明視理：視覺訓練提升雙眼協調

近來在香港國際機場或網上影片中，都看到一種名為「反應圈」的遊戲。玩家站在圓圈中央，圓圈四周吊着的棒子會隨機掉落，玩家要眼明手快地接住棒子。這看似簡單的娛樂遊戲，正展示了運動視覺訓練的核心：眼睛、腦袋和身體之間的高速協調。

八成資訊透過視覺獲取

不少人以為運動表現全憑體能與技術，但其實無論在日常生活還是運動場上，約八成資訊都透過視覺獲取，是我們理解環境並精準反應的主要來源。足球守門員能否判斷來球方向，籃球員能否準確傳球，羽毛球員能否掌握落點，全都依賴於視覺接收到的即時信息。

傳統驗眼主要檢查清晰度，例如能否達到1.0（或20/20）的標準視力；但運動視覺訓練針對的是更貼近日常生活需要的「實戰」能力，包括動態視力、手眼協調、立體感、周邊視野、專注力和反應速度。在反應圈遊戲內，當棒子隨機落下時，玩家必須瞬間捕捉視覺信息，判斷下跌的時機與位置，並迅速引導身體作出動作將其接住，正如在運動比賽中面對的挑戰一樣。

視覺訓練不僅適用於運動員，普羅大眾同樣受惠。日常生活中，有些人因雙眼不協調而令視物時出現困難，例如聚合力不足會令眼睛難以聚焦近距離物件，閱讀時容易跳行或疲勞。兒童若有斜視或弱視，亦會因雙眼無法有效合作而影響立體感，甚至影響閱讀和學習表現。透過及早介入，視光師能為患者提供合適訓練，改善雙眼協調功能，減低視覺帶來的障礙。

改善斜視弱視

為了達到改善效果，視光師會設計個人化的訓練計劃，常見方法包括利用鏡片或稜鏡輔助練習，以及電腦程式訓練，循序漸進地提升雙眼協調和視覺效率。近年更有虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）引入視覺訓練，為運動員和患者提供沉浸式環境，令訓練更有效率並更貼近真實情境。

視覺訓練在歐美已相當普及，不少專業球隊更把它列為恆常訓練。在香港，許多眼科視光診所亦提供相關服務，協助受雙眼協調問題影響的人士。部分更設有運動視覺訓練服務，甚至與物理治療師合作，從視覺功能到動作控制及身體復康，為運動員提供全方位支援。

視光師在這個領域的角色，不只是驗度數和配眼鏡，而是透過專業檢查找出動態視覺和雙眼協調的不足，提供個人化甚至運動專項化的訓練，並持續監測進度，確保運動員或患者能夠看得更快、更準，在生活中和比賽場上都獲得更大優勢。

文：劉建希

（香港眼科視光師學會外務秘書）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）