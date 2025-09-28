周日話題：估得到個結局，估唔到個理由

1.唔講以為是財政司網誌

關於煞停的理由，文件引述民調「約七至八成受訪市民認為現階段不應該／不適合推行垃圾收費」，「物業管理、飲食及清潔業等……不希望政府急於實施垃圾收費」，而且「在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰」，政府要「避免政策對市民和商界帶來額外負擔」，因時制宜制定減廢策略。

萬料不到垃圾徵費會跟地緣政治沾上邊，唔講仲以為睇緊財爺網誌。老實說，由免費變收費，不論何時做民調，都肯定有很多市民反對的——甚至，對收費的抗拒正正是政策原意：令你扔垃圾要有成本、從而「利誘」你拿去回收，減少垃圾量。

又，如果民意反對、業界反對，政府就會無期暫緩一項政策，今年cut了2500元開學津貼，我身邊的家長朋友由預算案鬧到去施政報告，也剛好時值「全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰」，咁，會否undo唔cut？

由垃圾徵費條例2021年8月26日通過開始，官員必然深知這是不受歡迎的政策，今屆政府既然接過了任務，承諾「積極籌備實施」，那麼真正挑戰在於如何善用準備期把政策落地，引導民意明白這是長遠對環保有益的政策，減低阻力。然而，本屆政府的籌備工作起步很遲，每每「死線臨頭就delay」：

原定2023年底實施，同年7月謝展寰以「年底多節慶」為由，延至2024年4月實施；

臨實施前幾個月，加大宣傳，但民間質疑細節粗疏、難執行，官員解說也效果不彰，例如「如果你想不清楚，幾時都不清楚」、地拖棍可鋸開兩截棄置等等，可算是民意轉捩點；

2024年1月19日：宣布垃圾徵費延至8月1日，謝展寰當時指「有信心8月順利推行」；

2024年5月27日：政府宣布8月不推行，承諾2025年中到立法會交代；

2025年4月至7月：交代的日期再延；

2025年9月23日：宣布本屆政府繼續暫緩。

政府在2024年頭宣傳徵費期間，被揭出諸多執行漏洞後，似乎全無意志把方案改動到貼近香港實况，在暫緩的整整一年多，也沒有任何關於「實施徵費」的討論。「本屆不推」是早已寫在牆上的結局，寫得出來的理由是「全球貿易戰加地緣政治複雜」，沒寫出來的，恐怕是「準備不足，解說無效，也欠缺意志補救」。

2.比較基線不一致

文件裏有一些正面的訊息：

「本屆政府成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢。

人均棄置量亦已由2021年的高位每人每日1.53公斤持續下降至2024年每人每日1.40公斤，三年間下跌約8.5%。

都市固體廢物的整體回收率亦正在上升。總回收量由2020年的低位約154萬公噸增加至2024年約202萬公噸，回收率由28%上升至34%。」

讀文件時有點好奇：為什麼「棄置量」是跟2021年比，「回收量／率」卻是跟2020年比？

以人均日均棄置量為例，

2021->2024，是1.53公斤降至1.4公斤，降幅8.5%；

2020->2024，是1.44公斤降至1.4公斤，降幅2.8%；

至於回收率，

2020->2024，是28%升至34%，升了6個百分點；

2021->2024，是31%升至34%，升了3個百分點。

基點不同，效果也不同，這文件的取材準則似是「邊條數靚就用邊個」，但就略嫌不統一了。

撇除以上瑕疵，近年回收意識的確提高了，每逢樓下開「綠在區區」站，很多街坊會拿廢物換禮品（我阿媽特別喜歡換米），這熱情會否因為明年「綠綠賞電子化」而冷卻？值得觀察。但「棄置量下降、回收率上升」，怎看都屬可喜趨勢。

3.徵費不在，要重繪藍圖嗎？

但若果我們把這幾年的趨勢，放在更長的時間軸，又會看到不同景象。

董建華年代廖秀冬局長，2005年發表《都市固體廢物管理政策大綱》，提出「廢物收費」，並定下回收率目標：

「政府目標是在2009年提升到45%的回收率，並在2014年提升到50%。」

2024年現況，比當年提出的2014年目標，落後16個百分點。

梁振英年代黃錦星局長，2013年5月提出《香港資源循環藍圖2013-2022》，列出減廢目標:

「2017年或之前，都市固體廢物人均棄置量減少20%，從每日1.27公斤減少到1公斤或以下。

2022年或之前，進一步從1公斤減少到 0.8公斤或以下。」

實況是，2024年人均棄置量，比當年提出的2022年目標，仍超出0.6公斤。

林鄭月娥年代續任的黃錦星，2021年2月再提出《香港資源循環藍圖2035》，其時垃圾徵費已提交立法會，新藍圖是假設有徵費後的中期目標：

「把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40至45%，同時把回收率提升至約55%」

以2020年人均棄置量1.44公斤計，減40%即要減到0.86公斤；

而55%這回收率，現况也遠遠未及。

這兩個目標謝展寰不會不清楚，因為當時，他是環境局副局長。

最新文件中，仍有個願景目標：「進一步將都市固體廢物棄置量降至每日9000公噸以下（現在是1萬公噸），便可望2035年達到『零廢堆填』」，然而垃圾徵費持續暫緩後，前朝訂下的人均棄置量、回收率等官方目標是否仍管用？抑或我們要重繪「沒有垃圾徵費」的新藍圖、新目標？在文件中未見詳細着墨。

4.胡蘿蔔能取代大棒嗎？

就算政府不擬更新藍圖，也有責任論證：擱置垃圾徵費，其他措施能補足這減廢誘因嗎？

文件提及「未來廢物管理的方向和措施」，包括「多用宣傳教育，改變市民行為」；「持續完善回收網絡」；「與行業協作，共同探索和推進務實可行的環保措施」及「善用市場力量發展環境基建，協助綠色轉型 」。

然而正如前述，這二十多年來政府的長遠減廢策略都是胡蘿蔔（賞）加大棒（罰），而大棒之中，最被寄予厚望的就是徵費，由廖秀冬年代明言：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」，到邱騰華：「最重要的是引入經濟誘因，以推動減廢及廢物回收」，再到黃錦星：「垃圾按量徵費屬推動減廢減碳的火車頭，推進其他配套及回收產業發展」，可見官員一直視垃圾徵費為重要工具。如今只用胡蘿蔔、不出大棒，政府要作科學及量化的評估：當「獎勵招數」已出得七七八八，減廢回收的成效是否已臨樽頸？沒有徵費這工具，是否很難突破？

尤其是過去幾年，「綠在區區」的人手、營運、禮品等支出，愈來愈多：

2020/21年度1.62億

2021/22年度2.26億

2022/23年度2.7億

2023/24年度3.13億

2024/25年度4.75億

2025/26年度（預算）5.07億

在最新文件中，政府強調「以符合成本效益的方式提升服務」、「以更低成本擴大回收網絡」，財赤嚴重，加上失去徵費收入去抵消這筆開支，胡蘿蔔有可能「愈來愈奀」。

微觀個案，以我媽為例，她儲廢物去回收，最大動力是兌換「水晶晶米」；明年改為換超市分數，她興趣大減；本來若有垃圾徵費，她為了省錢會「揼少啲、慳多啲」；如今不徵費、又冇得換米，她已表明會「冇咁神心」。是的，若失驚無神問她「你願意主動減廢回收嗎？」她實答願意，然而內裏是細密的心理權衡，因此文件那句「超過九成受訪市民表示願意主動參與減廢回收」、「相較懲罰性的垃圾收費，市民更願意接受協助性和鼓勵性的減廢回收措施」，不一定等於胡蘿蔔能取代大棒。

沒想過同一篇文，會出現全球貿易戰、地緣政治局勢，和我阿媽。然而家家戶戶扔幾多垃圾、拿幾多去回收，本來就是尋常百姓家的事，但願政府有宏觀視角之餘，多由小市民角度思考政策，既有條文框架，也要想通落地執行，萬一撞了板，就誠實檢討，重訂目標，重新出發。

如果這橫跨廿年的垃圾徵費觸礁能換取官員汲取以上教訓，咁總算，唔係白費——雖然，已經好貴！明天記得問謝展寰，枉印的垃圾袋垃圾標籤和行政成本，花了納稅人幾多錢？這筆帳跟誰算？

文˙林妙茵

編輯˙黃永亮

