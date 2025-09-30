老字號「口立濕」炮製精緻粵菜

香港老字號蜜餞涼果品牌、始創於1964年的銅鑼灣么鳳，最近與香港東涌世茂喜來登酒店中菜廳采悅軒合作，聯手推出以傳統港式涼果結合現代粵菜烹調手法的「流光百味」限定饗宴，將超過60年醃漬生產的酸、甜、鹹、甘味不同款式涼果，融入多道粵菜之中。從小就吃么鳳零食長大的酒店中菜行政總廚鍾志強，精選了幾款么鳳經典涼果入饌，除了「鎮店三寶」——話梅、冬薑、陳皮，還有青橄欖、蜜餞柑桔、齋脆雞粒、鹹檸檬、爽脆梅等。

主題特色菜有沉浸於話梅汁中醃製的前菜話梅豬手；自家醃製子薑，加上特製冬薑王烹煮的雙薑炒安格斯牛肉；將潮州著名青橄欖海螺湯加辣椒欖製成的鴛鴦橄欖燉響螺；以蜜餞及新鮮柑桔糅合娘惹醬炮製的柑黃龍蝦球伴葱油炸餅；沾上竹炭粉後酥炸成香酥豆腐，撒上鹹甜齋脆雞粒來增添口感的甜脆黑豆腐。還可來一杯酸爽回甘的脆梅雙檸蜂蜜悅茶，這是鍾師傅以他兒時最愛飲品鹹檸七作為靈感，以采悅軒帶桃香及薑味的悅茶為基底，放進鹹檸檬後冷泡一天，再加入蜂蜜和檸檬汁，最後以爽脆梅點綴，集甜、酸、鹹味於一身的凍飲，清新舒爽。

餐廳特設小型紅色街頭車仔檔造型的「么鳳涼果小賣部」售賣各款「口立濕」，客人既可打卡，也可買回家中慢慢細嘗。「小賣部」營業時間不定，最好先致電查詢。

采悅軒聯乘么鳳「流光百味」限定饗宴

供應期：即日至12月31日

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓

查詢：2535 0028 / 5529 9083（WhatsApp）

註：另加一