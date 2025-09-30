明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

飲食

中環小酒館精美滇菜 雲南盛宴野菌飄香蘭桂坊

【明報專訊】自上世紀90年代末，雲南菜在港興起，幾間雲南菜館曾盛極一時，庶民口味的雲南米線脫穎而出，從此改變了香港人對麵食的習慣。另一邊廂，雲南盛產美味及營養俱備的菇菌，亦成為廣受歡迎的養生食材。雲南菜，豈止於此？靠山吃山，當地農產品尤其豐盛，加上少數民族各有不同飲食文化。

從高原古城民族風味躍進至觥籌交錯的中環蘭桂坊，一家由雲南人主理的小酒館，正是集以上各家之大成。

在小酒館吃雲南米線，看似風馬牛不相及。「雲南民眾都以米線當午餐，晚餐就吃幾個家常菜、米飯和湯，而且我們都很愛喝酒。」雲南小酒館「蘑歡」的品牌創辦人孫浩解釋。在昆明土生土長的他，於內地餐飲集團工作逾10年，後來在上海外灘開設小酒館；最近，他將品牌帶來香港，選址中環蘭桂坊。由來自大理的主廚趙建松及同鄉廚師團隊，將地道食材烹調出現代滇式風味，包括醃臘肉類、菇菌熱炒、家常小菜、湯鍋、米線，以小酒館（bistro）的輕鬆模式呈現。

一方水土養一方人。孫浩說：「雲南的天氣太好，加上海拔差異大，造就物產種類豐富。」有16年烹調雲南菜經驗、初來港的趙師傅也說：「雲南人不時不食。春天吃花，如以茉莉花、棠梨花入饌；夏天正好吃菇菌；秋天到，會用不同的果來做菜，像石榴、蘋果、姜柄瓜（南瓜的一種）；冬天，根莖菜適合做土鍋或燉菜。」菇菌是此店主角，如牛肝菌、虎掌菌、羊肚菌、黑皮雞樅、舞茸菌等，用作熱炒、燒烤、湯鍋等。其中牛肝菌是中西菜常用的菇菌，也是當地人最愛吃的。小酒館現供應白牛肝菌、紅牛肝菌、黃牛肝菌及黑皮牛肝菌；一道經典滇菜丘北乾椒炒牛肝菌，用的是每年5至10月當造的野生紅牛肝菌，孫浩說：「它亦叫作『見手青』，因為切開後菌色會變青綠。我們選10至12厘米高，菌傘開得不太大的。此菌生吃會中毒，要煮熟才能吃。」

傣族「包燒」雜菌 香辣微酸

同樣是菇菌菜，另一道版納包燒雜菌，顧名思義是西雙版納傣族自治州菜式，傣族菜系味酸、辣、鮮、香，清新開胃；「包燒」指傣族傳統烹調方法，以新鮮芭蕉葉包裹多種時令菇菌，混合香茅草、小米辣（辣椒的一種）等香料，放在炭火上烤熟，葉子有助保持菇菌水分，且葉香能滲入其中。此店選用3款香味和質感各異的黑皮雞樅、舞茸菌、黑皮牛肝菌，以電爐來烤。少數民族風味菜式，還有趙師傅家鄉大理白族特色湯鍋——大理野果酸魚湯，湯的果酸味是由西雙版納出產的樹番茄和木瓜經發酵而熬出，再加入香茅草、丘北乾椒；魚則有別當地用魚骨較多的鯽魚，而改用鱸魚，可配米線同吃。

諾鄧火腿與乳扇水果 最佳佐酒小食

雲南的土產，豈能少得火腿？除了「中國三大名火腿」之一的宣威火腿，產自大理白族自治州諾鄧古村的「諾鄧火腿」，同屬雲南名物。古村裏上千年歷史的天然鹽井中的鹽，是醃製黑豬（當地稱為跑山豬，即放養豬隻）腿肉的靈魂材料，在當地的乾燥氣候、適中溫度下風乾3至5年，才能製作出可生吃的風乾火腿。此火腿鹹度適中，與同為白族人以鮮牛奶混合酸漿加熱拉成的「雲南奶酪」乳扇，以及水果同吃，成了像西班牙tapas般的佐酒小食。雲南人又會將風乾火腿蒸熟配羊乳餅，或配青椒熱炒，又或加上白腰豆來燉湯，是家常食法。

小酒館的酒單，不乏雲南出產的美酒，有紅酒、氈酒、威士忌、啤酒等逾30款。哪些菜式適合佐酒呢？「雲南菜全都可以配酒！」孫浩輕鬆答道，「當地人雖然收入不多，但我們有很多來自大自然的食物，品質好，怎樣煮都好吃」。有好天氣、好吃的東西、好的心情，或許就培養出雲南人與生俱來的一份悠然隨性。●

蘑歡雲南小酒館

地址：中環蘭桂坊加州大廈7樓

查詢：6502 3559

註：另加一

文：常珈菲

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞