明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

本港3年約耗12億元 昂貴的呼吸道疾病

【明報專訊】看到這個標題，大家會想起什麼病呢？究竟是治療方法日新月異、所費不菲的癌症？還是大家聞所未聞、見所未見的罕見疾病呢？

答案都不是。這個非常昂貴的疾病十分普遍——慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）。慢阻肺病不論在香港還是世界各地，都是常見疾病。然而過去3年，本港因慢阻肺病發作入院的醫療開支，保守估計高達12億港元。

慢阻肺病是常見的慢性呼吸道疾病，主要成因是吸煙。吸煙等不同原因傷害肺部，導致氣管損傷，出現慢性支氣管炎和肺氣腫。慢阻肺病患者會出現呼吸道症狀，包括咳嗽、痰多和氣喘。肺功能會隨時間不斷衰退；更會因為流感或其他呼吸道感染等各樣因素，引致足以致命的急性發作。

慢阻肺病常見 咳嗽痰多氣喘

慢阻肺病通常在病人吸食煙草產品一段長時間後才出現，不少人患病時年紀不輕，甚至認為氣喘咳嗽等症狀是吸煙後正常反應，因而延誤診斷。第一次看醫生時，已出現了一次嚴重急性發作，甚至需要住院一段頗長時間才能出院。

統計顯示，2015年全球有超過1.7億人患上慢阻肺病。而在2014年，香港有接近2萬人次因慢阻肺病而入院。但以上都是10年前的數據，近年相關數字有沒有變動呢？在新冠疫情肆虐期間，因慢阻肺病發作而需要入院的人士，在香港明顯下降，部分原因是各式各樣隔離和公共衛生措施令患者發作風險減少；加上病人求診習慣改變，盡量避免在疫情最嚴重的時候前往醫院，導致入院病人數目下跌。

1年發作逾兩次 人均開支22萬

但自2022年開始，新冠疫情逐漸受控，各項公共衛生措施開始放寬，加上輕症的新冠肺炎都會導致慢阻肺病發作及惡化，慢阻肺病為香港公共醫療系統帶來的壓力再次浮現。香港大學呼吸內科團隊在今年做了一項研究，結果顯示在2022至2024年間，慢阻肺病發作入院人次超過2.5萬，總共佔用入院日數超過15萬日。數據亦顯示入院人次從2022年開始逐步上升，由2022年接近6000人次攀升到2024年超過10,000人次。佔用公共醫療資源亦水漲船高，就在這3年間，慢阻肺病發作入院相關的直接醫療開支，保守估計高達12億港元。

至於以病人為單位，每名因慢阻肺病發作入院的病人，每年所需醫療開支平均高達80,000港元。發作次數愈多，所需醫療開支愈高。如果病人1年內發作兩次或以上，每年平均直接醫療開支可高達22萬港元，開支還未包括日常藥物使用及因病喪失的財政收入。由此可見，慢阻肺病雖然是老掉牙的慢性疾病，但為病人、公共醫療系統所帶來的財政負擔，一點不淺。

外國情况又如何呢？根據外國研究推算，從2019到2038年，慢阻肺病將在美國帶來接近8000億美元（約6.24兆港元）直接醫療成本。另一個研究則顯示，慢阻肺病的全球經濟成本在2020至2050年間可達45兆港元。以上數字夠震撼了嗎？

共病、副作用增醫療支出

為何一個如此常見的疾病，會為醫療系統帶來沉重負擔？首先，慢阻肺病是不治之症。自患者確診後，肺功能、症狀，還有生活質素都會隨時間逐步下降。而一旦病人的慢阻肺病發作，就會令整個下降過程加速，甚至造成不可逆轉的肺功能衰退。當病情非常嚴重的時候，病人除了需要使用各種藥物，更可能需要長期接受氧氣治療或晚間家用呼吸機治療。相關治療為病人和醫療系統帶來一定開支。

第二，慢阻肺病發作是內科病人常見的住院原因。而每次發作，輕則要在病房住上幾天，嚴重的或需要到加護病房或深切治療部接受更高端的治療，包括正壓呼吸機協助呼吸，醫療成本自然提高。

第三，隨着醫學發展，慢阻肺病的治療亦不斷進步。過往患者只能夠使用成效不顯的短效氣管舒張劑及吸入性類固醇。現在，長效氣管舒張劑已成為治療首選；吸入性類固醇亦不再處方給所有病人，因為研究顯示它對部分病人有害無益。是否使用吸入性類固醇，需要因應病人發作風險及血液內嗜酸細胞水平而釐定。但更好的治療選擇，價錢更昂貴亦是必然。

第四，與慢阻肺病相關的共病，不論是心血管或腎臟疾病；還是因治療引致的副作用，例如口服和吸入性類固醇引致骨質疏鬆和肺炎，都會導致醫療支出上升。

所以，當談到昂貴疾病，不止是發病率低的罕見疾病，或是藥物價格高昂的癌病。非常普遍的慢性疾病如慢阻肺病及哮喘，不論為病人或醫療系統帶來的負擔及開支也一點不輕。慶幸的是，近年有不少藥物能夠紓緩病人症狀，同時減低發作風險，總算是為病人帶來一點曙光吧！

文：郭宏駿（香港大學內科學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞