遺祝：社企無償助立遺囑 摯親捐遺產延續大愛

【遺善檔案】

人物：謝家三姊妹——Jo、Jovy和Mimi

緣起：三妹Mimi確診漸凍症

捐款機構：惜食堂、香港紅十字會、無國界醫生等

【平安百科】平安紙和遺囑有分別 嗎？

「遺囑」是正式法律用語，「平安紙」是坊間俗稱，只要根據法律要求訂立，便是有法律效力的文件。立囑人可自行訂立遺囑，但由律師辦理最穩妥。律師可以因應你的財務及家庭狀况提供最適切建議，按照法律要求草擬遺囑，安排見證及簽署，減低日後爭議風險。

緣起：漸凍症妹妹生前願望

立遺囑（又稱平安紙），對大姊Jo和二姊Jovy，是可以在咖啡店侃侃而談的一件事，稀鬆平常。1960年代生的她們，以及兩年前因病去世的三妹Mimi，40、50多歲時提早退休，本來對身後事毫不避忌。Mimi向來規劃有素，所患漸凍症亦是會看到盡頭的病；2022年前後，三人思慮良多，先後找到遺善最樂創辦人黎曉洋（Ryanne）各自訂下一份合乎法律規格的遺囑。Mimi向來喜歡烹飪和照顧人，而Jovy因為妹妹捐款給食物援助機構的關係，到該機構工場做義工，如同重遇Mimi，十分感動。捐錢幫助人，姊妹三人也得到回饋。

透過遺善最樂免費訂立遺囑，有「三部曲」。首先，提交網上申請表格；申請被接納後，在約70間合作慈善機構中選擇一間，捐款最少2000港元。第二，填寫「遺囑意願表格」，並與律師進行一對一電話諮詢。除了分配遺產給親友，必須在約70間合作慈善機構選擇一間，捐款遺產總值不少於8000元。最後，等待律師草擬遺囑，然後約見律師，在律師見證下簽署遺囑。當中不需支付遺善最樂律師費；換句話說，只要你願意向遺善最樂的合作慈善機構捐助最少10000元，立遺囑便不用花錢。（註1）

現在對謝家三姊妹來說，雖然遺囑涉及執行人，但整體過程無大阻滯。被問及為什麼連生果金都未合資格領，已妥善安排身後財產，不怕壞意頭、不吉利？她們反問「何樂不為」。年屆不足三十的記者冒一額汗，三名中產女子比自己更前衛。

受妹妹啟發 立遺囑要趁早

「是什麼觸發你們着手立遺囑？」記者問。

Jo回答，契機是妹妹的病情。她是「紅十字之友」，幾年前在收到遺善最樂講座的資訊前，因為Mimi病情的關係，她受啟發並打算找律師樓立遺囑，「要早點安排，如果沒有寫清楚，錢不一定會想當然地如願分配」。之所以第一步便想找律師服務，Jovy說是因為「香港好多人立平安紙，未必可以有效執行」。Jo與Jovy一同聽畢講座後，提議找Ryanne訂下遺囑，「其實有沒有這些服務（免費立遺囑）都應該要做，因為我們已經在社會中得到這麼多」。

「確診漸凍症後，她知道自己有多少時間，好自然會做些準備，包括喪禮，所有事情的先後次序都有了。」Jovy憶述。Mimi是三姊妹中最先向律師了解立遺囑的一個。她在2021年確診，隨後從頭部開始逐步失去控制身體的能力，在2022年透過遺善最樂立遺囑時，她需要透過打字和寫字溝通，表達意願。為她立遺囑的Ryanne說，法律上有清晰定義要求立囑人神志清晰，Mimi當時符合條件。Jo補充，：「（Mimi）好後期才坐輪椅，立遺囑時還未坐，她的衰退是從上到下，先是講不到說話、條頸沒力、呼吸困難……」2023年Mimi去世。「是幸運的，再遲一點可能打字會有困難……都不是那麼straightforward（簡單了當），Mimi當時的狀况可能未必有機會再改，要想得一清二楚。」Jovy說。

無私「美女廚師」

「Mimi是個怎樣的人？」記者又問。

Mimi是個「美女廚師」，Jovy搶答。Jo補充，「她剛提早退休，未確診漸凍症時，有段時間做過私房菜，造詣好鬼高，好專業」。從市場營銷主管工作退休後，Mimi最喜歡做的事，是宴請親朋好友到家中聚會，Jovy說她會「煮九大簋，好長的花膠，好大的鮑魚，好辛苦整好多日」，兩個姊姊反而被妹妹照顧，「每次見到她，她會說『啊整支果汁畀你飲』」。

她是高䠷又玲瓏的女子，小時候卻比兩個姊姊矮一個頭。Jo說：「她最喜歡落街買嘢食。」家住西營盤的謝家，樓下是水街包羅萬有的士多。Jovy笑指：「她不夠高按電梯，要我們幫她去買……我們那時候好似話要收她一毫子才帶她搭𨋢，好衰㗎！」

姊妹仨的爸爸和媽媽，分別在她們20多歲和近40歲時上天堂，正好是三人事業拚搏一輪過後，重歸親密的時機。Jo說Mimi擔起媽媽的角色，Jovy想起Mimi在家庭聚會炮製的「超大隻的蟹」，仍然興奮。製作美食之餘，Mimi到惜食堂的食物工場做義工，在沒冷氣的廚房內切菜或裝飯。或是美食和照顧別人貫穿Mimi的一生，她指定遺囑中部分款項要捐給惜食堂。惜食堂告訴記者，兩年前開始有市民接觸，期望透過遺產的方式捐助，去年至今個案超過20個。同仁包括廚師，知悉Mimi曾為機構義工，以及她和家人的想法後，「感受完全不一樣，覺得我們的工作更加要做好些，真的有個託付，責任大許多」。據職員了解，一般義工如Mimi，通常到工場會幫忙篩選瓜菜、削皮、切粒，再入盒，每日為成千上萬的受眾服務。

到同一社企做義工 「好似再次見到我細妹」

「立遺囑和捐款後，生活有沒有改變？」記者再問。

Mimi除了捐助惜食堂，亦捐給香港紅十字會；Jo和Jovy則分別捐給無國界醫生和香港紅十字會。她們仨沒有討論過遺產分配的內容，但有討論要找誰當執行人——要能信任且年紀不能太大；立遺囑的次序如年齡順序一樣。Jovy形容感覺是「終於處理了一件事，可以擺埋一邊，去做其他事吧」。

Jovy後來到惜食堂做義工，「覺得好似再次見到我細妹一樣，I'm still linking up with her（我仍與她同在）」。她續指：「我好肯定她很開心把錢捐出來，她也有分配給我們的小孩，但真心講給孩子的錢，不論10萬還是12萬，是一樣的，只是一個心意，不會令他們less respect Mimi，倒不如做自己想做的……當然不能跟李嘉誠什麼醫學中心比較，但亦是留下legacy。」Jo就說：「如果有父母在遺囑中，分配多餘的錢給社會，子女可能會跟隨。」

有否期望受助機構做到什麼？兩人說信任機構，支持它們繼續做本身在做的事。Jo表示捐錢心態可能隨時間改變，但她們支持的是願景，非單個活動，「你問我，現在當然想它幫加沙啦，但到我離開人世的時候，不知道世界變成怎樣」。Jovy則建議年輕人考慮立遺囑，「可能後生腦筋最fit的時候做最好，你想事情的角度會闊些，到我們這個年紀，已經有些盲點和固執」。

自2022年謝家姊妹先後立囑捐助以來，香港紅十字會要到上月籌辦舞台劇，邀請她們出席，同仁方才與Jo及Jovy見面，熱切分享會方工作。「最初收到這樣的個案時，是有少少唔知點算的……任何一個金額對我們意義都重大，講得白一點：是有多信任你，才會願意過世後仍願意捐給你？」早在遺善最樂成立前幾年，香港紅十字會已接受遺產捐贈，並在遺善最樂2021年成立後加入為合作機構，至今一共累積遺產捐贈個案約100個，見證市民態度從避忌走向開放。

遺善最樂的服務使用者中，女性佔近四分之三。前衛的Jovy認為，政府宣傳「平安三寶」應該要多一寶：器官捐贈。Jo把她從理想中拉回來，「這個比捐遺產更要困難啊！」不過再難也好，社會觀念已有進步。目前透過遺善最樂立遺囑，申請到完成簽署需時約4個月。Jo說不錯：「代表香港人願意將自己賺到的財富，跟別人分享。」

註1：以上服務受條款和細則所限，捐贈金額的要求亦有可能調整，詳情請留意遺善最樂於網站 ForeverGift.hk公布的最新消息。

文˙ 梁景鴻

{ 漫畫 } 高文灝

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao