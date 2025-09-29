吾生有杏：醫病與醫人

因保險做冠狀血管造影

楊先生（化名）年初做全身檢查，醫生建議他接受冠狀動脈電腦斷層掃描（CT coronary angiogram）。「為什麼？你感覺胸口不適或有其他高風險因素嗎？」我好奇地追問。楊先生的生活習慣頗為健康：他不煙不酒，也沒有像我般愛吃豬油撈飯等的不良飲食嗜好。他的膽固醇水平偏高，有些中央肥胖，但血壓及血糖均正常。由於他的尊貴CEO保險計劃包括心臟檢查及治療，於是醫生便推薦他接受這項冠狀血管造影。「這是什麼道理？」我不禁思考這個邏輯問題。

冠狀動脈「有點收窄」植支架

檢查結果發現他其中一條冠狀動脈「有點兒收窄」，雖然沒有即時栓塞的威脅，但專科醫生建議他考慮植入支架以預防情况惡化。於是他便接受這項介入治療，並植入了兩條支架。他的CEO plan亦賠償了大部分高昂的醫療費用。從經濟角度上，這似乎是病人與那名醫生的雙贏局面。

可惜手術後出院不久，楊先生發生了第一次大便出血。他先後做過胃鏡及大腸鏡，但找不到出血源頭，住院期間更需要輸血。上個月他第二次大便出血，再次接受胃鏡及大腸鏡檢查但也找不到原因。醫生安排了小腸膠囊內視鏡（small bowel capsule endoscopy）檢查，可惜亦無功而還。

抗血小板藥致腸道出血

「初步判斷是抗血小板藥物導致腸道出血，診斷及醫治這種病是很困難的，因為出血是間歇，源頭往往十分隱蔽。現今並無有效的治療藥物，一般胃藥對於這種情况是無效。但是導致出血的抗小板藥物又不可能停止使用，否則冠狀動脈的支架容易栓塞。」我嘗試向楊先生解釋這個兩難局面。當日，楊先生真的有需要接受介入治療去預防冠心病嗎？可以利用藥物控制冠狀動脈「有點兒收窄」的問題嗎？我不是心臟科專家。

隨着冠狀動脈介入治療愈來愈普遍，這些「不明原因的消化道出血」亦愈趨常見。問題是我們可以避免一些人為、能避免的併發症嗎？我相信這是醫病與醫人的分別。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）