明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：估得到個結局，估唔到個理由

【明報專訊】在樺加沙襲港之日，宣布「現屆政府維持暫緩實施垃圾收費」，環境局也許會解釋：9月29日開會，提早一星期發放文件好正常吖。然而畢竟是重要政策，本屆政府2022年第一份施政報告表明，「積極籌備最快明年（2023）實施的都市固體廢物收費」，如今政策煞車，施政報告不提、局長謝展寰在記者會兩次被問都不答，在打風之日才「官宣」是否適宜？大眾不笨，自有判斷。

1.唔講以為是財政司網誌

關於煞停的理由，文件引述民調「約七至八成受訪市民認為現階段不應該／不適合推行垃圾收費」，「物業管理、飲食及清潔業等……不希望政府急於實施垃圾收費」，而且「在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰」，政府要「避免政策對市民和商界帶來額外負擔」，因時制宜制定減廢策略。

萬料不到垃圾徵費會跟地緣政治沾上邊，唔講仲以為睇緊財爺網誌。老實說，由免費變收費，不論何時做民調，都肯定有很多市民反對的——甚至，對收費的抗拒正正是政策原意：令你扔垃圾要有成本、從而「利誘」你拿去回收，減少垃圾量。

又，如果民意反對、業界反對，政府就會無期暫緩一項政策，今年cut了2500元開學津貼，我身邊的家長朋友由預算案鬧到去施政報告，也剛好時值「全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰」，咁，會否undo唔cut？

由垃圾徵費條例2021年8月26日通過開始，官員必然深知這是不受歡迎的政策，今屆政府既然接過了任務，承諾「積極籌備實施」，那麼真正挑戰在於如何善用準備期把政策落地，引導民意明白這是長遠對環保有益的政策，減低阻力。然而，本屆政府的籌備工作起步很遲，每每「死線臨頭就delay」：

原定2023年底實施，同年7月謝展寰以「年底多節慶」為由，延至2024年4月實施；

臨實施前幾個月，加大宣傳，但民間質疑細節粗疏、難執行，官員解說也效果不彰，例如「如果你想不清楚，幾時都不清楚」、地拖棍可鋸開兩截棄置等等，可算是民意轉捩點；

2024年1月19日：宣布垃圾徵費延至8月1日，謝展寰當時指「有信心8月順利推行」；

2024年5月27日：政府宣布8月不推行，承諾2025年中到立法會交代；

2025年4月至7月：交代的日期再延；

2025年9月23日：宣布本屆政府繼續暫緩。

政府在2024年頭宣傳徵費期間，被揭出諸多執行漏洞後，似乎全無意志把方案改動到貼近香港實况，在暫緩的整整一年多，也沒有任何關於「實施徵費」的討論。「本屆不推」是早已寫在牆上的結局，寫得出來的理由是「全球貿易戰加地緣政治複雜」，沒寫出來的，恐怕是「準備不足，解說無效，也欠缺意志補救」。

2.比較基線不一致

文件裏有一些正面的訊息：

「本屆政府成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢。

人均棄置量亦已由2021年的高位每人每日1.53公斤持續下降至2024年每人每日1.40公斤，三年間下跌約8.5%。

都市固體廢物的整體回收率亦正在上升。總回收量由2020年的低位約154萬公噸增加至2024年約202萬公噸，回收率由28%上升至34%。」

讀文件時有點好奇：為什麼「棄置量」是跟2021年比，「回收量／率」卻是跟2020年比？

以人均日均棄置量為例，

2021->2024，是1.53公斤降至1.4公斤，降幅8.5%；

2020->2024，是1.44公斤降至1.4公斤，降幅2.8%；

至於回收率，

2020->2024，是28%升至34%，升了6個百分點；

2021->2024，是31%升至34%，升了3個百分點。

基點不同，效果也不同，這文件的取材準則似是「邊條數靚就用邊個」，但就略嫌不統一了。

撇除以上瑕疵，近年回收意識的確提高了，每逢樓下開「綠在區區」站，很多街坊會拿廢物換禮品（我阿媽特別喜歡換米），這熱情會否因為明年「綠綠賞電子化」而冷卻？值得觀察。但「棄置量下降、回收率上升」，怎看都屬可喜趨勢。

3.徵費不在，要重繪藍圖嗎？

但若果我們把這幾年的趨勢，放在更長的時間軸，又會看到不同景象。

董建華年代廖秀冬局長，2005年發表《都市固體廢物管理政策大綱》，提出「廢物收費」，並定下回收率目標：

「政府目標是在2009年提升到45%的回收率，並在2014年提升到50%。」

2024年現況，比當年提出的2014年目標，落後16個百分點。

梁振英年代黃錦星局長，2013年5月提出《香港資源循環藍圖2013-2022》，列出減廢目標:

「2017年或之前，都市固體廢物人均棄置量減少20%，從每日1.27公斤減少到1公斤或以下。

2022年或之前，進一步從1公斤減少到 0.8公斤或以下。」

實況是，2024年人均棄置量，比當年提出的2022年目標，仍超出0.6公斤。

林鄭月娥年代續任的黃錦星，2021年2月再提出《香港資源循環藍圖2035》，其時垃圾徵費已提交立法會，新藍圖是假設有徵費後的中期目標：

「把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40至45%，同時把回收率提升至約55%」

以2020年人均棄置量1.44公斤計，減40%即要減到0.86公斤；

而55%這回收率，現况也遠遠未及。

這兩個目標謝展寰不會不清楚，因為當時，他是環境局副局長。

最新文件中，仍有個願景目標：「進一步將都市固體廢物棄置量降至每日9000公噸以下（現在是1萬公噸），便可望2035年達到『零廢堆填』」，然而垃圾徵費持續暫緩後，前朝訂下的人均棄置量、回收率等官方目標是否仍管用？抑或我們要重繪「沒有垃圾徵費」的新藍圖、新目標？在文件中未見詳細着墨。

4.胡蘿蔔能取代大棒嗎？

就算政府不擬更新藍圖，也有責任論證：擱置垃圾徵費，其他措施能補足這減廢誘因嗎？

文件提及「未來廢物管理的方向和措施」，包括「多用宣傳教育，改變市民行為」；「持續完善回收網絡」；「與行業協作，共同探索和推進務實可行的環保措施」及「善用市場力量發展環境基建，協助綠色轉型 」。

然而正如前述，這二十多年來政府的長遠減廢策略都是胡蘿蔔（賞）加大棒（罰），而大棒之中，最被寄予厚望的就是徵費，由廖秀冬年代明言：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」，到邱騰華：「最重要的是引入經濟誘因，以推動減廢及廢物回收」，再到黃錦星：「垃圾按量徵費屬推動減廢減碳的火車頭，推進其他配套及回收產業發展」，可見官員一直視垃圾徵費為重要工具。如今只用胡蘿蔔、不出大棒，政府要作科學及量化的評估：當「獎勵招數」已出得七七八八，減廢回收的成效是否已臨樽頸？沒有徵費這工具，是否很難突破？

尤其是過去幾年，「綠在區區」的人手、營運、禮品等支出，愈來愈多：

2020/21年度1.62億

2021/22年度2.26億

2022/23年度2.7億

2023/24年度3.13億

2024/25年度4.75億

2025/26年度（預算）5.07億

在最新文件中，政府強調「以符合成本效益的方式提升服務」、「以更低成本擴大回收網絡」，財赤嚴重，加上失去徵費收入去抵消這筆開支，胡蘿蔔有可能「愈來愈奀」。

微觀個案，以我媽為例，她儲廢物去回收，最大動力是兌換「水晶晶米」；明年改為換超市分數，她興趣大減；本來若有垃圾徵費，她為了省錢會「揼少啲、慳多啲」；如今不徵費、又冇得換米，她已表明會「冇咁神心」。是的，若失驚無神問她「你願意主動減廢回收嗎？」她實答願意，然而內裏是細密的心理權衡，因此文件那句「超過九成受訪市民表示願意主動參與減廢回收」、「相較懲罰性的垃圾收費，市民更願意接受協助性和鼓勵性的減廢回收措施」，不一定等於胡蘿蔔能取代大棒。

沒想過同一篇文，會出現全球貿易戰、地緣政治局勢，和我阿媽。然而家家戶戶扔幾多垃圾、拿幾多去回收，本來就是尋常百姓家的事，但願政府有宏觀視角之餘，多由小市民角度思考政策，既有條文框架，也要想通落地執行，萬一撞了板，就誠實檢討，重訂目標，重新出發。

如果這橫跨廿年的垃圾徵費觸礁能換取官員汲取以上教訓，咁總算，唔係白費——雖然，已經好貴！明天記得問謝展寰，枉印的垃圾袋垃圾標籤和行政成本，花了納稅人幾多錢？這筆帳跟誰算？

文˙林妙茵

編輯˙黃永亮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞