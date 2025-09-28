菜鳥教師：阿Fen旅途上的教育浮想

明報新聞網
【明報專訊】各行各業中都有菜鳥，有時因經驗不足而鬧出笑話，有時因熱情與創新而惹人讚歎。了解菜鳥的想法、感受、潛能、選擇，可一窺行業未來靠誰撐起；而探討上一代對菜鳥教師的期待、鼓勵、批評，以至所作所為，則能反思香港在鋪一條什麼樣子的教育路。今期由一名菜鳥教師對行業的憧憬和感受說起。

（系列一，隔周刊出）

酷愛文藝的阿Fen主修英文教育，感覺是那種隨時可以跟學生分享文化觀察的教師。她7月畢業遊歐，乘機邀她拍些相片，談談教育。

參觀卡夫卡博物館，阿Fen發現小說家兒時跟着廚子穿街過巷上學途上，曾受威脅會向學校投訴他不聽話；到訪佛洛伊德舊居，又留意到流離他鄉的醫生，竟仍帶上那張讓病人自由聯想的躺椅上路。也許一個人由A點走到B點，無論是一街之隔抑或跨越國界，往往有些牽掛糾結與波折。大家都說畢業像個起點，人人整裝上路，聽阿Fen掃着一幀幀歐遊照片，偶爾分享種種聯想，讓人明白新入行教師對行業的憧憬，也感到這代菜鳥教師踏上職途，正面對不確定前景的忐忑。

德國和奧地利的夏季驟晴驟雨，彩虹冷不防現身天邊，只在途人為意否，這次Fen則捕捉到雙彩虹乍現。

找教席前阿Fen反覆思考過要教主流學校還是特殊學校。彩虹橋下，她想起曾在中度智障學校實習，有個她眼中極具天分的學生，畫風如九龍皇帝。「無論主流或特教嘅學生，每個人都係獨特而且有自己嘅天分，佢哋組成嘅光譜就如彩虹一樣。」她希望鼓勵學生活出自己的色彩。

獨個兒在慕尼黑靠東北一隅的英國公園蹓躂發呆，正合喜歡people watching的Fen胃口，稱得上是這趟出遊最喜歡的地方。

「究竟喺遼闊草地上背靠彼此放空嘅二人，係心靈相通，還是身體靠近卻形同陌路？」Fen聯想香港不少家庭關係其實也是似近還遠，當了教師後，自己能更進一步，幫助學生和家人彼此了解嗎？

Fen沒有進入草地後的皇宮參觀，反被陽光映照下的松果菊叢吸引。

她期盼能跟學生同行，無論是學生或自己，都能在逆境中盛放。「我哋呢啲未入行嘅人，好似暫時對所有嘢都仲好樂觀咁，比較純粹」，等待入職的Fen猜測。問到一旦入行後會變嗎？她認為人人都有可能因種種現實因素而忘卻這種初衷。

多瑙河畔景色宜人，沿岸架有多座橋樑橫跨布達佩斯新舊城區，Fen幾天都來這散步看落日，特別喜歡這座規模不大、卻有特色電車來回穿越的自由橋。

「我希望自己可以好像這條橋般穩固，引領學生渡過彼岸……雖然它是多瑙河上最短的橋，但跟其他宏偉的橋樑一樣，同樣令人印象深刻。」

阿Fen對自己的專業角色、工作目標都有想法，她說也明白投身學校工作後，「現實」或者會迫使前線教師重新思考。對於比她早入行的教師遇過哪些挑戰、如何應對，不同世代的教師如何交流，她都頗感興趣，Fen解釋道：「初次實習，第一個星期適應不過來，甚至懷疑自己，有個前輩跟我談了個多小時，分享自己如何用了5、6年才覺得自己ready，發現原來一個我眼中能力很強的老師也有過這樣一段時間，原來自己是正常的，大家都是這樣走過來」，才覺釋懷。

從資深卻沒滑牙、有血有肉的前輩身上，知道一代有一代的挑戰，也許是Fen仍敢樂觀的原因之一；至於社會環境的變化，也讓她不忘審慎評估堅守初衷的難度。談起在Linz見到的手繪地圖時，她解釋今天的菜鳥教師「就好像到了個陌生的城市，手執紙本地圖，甚至自己現時的位置也一時找不着，路在哪兒最後也只能靠自己摸索，但也可以演繹只屬自己人生的map」。

阿Fen喜愛收集明信片，歐遊途中寄回港的一張，印有佛洛伊德（Sigmund Freud）的語錄：「The voice of the intellect is a soft one, but it does not rest till it has gained a hearing.」令人想起稱得上專業的教師，也應該是對社會有承擔的知識分子，他們的聲音也許溫柔，卻不懈地為教育應有的模樣發聲。

後話

「專業」是個頗具張力的概念，有人認為專業人士應富犧牲精神，擇業的考慮超乎一己得失；也有人認為前景不明朗的行業，注定難以培養人才。

已故的陸鴻基教授書寫本港教師行業的歷史，指「（戰後香港）教師擁有崇高學歷，收入穩定而且相當豐裕。雖然當時教師沒有發大財的機會，但離開產生『唔窮唔教學』觀念的環境已經相當遙遠了。五十至六十年代……任職半日制小學，是很多人羨慕的職業。由於對『半日安』生涯感到苦悶，於是沉迷『雀局』，或奮而進修轉業的，固然大有人在。反過來說，多半任職公帑支持學校的教員，對教導學生真正感到興趣、倒再沒有需要因為生計問題而放棄教學。於是，前人賴以糊口臨時從事的教學工作，變成了不少人樂得終生服務的行業，就是香港教育專業的興起」（註）。

這段歷史告訴人們，假如行業持續出現不確定性，教育有心人只能終日把精力花在保飯碗上，難免讓專業衰落。阿Fen這一代發現「主修教育的學生，入學時以為手持一份地圖，前景明確，但到畢業時，才發現有縮班殺校這些事發生」，究竟在這代菜鳥面前的教學工作，是否能如陸教授點出教育專業興起的1950、60年代般「變成了不少人樂得終生服務的行業」？眼前菜鳥們的教師生涯由A點走到B點，或者就如颱風過後的迭代，哪棵可在遍地倒樹落花的園子振作生根，仍是未知之數。

註：陸鴻基（2016）：《坐看雲起時：一本香港人的教協史》（卷一），頁186。香港：城市大學

文、策劃˙潘宇軒（香港教育大學講師）

圖˙阿Fen

編輯˙林曉慧

