瘤言情深：李宗偉戰勝癌魔啟示

【明報專訊】奧運會是全球矚目的體壇盛事，見證了運動員在競技場上追求卓越的光輝時刻。比賽場外，運動員在面對生活中重大挑戰時，同樣展現出令人欽佩的勇氣和毅力。當中，馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉，在抗癌戰役中展現出不屈不撓的精神，激勵無數人，令到公眾對運動與健康生活方式的重要，有更加深刻的思考。

2018年確診鼻咽癌 電療33次

鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，較常見於中國華南尤其是廣東地區，在香港男性常見癌症類型中排第10位，發病率比女性約高3倍。主要成因包括：某些飲食習慣或食品（如大量進食鹹魚及煙熏食品）、病毒感染（如EB病毒）、吸煙、遺傳因素等。

值得注意的是，鼻咽癌初期幾乎沒有病徵或症狀並不明顯，隨着腫瘤增大，在察覺頸部出現無痛腫塊，鼻及喉分泌帶血，聽力減退或局部失聰，耳鳴，經常復發的中耳炎，持久鼻塞等症狀時，就需要及時就醫檢查。

李宗偉於2018年確診鼻咽癌，透露自己接受了33次電療，當中痛苦可想而知。抗癌路途艱難險阻，但李宗偉一直堅持重返賽場的信念，積極治療並保持鍛煉，將身體維持在最佳狀態。

運動提升「自然殺手細胞」

根據科學研究，運動在癌症治療具有關鍵效用，具體機制包括以下幾點：

•增強免疫系統：人體內的免疫細胞對識別和清除癌細胞至關重要，而運動能很好地促進其活動。運動後，自然殺手細胞（natural killer cell）會在一段時間內保持高水平，顯著增強免疫功能

•控制體重和減輕炎症：運動不僅有助維持健康體重，還有效減少癌症的促發因素，例如高胰島素水平和系統性炎症

•加速癌症康復和改善身體機能：適當運動可促進血液循環，改善身體氧氣輸送效率，對於正接受治療的患者有助減輕副作用並提升療效。但值得注意的是，部分研究指出，運動帶來血管新生可能在未配合治療時潛在刺激腫瘤生長，患者應根據醫療建議，設定適度而科學的運動計劃

此外，運動證實對直接代謝腫瘤細胞有一定益處，定期體育活動與降低癌症發病率、死亡率、腫瘤復發率有關。因此，運動不僅能夠增強免疫系統，更可以幫助身體有效對抗疾病，降低癌症發生風險，改善患者心理狀態，幫助患者以更積極的心態面對治療。

根據世界衛生組織與美國心臟協會建議，成年人每周應做至少150分鐘中等強度運動（如快走、騎單車、緩慢游泳等）；或75分鐘高強度運動（如跑步、有氧舞蹈、快速騎行、球類運動等）。這些運動有效增強心肺功能，改善身體機能，對健康人群及癌症康復者皆具正面影響。

李宗偉戰勝鼻咽癌的故事激勵每個人追求健康生活，更揭示了強健體魄和積極心態在塑造健康人生的關鍵作用。採取積極主動的生活態度，將運動融入日常，讓身體與心靈在運動中得到滋養與強化；面對任何健康挑戰時，及時尋求專業人士的醫療建議和指導。

文：林河清（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

