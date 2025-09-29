澤星寄語：白袍的故事

那麼，「醫生穿白袍」的傳統從何而來呢？人類醫學發展數千年，醫生穿白袍卻是19世紀末才出現，距今不過百餘年。美國紐約大學醫學院外科學系教授Mark S. Hochberg曾發表一篇相當有趣的論文，以繪畫為例證，考證醫生穿白袍的起源。他在論文中轉載兩幅美國醫科教授為病人做手術的油畫，第一幅繪於1875年，畫中教授及其助手，甚至旁觀的醫學生，全部都穿黑色洋服。第二幅繪於1889年，教授及助手都已改穿白袍，但旁觀的醫學生仍穿著筆挺的深色洋服。值得注意的是，協助手術的女護士也穿黑色服裝，只有頭上的帽子和身上的圍裙是白色。

醫生穿白袍或與抗菌法有關

為什麼在短短14年間，醫生服裝出現了那麼明顯轉變？Hochberg認為，這可能與19世紀末抗菌法（antisepsis）備受重視有關。他特別提到英國外科醫生Joseph Lister對研究細菌及傷口感染原理等方面的重大貢獻，並指這些知識使醫學界重新認識到消毒與潔淨的重要。

19世紀末是傳染病肆虐的時代，相關研究成果亦引起醫學界關注公共衛生問題。1881年，古巴醫生Carlos Finlay發現蚊子可傳播致命的黃熱病，並建議控制蚊子數量，以減低傳染疾病風險。10餘年後，加拿大醫學教授Sir William Osler於1892年出版第一部現代醫學課本，開首就是關於傷寒、天花、水痘、麻疹等各類傳染病章節，約佔全書四分之一篇幅。從此，乾淨衛生與消毒抗菌就成為西方醫學的重要基礎。

除此之外，我還聽過另一個說法：以前不止是醫生，科學家也多穿黑袍。但19世紀的科學家做細菌實驗時，發覺穿黑袍就難以看到被細菌或其他雜質污染的部分，所以逐漸改穿白袍，防範感染，其後醫生也陸續跟隨。

既然醫生穿白袍的歷史並不久遠，醫學院的白袍禮又是什麼時候開始舉辦呢？事實上，白袍禮歷史更短，只有30餘年。美國哥倫比亞大學醫學院在兒童腦神經科專家Arnold P. Gold教授積極推動下，於1993年首度舉辦白袍禮，藉此加強醫科生的人文關懷，以及對生命與病人的尊重。全球多間醫學院校，以及港大醫學院也相繼效法，開始舉辦白袍禮。

由此可知，醫生一襲白袍，既承載着西方醫學的發展史，也寄託了醫學對人類健康的使命與關懷。而參加白袍禮這項儀式，象徵着新生跨進了醫學殿堂，從此肩負守護民康的使命。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

