副刊
旅遊

河谷下榻藏族「農舍」 體驗藏民生活

【明報專訊】都市的喧囂讓人疲憊，實在渴望尋找一片能讓靈魂安靜下來的淨土，香格里拉的遼闊天空與靜謐山谷，便成為理想的休息之地。今年，適逢悅榕集團進入內地20周年，記者到達品牌位於內地第一家酒店——仁安悅榕莊。這座隱逸於香格里拉仁安河谷一隅的避世之所，為旅人帶來了自然療癒與深度文化體驗。

當車輛駛離熱鬧的城市，窗外逐漸從遊人如鯽的景點，變為悠然吃草的牛馬，便知道逐漸靠近目的地。一棟棟別墅散落在屬都崗河畔，四周群山環繞，綠意盎然。這裏的32棟別墅全由傳統藏族農舍改建而成，深色原木結構、亮紅色家具、傳統銅鎖，甚至斑駁的門牌上還保留着原主人的藏民名字。身處其中，完全不會感到自己住進酒店，反而更像是造訪一條藏族村落。

記者入住的別墅分為上下兩層，衛浴區設於地面層，臥室及活動空間則在2樓，初次體驗可能略感不便，但這恰恰體驗到傳統藏式居所的獨特之處。每棟別墅都有私人庭院和露台，若遇上雨天，坐在露台的搖椅上，聽着雨點敲打屋簷的聲音，看着遠山被薄霧籠罩，更添一份悠然與寫意。晴天下，又可沿酒店旁的屬都崗河畔漫步，放空思緒，讓大自然療癒疲憊的身心。

除了自然風光優美，香格里拉總是被形容為「一個缺氧但不缺信仰的地方」，充滿了濃厚的宗教文化氣息，寺廟也特別多。其中仁安悅榕莊提供的文化體驗活動之一，便是參觀僅需10分鐘步程就可到達的大寶寺。寺廟位於一座被松林環繞的小山巒之上，拾級而上，旁邊有一排轉經筒，愈往山上走，便見漫山遍野的經幡，隨風飄揚。據當地人介紹，藏人相信當風吹過經幡，風會將經幡上的文字帶到更遠之地，象徵默誦了一次經文。

此外，酒店還有一系列富有當地特色的體驗，例如親手製作酥油燈，或參與清晨的白塔祈福儀式；甚至可以在酒店安排下，走進當地藏民家，在溫暖的火爐旁，邊喝酥油茶，邊嘗藏式油條，聽聽主人家訴說當地故事。至於餐飲方面，甚至有機會在蒙古包中享受一頓特別的藏式風味晚餐，例如地道的藏式牦牛火鍋、藏式燒烤等。●

仁安悅榕莊

地址：雲南省香格里拉市建塘鎮紅坡村

房價：單臥別墅1500人民幣（約1639港元）起、雙臥別墅3100人民幣（約3387港元）起

查詢：t.ly/VZVvm

