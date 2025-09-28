星期日現場：颱風過後的長洲，掃不完的沙粒

清晨4時提早開工

清晨，記者隨關注草根生活聯盟（關草聯）和清潔服務業職工會的同事搭船入長洲落區。落船走幾步路，碼頭臨近的中央廣場仍然殘留枝幹與落葉，一名身著「丞美服務有限公司」制服的工友正將一袋袋垃圾搬上車。她抹了把額頭的汗，表示已經送走「好多車」垃圾。

「昨日放咗一日假，但今日實在太多嘢要做啦！」她邊說邊把塑膠袋往車上壓緊。原來，她這天4點便起牀開工，一直做到10點半，「規定係7點先簽到，但夏天太陽咁大，早少少做舒服啲！中午食完飯冲個身，下午再出嚟收拾一輪」。

泥沙沾濕難清掃

從長洲主街往東灣海灘走去，另一名掃街工友正彎腰清理沙堆。「已經清咗30幾袋啦，6點鐘開始，一袋一袋由東灣掃過嚟。」她指着街邊一排排沉重的垃圾袋，表示自己難以一次過搬動，只能先包好，暫時擱置街頭。

靠近沙灘，除去本就不少的塑膠瓶與樹枝，成堆的乾濕混合的泥沙更是誇張，成為最費時耗力的工作。濕沙黏在地面，難以被掃帚帶動，掃完仍餘下車轍般的痕迹。工會仝人嘗試幫忙挪動裝沙的膠袋，大家驚覺就算只裝半袋，因沙中含水，重量依舊驚人。工友要一遍遍彎腰，用力提起沉甸甸的垃圾袋，反覆做這個費力的動作。「平日呢條街，掃到三四袋就差唔多；今日已經做咗三四十袋，仲未做晒啊，好多嘢未整！」

沙粒黏牆壁天花 學校停課修復

記者在一旁觀察，東灣的風勢依然強烈。近泳灘的街口只有她一人埋頭清理：先要徒手從沙堆裏挑出散落的膠樽、樹枝、魚網等固體雜物，再用掃帚將散沙推攏成堆，最後分批裝進垃圾袋。然而，海風太大，雙手撐開垃圾袋變得困難，工友需要一手撐開膠袋，一手傾倒垃圾。外判公司並未安排更多人手。

樺加沙過境後，長洲居民告訴記者，鄰近泳灘的國民學校（1899年創校）因海浪直撲而受災嚴重。記者趕到時，校內工友與老師已經連續忙碌了3個鐘頭，基本上清除了積沙，亦清洗好教具並準備晾曬通風。校長郭婉琪提到，原本巨浪裹挾沙粒，沾黏在建築物牆壁、天花，清理需要特別多時間，為盡快清理及進行全面安全檢查，學校又向教育局申請停課一日。校舍內有4名工友，若要在一日內清除沙粒、檢修教具同冷氣設備，明顯人手不足，因此全校有42名老師、校工及助理一齊落手落腳投入修復的工作。她特別提及，早前還有家長帶小朋友返學校幫手，希望同學透過這次經驗對校園建立更強的歸屬感。

校長特別指出，靠近泳灘的三年級課室早前因黑雨滲水已經停用。為應對近年頻發的極端天氣，學校已預先在面向海的窗戶加裝防護：一邊保留玻璃，一邊覆以木板以吸水防水，不過完成這些改裝工程仍需要一段時間。

