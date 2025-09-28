鏡頭倒回風暴當時，N米高巨浪拍岸，一副要將所有吞噬的態勢，情景可怖，有近岸酒店餐廳被殺個措手不及，損失慘重。昨日甯漢豪局長亦有回應，將軍澳已建有5米高擋水牆卻發現仍未足夠。天文台前台長林超英在其社交帳號不斷更新追蹤解構樺加沙的動向，提醒留神小心，過後他傳來文章，解釋颱風湧浪及越堤浪的形成，以及何以香港近岸幾個地點災情特別嚴重，呼籲各界未來要知所提防。

風暴襲港當日政府宣布現屆政府暫緩實施垃圾徵費，減廢之路少了這一道板斧，繼後何去何從？大部分人對垃圾問題置之腦後，因為有人默默為城市出力。風暴隔天，路面不單已被清理，還有驕陽放晴。程展緯網上徵集風暴後地上拾獲的種子，想像種出一個新的城市。

另，今期我們年度改版，推出新版「遺祝」，每月刊出一個留晚照及時行善的故事，順道普及一下晚年規劃的小知識；並新開「菜鳥教師」系列，記一個個初抵職場報到的新手教師，一顆顆溫熱柔軟的心所有着的期盼與他們的遭遇。

新改版年度，有郭梓祺新一輯「古怪系」插圖，please enjoy！

