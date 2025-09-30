牙齦發炎、活動量減 及早就診 日常細節讀懂毛孩健康警號

一隻平時活潑好動的狗狗，某天外出散步時突然暈倒，牙齦蒼白。緊急送到獸醫診所後，診斷結果令人震驚——狗狗患上心包積血，一種隨時可能奪命的心臟病，必須做心包穿刺，令心臟回復正常。擁有逾20年診治寵物經驗的城大動物醫療中心全科獸醫甘雅靜憶起多年前的一個病例，她事後問起寵主狗狗平日的狀况，對方才恍然醒覺，指狗狗以往雖看起來正常，但偶爾走路時會突然軟腳。「貓狗善於隱藏病徵，尤其是貓，病情往往發展到嚴重的階段才開始被主人察覺。」甘雅靜說。

由於毛孩無法言語，加上許多疾病初期症狀並不明顯，往往需要主人從日常生活中細心觀察才能及早發現。甘雅靜與香港愛護動物協會高級獸醫方曉瑩歸納幾個貓狗最常見的健康問題，讓寵主提高警惕。如發現毛孩有任何不妥，便應帶牠們及早求醫。

口腔細菌 可影響心臟

口腔問題是貓狗普遍的健康隱患之一。方曉瑩提到，有研究顯示，高達50%至90%的貓貓在4歲後便會出現牙齒問題，狗狗情况亦相若。其中一個問題是由牙石堆積引發的牙齦發炎、口臭，逐漸發展為牙齒鬆動、流口水，甚至因疼痛而影響進食，導致食慾降低。若不及早處理，口腔中的細菌可能隨血液循環影響心臟、腎臟等其他器官。因此，毛孩從小開始，便要替牠們刷牙。

她建議，寵主應從小讓毛孩習慣被觸碰牙齒，並逐步建立刷牙習慣，這不僅有助保持牠們的口腔清潔，也可留意其有否流血、口臭或牙石積聚，一旦發現就應盡早諮詢獸醫。除了刷牙，市面上也有一些專為寵物設計的潔齒零食，這些產品通常標明有助減少牙菌膜形成，適量使用可作為輔助手段。平日帶牠們看獸醫時，不妨主動詢問獸醫，評估牙齒狀况是否要洗牙。

肥胖可致糖尿 安排合適飲食

許多寵主認為自家毛孩「胖嘟嘟很可愛」，但可能未意識到牠們或許已超重或肥胖。方曉瑩解釋，肥胖絕非小事，不僅會增加關節負擔，還會提高罹患糖尿病、心血管疾病風險。獸醫可透過觸摸毛孩肋骨胸骨位置、觀察腰線和腹部形態來評估毛孩是否過肥，「如果摸不到骨頭，只摸到脂肪和皮膚，或是肚子墜到地上，都是肥胖徵兆」。寵主可留意毛孩是否表現出活動力下降、不愛動、夏天容易喘氣等，貓貓甚至可能因太肥而無法自行梳理毛髮。她又指，像拉布拉多、法國鬥牛犬、八哥等狗狗天生就是「吃貨」，更是肥胖的高危群。要預防毛孩過度肥胖，也並非一味節食，寵主要了解牠們的標準身形、體重，在平日看病或檢查時向獸醫查詢，然後根據建議選擇適合寵物年齡、品種與活動量的糧食，並按照包裝指引或獸醫指示分量餵食。最後配合適量運動，維持毛孩健康體態及體重。

腎病留意早期徵兆 排尿增體重減

在貓狗的常見疾病排行榜上，腎病經常高踞前列，尤其在老貓身上更為普遍。方曉瑩表示，腎病在初期往往沒明顯症狀，直至腎功能嚴重受損才被察覺。早期徵兆可能包括飲水和排尿量增加、體重下降、尿液變稀、活動力降低等，這些徵兆都容易被寵主忽略，導致錯過黃金治療時機。當寵主觀察到更嚴重的病徵時，如頻繁嘔吐、疲倦、食慾不振、口腔因毒素積聚而發出惡臭甚至潰爛，這往往代表其腎衰竭已步入晚期，治療難度和效果都會大打折扣。

方曉瑩特別提醒，許多寵主出於對毛孩的關愛，經常給牠們額外添加各類營養補充品，這反而可能成為腎臟的隱形負擔。在臨牀案例中，不乏有貓狗因長期過量補充鈣質而患有腎結石或膀胱結石，她建議寵主在選購任何補充品前，務必攜帶產品與獸醫討論成分、劑量與適用度，並避免購買來源不明、成分標示不清的產品。

關節退化 走路僵硬 跳躍猶豫

曾經奔跑如疾風的狗狗，如今走路變得小心翼翼；以往能一躍跳上衣櫃頂的貓貓，現在連跳上沙發前都要再三猶豫，這些情况不是只顯示年紀大那麼簡單，更有可能是像人類一樣關節逐漸退化，患上關節炎。方曉瑩表示，寵主可留意毛孩走路時動作是否僵硬及變慢、不願走動、跳躍猶豫，甚至脾氣也可能因疼痛而變得暴躁，不喜歡被觸摸某些部位。她指出，肥胖、年長、缺乏或過度運動，以及曾經做過骨科手術，都是導致關節炎的風險因素，建議幫助毛孩維持健康體重及讓牠們適量運動，這是預防關節退化的有效方法。

甲亢可致「腎功能正常」假象

除了上述4大問題，值得特別關注的還包括甲狀腺功能亢進（下稱甲亢）和心臟病。甘雅靜指出，甲亢是7歲以上老貓常見的內分泌疾病，會令其新陳代謝異常加速，若不加以控制，可能導致腎功能衰竭和心臟問題。症狀包括食慾大增，但體重卻不增反減，變得焦躁不安，甚至有高血壓。她續指，貓貓高血壓通常沒明顯症狀，直到嚴重時才被發現，例如視網膜脫落導致突然失明。

更棘手的是，方曉瑩指甲亢會影響驗血報告中的腎功能指數，掩蓋潛在的早期腎病症狀，造成「腎功能正常」的假象。他們為7歲以上的貓貓體檢時，亦會特別檢測甲狀腺素水平。至於心臟病症狀，在貓貓身上尤其隱蔽。甘雅靜提到，英國短毛貓、布偶貓、德文捲毛貓等品種很易患有遺傳心臟病，「而且約一半患有心臟病的貓，在聽診時是聽不到任何心臟雜音的」，加上牠們不像狗狗經常劇烈運動，因此初期病發並不易被察覺，一旦發現往往已有嚴重肺積水或心臟衰竭。

