副刊
人生下半場

健康

視覺想像+位置記憶 感知法延緩腦退化

【明報專訊】隨着年齡增長，長者患上認知障礙症的機率亦上升。認知障礙症其中兩大特徵就是記憶力下降和日常活動出現困難。

如果長者在日常生活中能夠靈活運用各種記憶策略，不僅能有效增強記憶力，延緩記憶力衰退，還能提升日常活動中的表現，感知法（perceptual strategy）是一種證實能有效促進學習和記憶的策略。

香港每100長者 11個患輕度認障

認知障礙症是一種大腦功能衰退疾病，患者認知能力顯著下降，包括記憶力、注意力和集中力、推理和判斷能力，影響日常生活及活動。統計顯示，每100個香港長者中，約有11個患有輕度認知障礙。

輕度認知障礙患者的記憶力較同齡人差，但並未嚴重到影響日常生活，在這個階段仍能自理日常生活。然而，若情况惡化至腦退化症，他們在獨立完成日常事務方面就會遇到較大困難。

多感官刺激 加深理解和記憶

感知法是一種證實能有效促進學習和記憶的策略。這方法強調透過多感官刺激，例如視覺或聽覺，來加深對資訊的理解和記憶。長者可以在生活中嘗試結合不同感官來記住事物，例如將重要事項寫下來、朗讀出聲或配合圖片，這些做法都能幫助他們更容易記住資訊，減少遺忘。透過持續運用這些記憶策略，不僅能維持較佳的認知功能，還能提升自理能力和生活質素。

感知法不僅可以應用於提升記憶力，還能幫助長者更有效地處理日常生活中的各種活動，例如購物清單、服藥時間或日常行程。此外，還能協助他們在完成家務、烹飪或外出時，提升對環境的敏感度和反應能力，從而增強自理能力，讓日常生活更有條理和安全。

複雜資訊分拆小步驟 重組故事

感知法包括視覺想像（visual imagery）及位置記憶法（method of loci），利用熟悉的視覺資訊來協助記憶；例如將要記住的資訊想像成圖像，或運用「記憶宮殿」技巧，依靠位置來記憶事物，把資訊放在腦海中熟悉的空間位置，藉此加強記憶連結。同時，透過記憶分塊（chunking），把複雜的活動或資訊分拆成多個小步驟，再將這些步驟重組成有語境的故事。這樣可以減少記憶負擔，並提升理解和回憶的效率。在學習過程中，運用自己的文字描述活動步驟，主動參與知識建構（self-generation）。這種方法亦能促進深層加工，有助於長期記憶的形成。

舉例說，冲泡一杯茶，先在腦中構思整個過程的畫面（視覺想像）；首先在櫃裏拿出茶葉，放在桌面上（位置記憶法）；拿出水煲，裝水，把水煲滾（記憶分塊）；然後拿出茶壺，打開壺蓋，把茶葉放進去，再去取熱水，將熱水倒入茶壺。在這個想像的過程中，我們可能會發現自己遺漏了哪些步驟，從而更清楚整個活動流程（知識建構）。同樣，做家務時，可以在腦海中想像家裏平面圖，在腦中構思整過過程。

文：廖佩儀（香港理工大學康復治療科學系教授、職業治療師 ）、蕭潤霖（香港理工大學康復治療科學系研究員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

