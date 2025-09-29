明報新聞網
副刊
人生下半場

健康

健康點滴：眼內大出血可致盲

【明報專訊】什麼原因會導致眼內大出血？不如先分享以下個案：張先生40多歲，不吸煙也沒有深近視。有天他工作看excel文件時發覺線條變形，且視野中央有一塊白影，立即找眼科醫生診治，初步檢查發覺他眼底視網膜中央黃斑區有一個大水疱，進一步熒光造影血管檢查更發覺黃斑區其中一個地方已出現血管滲漏，血管上亦有瘜肉狀突起物，因此可以診斷為瘜肉狀脈絡膜血管病變（簡稱PCV）。由於他的病情已較嚴重，商討之後，決定採用雙抗眼內藥物注射治療。

黃斑區血管滲漏 血管有瘜肉

PCV在臨牀上經常可見。本港濕性黃斑病變個案中，有兩至三成多病人有瘜肉增生的情况，即屬於PCV。由於人口老化、檢測技術進步，近年發現的濕性黃斑病變個案持續上升，連帶PCV個案也有所增加。

上述的張先生本應不屬於濕性黃斑病變的高風險群組（55歲以上），但PCV有一個特點，患者相對比一般濕性黃斑病變年輕。它的成因除了和年齡、吸煙、生活習慣等相關之外，也有部分和基因有關，所以亞洲人發病率也較西方為高（亞洲人大約一半濕性黃斑病變個案屬於PCV）。

黃斑區突然大出血 無法逆轉

僥倖的是，張先生日常工作要看很多excel文件，因此較容易察覺視力有問題，及早求醫，病情雖較嚴重但不是PCV中最差的情况，最嚴重的個案是黃斑區無聲無息突然大出血，迅速致盲，無法逆轉。早年沒有針對PCV的藥物，確診後也無藥可醫，但近10多年陸續有針對的治療方法面世，為病人提供挽救視力的希望。

藥物穩定血管 減滲漏、炎症

雙抗眼內藥物注射，意思是藥物可同時抑制兩種不同的黃斑血管病變途徑：血管內皮生長因子及血管生成素-2，從而穩定血管、減少滲漏及炎症。部分嚴重個案，醫生可能建議同時使用光動力療法，甚至眼科手術。張先生至今注射了3針，初步控制效果理想，不正常瘜肉縮小多於一半，黃斑點水腫亦已經消失，不用做光動力療法視力也回復正常。

每天方格表自測 定期眼科檢查

治療PCV關鍵之一是及早發現，建議大家每天用阿姆斯勒方格表自行驗眼，並定期接受眼科檢查，若家族有人曾患PCV更不可掉以輕心。

文：邱健

（眼科專科醫生）

