副刊
旅遊

雲南轉動21米高經筒 香格里拉古城尋找心中日月

【明報專訊】每個人心中，或許都有一個「香格里拉」夢。那裏有一片湛藍天空，純淨空氣，以及無憂無慮的生活。這個存在於無數人想像中的世外桃源，雖源於一本上世紀的英語小說，卻在雲南西北高原上找到了這個真實的地標。今次大家就跟隨記者的腳步，走進月光下的古城，轉動承載着萬千祝願的經筒，並在「小布達拉宮」的莊嚴氣氛中，一同尋找那片屬於自己的「心中的日月」。

香格里拉，這名字如今遍佈全球，成為人盡皆知的酒店品牌。但它的起源，卻是來自1933年的英語小說——《消失的地平線》。作者詹姆斯·希爾頓（James Hilton）描繪的是一個隱匿在群山之間、居民長生不老的烏托邦。而現實中的香格里拉（原名中甸縣），正是位處雲南省西北部，屬四川、雲南及西藏三省區交界處，因其風光景色與詹姆斯筆下的世外桃源相似，因而在2001年正式改名為香格里拉。

海拔逾3000米 頭兩天行程宜放慢

香格里拉海拔平均在3300米以上，人口只有18萬，面積卻比香港大約10倍。居民主要為藏族，藏傳佛教是這裏主要的宗教信仰。在藏語中，香格里拉有「心中的日月」的意思，這個地方位處高原，擁有神聖的雪山、幽深的峽谷、遼闊的草原和寧靜的湖泊，加上虔誠的信仰文化，因此亦被譽為「最接近天堂的地方」之一。

由於香港不設直航班機往迪慶香格里拉機場，香港遊客大多會先乘飛機抵達麗江，遊覽完畢再轉乘麗香鐵路前往香格里拉。大家切記由於香格里拉位處高原，初來乍到時，別急着展開緊湊行程，建議將頭兩天的步調放慢，讓身體有足夠時間適應稀薄的空氣。

今趟香格里拉之旅，始於獨克宗古城。這座古城是香格里拉的主要遊覽區，感覺比記者去年到過的麗江古城來得清幽，少了一份喧鬧，多了一份悠然。獨克宗，在藏語中解作「月光城」和「建在石頭上的城堡」。古城曾是茶馬古道上必經要塞，各路商旅在此短暫休整或交易。沿着起伏不平的石板路緩緩前行，時光彷彿回到那個久遠的年代。古城中的小巷富有韻味，牆上塗鴉洋溢藏族風情，藏式小店裏擺滿琳瑯滿目的民族工藝品，還有隨處可見的轉經筒，全都讓人駐足不停打卡。

然而，細看之下，會發現許多建築頗為新淨。與當地人閒聊後，才知道2014年有場大火燒毀了這座以木製結構為主的古城，失去近三分之二的古建築，上百棟房屋化為灰燼。火災過後，當地政府展開重建，才讓古城逐步恢復往日面貌。

「金剛壇」俯瞰古城 灰屋瓦連綿起伏

漫步古城的中心月光廣場，視線立刻被高處龜山公園上的3座建築所吸引。山頂正中是大佛寺，左側是金剛壇城殿，而右側是一座金光閃閃、體積龐大的轉經筒。要登上山頂，就要攀上依山而築的近百級石階，老實說，對少運動的記者來說，都算是小小考驗，抵達山頂時也有點氣喘。不過，只要站在金剛壇城殿外平台，就可把整個獨克宗古城盡收眼底，灰色的屋瓦連綿起伏，縱橫交錯的街巷清晰可見，十分值得。

另一側是令人震撼的巨大轉經筒。這座轉經筒高21米，約有5層樓高，總重量達60噸。筒身由純銅打造，外層鍍上真金，在陽光下閃耀着金色光芒。筒壁上刻有文殊、普賢、觀音、地藏四大菩薩的浮雕，下方則是佛家八寶圖案。如此巨大的經筒，需要大約20人齊心協力，抓住筒下的扶手，朝順時針方向推動。記者也加入了轉經的人群中，人少的時候，即使用盡全身力氣也轉不動，但當加入更多人一同發力時，沉重的經筒便轉動得更快。轉經時，必須順時針轉動，據說，每次轉滿至少3圈或單數圈，能為自己和親友消災祈福。

「小布達拉宮」賞藏族藝術

如果說獨克宗古城是香格里拉溫柔的月光，那麼噶丹·松贊林寺便是耀眼的太陽。作為雲南省規模最大的藏傳佛教寺院，松贊林寺被譽為「小布達拉宮」，其氣勢可見一斑。從古城出發，交通十分便利，只需付2人民幣（約2.2港元）搭乘3路公交車，約半小時可直達；若是網約車車資也僅10多元人民幣，大約10多分鐘便抵達景區售票處。想入寺廟參觀，必須購買門票，亦可一併購買接送巴士車票，巴士由景區售票處直接駛至寺廟大門，約5分鐘車程。

遠遠望去，松贊林寺就像一座古老城堡，朱紅的牆壁、金色的屋頂，在湛藍天空映襯下，顯得格外神聖奪目。即便記者不是教徒，第一眼望到它時，還是被那股莊嚴的氣場震懾。整座寺院依山而建，層層疊疊，氣勢恢弘。在這海拔3380米的高山上，寺院內僧人來來往往，空氣中還瀰漫着酥油燈獨特的香氣與繚繞的藏香，令人感受到一種發自內心的平靜與安寧。主殿內匯聚色彩絢麗、工藝精湛的壁畫與唐卡，也讓松贊林寺享有「藏族藝術博物館」的美譽。

若時間許可，可到寺廟對面的拉姆央措湖走走。沿環湖棧道漫步，從遠處回望松贊林寺的全景，是另一番壯麗景象。當陽光灑落寺廟，金頂熠熠生輝，與遠處的青山形成和諧對比。這一刻，的確讓人感受到香格里拉的神聖與寧靜。●

獨克宗古城

地址：雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市康珠大道

噶丹·松贊林寺

地址：雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮尼旺路3號

門票：55人民幣（約60港元）、單程巴士10人民幣（約10.9港元）

查詢：+86 157 5845 9023

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉證

匯率：1人民幣約兌1.09港元

航班：10月份香港往返麗江，香港航空機票約1087港元起，連稅及行李；麗香鐵路麗江站至香格里拉站，車票約61港元起

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

