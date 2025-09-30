明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

知多啲：體檢3部曲：問病史、全身觸診、驗血

【明報專訊】古語有云「病向淺中醫」，在毛孩健康管理上同樣適用。甘雅靜指，人類年齡與毛孩年齡非一比一，定期體檢的最大意義在於早發現，早治療。她舉例，傳統檢查只能在腎功能餘下25％時才能發現得到，但現時新型血液檢查，可以迅速在腎功能下降25%時便能發現得到，及早介入治療，爭取寶貴的治療時間，「早期介入可有效減緩腎臟惡化進度，能夠讓毛孩在同一階段的腎病中維持2年或以上」。

7歲以上貓狗每年至少檢查1次

那麼，應多久要為毛孩做身體檢查？甘雅靜強調，如果毛孩出現任何不適，無論年齡大小，都應立即就醫，不應受限於定期檢查的時間表；「其次對於7歲以上的貓狗，建議每年至少檢查一次；12歲以上的則建議每半年做一次檢查，即使不一定驗血，但起碼也應讓獸醫觸診，評估健康狀况」。一次全面身體檢查，不僅是簡單地觸診，還包含多個環節，從不同角度評估毛孩健康。甘雅靜指出，首先是詢問病史，獸醫會詳細詢問寵主的日常觀察，包括毛孩飲食習慣、飲水量、排便排尿情况、活動量、行為變化，以及是否有驅蟲和疫苗接種等。接着是身體觸診，獸醫會從頭到腳仔細檢查毛孩的全身，包括眼睛、耳朵、鼻子、口腔、皮膚、毛髮、淋巴結等。如是新生貓狗，更會檢查是否有先天問題，如裂唇或生殖器官異常。方曉瑩補充，透過觸診，獸醫可觸摸到骨骼，評估體態，甚至發現一些肉眼難以察覺的腫塊或異常。

而血液檢查則是體檢核心項目之一。甘雅靜表示，1至7歲的貓狗未必需要驗血，但對於7歲以上的老年貓狗，基本血液檢查包括紅血球、白血球、血小板，用於判斷是否有貧血、發炎或凝血問題；亦會檢查肝臟、腎臟等器官的功能，包括血糖、蛋白質等指標。此外，方曉瑩補充，獸醫還會量血壓，並建議主人在就診前收集毛孩的尿液和糞便樣本，尿液檢查可以評估尿液濃度，是否有結晶、發炎或糖尿，有助診斷腎病、泌尿道感染或糖尿病；糞便檢查則可檢測是否有寄生蟲感染。

每隔一兩周磅重 無故減10%應就醫

除了定期體檢，方曉瑩指，細心的日常照護和觀察是及早發現潛在健康問題的第一道防線。她強調，主人必須了解毛孩的「正常」狀態。這包括其標準體重、食量、飲水量、排便排尿的頻率和形態、理毛習慣以及性格。一旦發現任何與平日不同的異常，例如食慾突下降或暴增、飲水過多或過少、排泄習慣改變、體重不明原因的增減、活動力降低、性情變得暴躁或過於沉靜等，都應提高警覺，並及時諮詢獸醫。甘雅靜建議，寵主應每隔一至兩周為毛孩量體重，若在沒有減肥或增加運動量情况下，體重無故減少10%，應往獸醫處檢查。

相關字詞﹕專題

上 / 下一篇新聞