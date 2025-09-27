明報新聞網
橫琴阿凡達式中藥世界 「奇幻森林」遇華佗、孫思邈

【明報專訊】​​近年珠海橫琴銳意打造為「未來城市」， 除了有地標式建築——天沐琴台，還有橫琴文化藝術中心等型格味十足的建築物，近期亦有以蓮花為設計靈感的中醫藥文化體驗館，想探索中醫藥源遠流長的歷史，不妨走進館內沉浸式體驗一下。遊畢，還可到附近的琴澳中醫藥文化街逛逛。

橫琴自發展之初，一直視中醫藥為發展重點，早在2011年廣東省人民政府與澳門特別行政區政府簽訂的《粵澳合作框架協議》，便將粵澳合作中醫藥科技產業園成為首個落地項目，截至2025年7月底，園區企業有233家，包括廣藥集團、聯邦製藥等多家知名企業。去年底，產業園的琴澳中醫藥文化街正式開幕，網羅不少高端醫療、康健護養品牌，以及中醫藥老字號，包括橫琴片仔癀博物館、東阿阿膠橫琴滋補生活旗艦店、北京同仁堂體驗館和廣譽遠中醫藥文化博物館等。不過說到園區的地標建築，則不得不提剛於今年7月啟用的中醫藥文化體驗館。

《阿凡達》特效班底操刀館內設計

乍看極富未來感的體驗館，還以為自己去錯了科技館，其實體驗館的建築外形參考蓮花設計，而蓮花是澳門區花。設計團隊以「一蓮出九藥」作靈感，外牆的線條有如脈絡般延伸，象徵中醫藥文化生生不息。至於館內設計則找來新西蘭Wētā Workshop聯合創始人理查德泰勒（Richard Taylor）監製，Wētā Workshop曾參與製作多齣電影巨作包括《阿凡達》、《魔戒》和《流浪地球》等視覺特效，展場極盡視聽之娛。

先進入體驗館序廳，乘電梯穿過「時空隧道」，走進負1樓的「中醫藥之源」，內有天、地、人和源起廳，全都是影像解說，讓大家了解盤古開天、女媧造人等神話故事，然後乘升降機直達4樓「中醫藥之魂」。4樓主要將中醫藥分為4區分佈，包括東南、東北、西南和西北，各有特色，如西北地區的中藥材種植面積佔全國30%，當中包括秦藥、藏藥和維藥，有紅景天、冬蟲夏草和雪蓮花等珍稀藥材；東北則以長白山人參為主；西南則是雲貴川一帶，種有三七、川芎和杜仲等道地藥材；東南展區以嶺南地區為主題，講解如何透過海上絲綢之路，將中藥運至全世界，此部分重塑清朝時期碼頭商貿往來，從而彰顯中藥貿易盛况。

膠囊展中藥標本 特效燈光極科幻

走進3樓「中醫藥之靈」，映入眼簾的是那片宛若《阿凡達》潘朵拉星球的草木森林，超吸睛！3樓展廳介紹不少歷代中醫藥代表人物，展出華佗、李時珍、扁鵲、孫思邈等古代名醫的巨大雕像。2樓的「中醫藥之路」則全面闡述中醫藥技術的歷史與未來，而兩個超未來感的展區更超乎大家想像——「本草標本區」以透明膠囊盛載一棵棵中藥標本，加上特效燈光，極科幻！

另一個展區「未來中醫藥之路」則以未來飛船為主題，內設太空種植藥圃，讓大家眼界大開！

中醫藥文化街歎阿膠奶茶

參觀體驗館後，記着順道到琴澳中醫藥文化街逛逛，這裏有多個中醫藥企業附屬博物館、體驗館等，大家可以免費入場參觀。其中在橫琴片仔癀博物館內，可知道「片仔癀」這款來自福建漳州的中成藥起源自明嘉靖年間，主要成分包括牛黃、麝香、蛇膽和田七；博物館另設有專賣店及中醫駐場。

至於另一家進駐文化街的「東阿阿膠橫琴滋補生活旗艦店」，內有不少阿膠資訊，以及有各式各樣的阿膠成品，大家可隨意選購，甚至可一試這裏最熱銷的阿膠奶茶（33人民幣，約36港元）。

■旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.09港元

前往橫琴交通：乘金巴經港珠澳大橋前往澳門口岸，再乘澳門新福利巴士102X前往橫琴口岸過關

中醫藥文化體驗館

票價：成人60人民幣（約66港元）

地址：橫琴粵澳深度合作區重樓路1號

微信小程序：橫琴中醫藥文化體驗館

橫琴片仔癀博物館

地址：重樓路219號7棟地下

小紅書：橫琴片仔癀博物館

東阿阿膠橫琴滋補生活旗艦店

地址：中醫藥文化體驗館北100米（勝洲一路南）

查詢：+86 166 5319 0600

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

