僅是簡單地觸診，還包含多個環節，從不同角度評估毛孩健康。甘雅靜指出，首先是詢問病史，獸醫會詳細詢問寵主的日常觀察，包括毛孩飲食習慣、飲水量、排便排尿情况、活動量、行為變化，以及是否有驅蟲和疫苗接種等。接着是身體觸診，獸醫會從頭到腳仔細檢查毛孩的全身，包括眼睛、耳朵、鼻子、口腔、皮膚、毛髮、淋巴結等。如是新生貓狗，更會檢查是否有先天問題，如裂唇或生殖器官異常。方曉瑩補充，透過觸診，獸醫可觸摸到骨骼，評估體態，甚至發現一些肉眼難以察覺的腫塊或異常。

而血液檢查則是體檢核心項目之一。甘雅靜表示，1至7歲的貓狗未必需要驗血，但對於7歲以上的老年貓狗，基本血液檢查包括紅血球、白血球、血小板，用於判斷是否有貧血、發炎或凝血問題；亦會檢查肝臟、腎臟等器官的功能，包括血糖、蛋白質等指標。此外，方曉瑩補充，獸醫還會量血壓，並建議主人在就診前收集毛孩的尿液和糞便樣本，尿液檢查可以評估尿液濃度，是否有結晶、發炎或糖尿，有助診斷腎病、泌尿道感染或糖尿病；糞便檢查則可檢測是否有寄生蟲感染。

每隔一兩周磅重 無故減10%應就醫

除了定期體檢，方曉瑩指，細心的日常照護和觀察是及早發現潛在健康問題的第一道防線。她強調，主人必須了解毛孩的「正常」狀態。這包括其標準體重、食量、飲水量、排便排尿的頻率和形態、理毛習慣以及性格。一旦發現任何與平日不同的異常，例如食慾突下降或暴增、飲水過多或過少、排泄習慣改變、體重不明原因的增減、活動力降低、性情變得暴躁或過於沉靜等，都應提高警覺，並及時諮詢獸醫。甘雅靜建議，寵主應每隔一至兩周為毛孩量體重，若在沒有減肥或增加運動量情况下，體重無故減少10%，應往獸醫處檢查。