健康點滴：眼內大出血可致盲

黃斑區血管滲漏 血管有瘜肉

PCV在臨牀上經常可見。本港濕性黃斑病變個案中，有兩至三成多病人有瘜肉增生的情况，即屬於PCV。由於人口老化、檢測技術進步，近年發現的濕性黃斑病變個案持續上升，連帶PCV個案也有所增加。

上述的張先生本應不屬於濕性黃斑病變的高風險群組（55歲以上），但PCV有一個特點，患者相對比一般濕性黃斑病變年輕。它的成因除了和年齡、吸煙、生活習慣等相關之外，也有部分和基因有關，所以亞洲人發病率也較西方為高（亞洲人大約一半濕性黃斑病變個案屬於PCV）。

黃斑區突然大出血 無法逆轉

僥倖的是，張先生日常工作要看很多excel文件，因此較容易察覺視力有問題，及早求醫，病情雖較嚴重但不是PCV中最差的情况，最嚴重的個案是黃斑區無聲無息突然大出血，迅速致盲，無法逆轉。早年沒有針對PCV的藥物，確診後也無藥可醫，但近10多年陸續有針對的治療方法面世，為病人提供挽救視力的希望。

藥物穩定血管 減滲漏、炎症

雙抗眼內藥物注射，意思是藥物可同時抑制兩種不同的黃斑血管病變途徑：血管內皮生長因子及血管生成素-2，從而穩定血管、減少滲漏及炎症。部分嚴重個案，醫生可能建議同時使用光動力療法，甚至眼科手術。張先生至今注射了3針，初步控制效果理想，不正常瘜肉縮小多於一半，黃斑點水腫亦已經消失，不用做光動力療法視力也回復正常。

每天方格表自測 定期眼科檢查

治療PCV關鍵之一是及早發現，建議大家每天用阿姆斯勒方格表自行驗眼，並定期接受眼科檢查，若家族有人曾患PCV更不可掉以輕心。

文：邱健

（眼科專科醫生）

