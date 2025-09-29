明報新聞網
知多啲：蛋白質平均分三餐攝取

【明報專訊】蛋白質是建構身體細胞和組織一個基礎要素。註冊營養師陸肇麟指出，「從肌肉、內臟、皮膚到頭髮等，都由蛋白質構成；當身體受傷時，需要更多蛋白質來修復傷口」。此外，一些免疫細胞、抗體、激素等亦需要蛋白質構成，它們負責調節新陳代謝、免疫反應過程。而蛋白質中的膠原蛋白也是骨骼重要組成部分，有助維持骨骼強度。

註冊營養師黃兆章補充，蛋白質還能協助運輸體內的物質，例如紅血球內的血紅素負責運送氧氣；有些蛋白質則幫助運送脂溶性維他命；同時也有助維持身體酸鹼度平衡、促進傷口癒合。而在控制體重方面，「蛋白質能增加飽足感，有助控制食慾，減少整體熱量攝取，繼而幫助體重管理」。在減重過程中，它還能幫助保留肌肉量，甚至配合運動來增肌，促進新陳代謝。

早餐只吃麵包 缺蛋白質易倦

無論你想增肌定瘦身，黃兆章表示，最重要是日常三餐中補充足夠蛋白質，同時確保攝取足夠蔬果和全穀物。常見優質蛋白質來源，涵蓋多種天然食物，例如去皮雞肉、魚肉、海鮮、瘦豬肉與牛肉等肉類；豆腐、豆漿、黃豆等豆類與豆製品；低脂或脫脂牛奶等奶類；還有選擇原味、無添加堅果。

陸肇麟直言，直接從天然食物補充蛋白質是最安全途徑，平均分配到三餐中。香港人習慣早餐只吃一個麵包，蛋白質攝取不足，導致上午容易疲倦。應每一餐都納入足夠蛋白質，就能維持整天飽足感與活力。而素食者要確保攝取到所有必需胺基酸，建議搭配食用不同種類食物，互補胺基酸來組合出完整蛋白質。

